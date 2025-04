Đào gốc cây mục thấy kho báu, người đàn ông đổi đời trong chớp mắt

Luke Phillips, một thợ săn vàng nghiệp dư tại Úc, đã có một phát hiện đáng kinh ngạc vào năm 2024 khi tìm thấy cục vàng nặng 868,4 gram (gần 1kg) tại khu vực Goldfields, bang Victoria. (Ảnh:Daily Mail) Sử dụng máy dò kim loại, ông tìm thấy kho báu nằm sâu gần 1 mét dưới gốc cây mục, sau hơn một giờ đào bới. (Ảnh:Daily Mail) Giá trị cục vàng ước tính khoảng 100.000 đô la (tương đương 2,5 tỷ đồng), nhưng có thể cao hơn do độ hiếm và giá trị sưu tầm.(Ảnh:Daily Mail) Goldfields, nơi từng là trung tâm cơn sốt vàng lịch sử từ năm 1851-1871, tiếp tục chứng minh rằng những điều kỳ diệu vẫn có thể xảy ra với lòng kiên nhẫn và một chút may mắn. (Ảnh: Daily Mail) Phát hiện này không chỉ làm sống lại giấc mơ đào vàng mà còn đánh dấu một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của Phillips. (Ảnh: Yahoo News) Trước đó, một người đàn ông đang đi lang thang dò tìm kim loại trên cánh đồng muối ở vùng Tây Úc đã may mắn nhặt được cục vàng nặng 1,4kg, trị giá ước tính khoảng 2,5 tỷ đồng. (Ảnh: DNVN) Phát hiện này được xác nhận tại cửa hàng Finders Keepers Gold Prospecting ở Kalgoorlie. (Ảnh: Daily Mail) Chủ cửa hàng Matt Cook cho biết, những thỏi vàng lớn như vậy thường chỉ được tìm thấy vài lần trong năm và cần đến máy móc hạng nặng để khai thác. Tuy nhiên, cục vàng này được tìm thấy bằng máy dò kim loại, tương tự như các phát hiện trước đây ở khu vực này. (Ảnh: Newshub) Mời quý độc giả xem thêm video: Loạt kho báu mất tích bí ẩn khiến “thợ săn” nhận “kết đắng”.

