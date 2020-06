Bí ẩn khối đá 120 triệu năm tách làm đôi giống cắt bằng dao

Theo Atlas Obscura, khối đá Táo tách đôi nằm ngoài khơi vùng vịnh Tasman, thuộc công viên quốc gia Abel Tasman, là kỳ quan địa chất nổi tiếng nhất của Đảo Nam, New Zealand. Đây là khối đá granit hình cầu, với đường kính khoảng 5,5 m và ước tính nặng tới 242 tấn. Khối đá này gây ấn tượng vì bị cắt đôi làm 2 phần, tạo thành khe hở hình chữ V. Theo truyền thuyết của người Maori, tảng đá được cắt bởi thanh kiếm của thần Zeus, trong khi chiến đấu với Hải vương tinh. Vì vậy, khối đá còn có tên gọi là Tokangawhax, nghĩa là "Vụ nổ đá". Còn theo lời giải thích từ khoa học, sự chia cắt của khối đá là do vào kỷ băng hà, nước đã ngấm dần qua những vết nứt tự nhiên trên tảng đá. Sau đó, khi nhiệt độ giảm, nước nhanh chóng đóng băng và tách rộng, khiến khối đá vỡ đôi. Khối đá bí ẩn này được nâng đỡ bởi những tảng đá granit nhiều hình thù trên một hòn đảo, cách bờ biển 50m. Dù đã được các nhà khoa học nghiên cứu, giải thích thế nhưng nhiều người vẫn không tin về sự kỳ lạ của khối đá 120 triệu năm này. Họ cho rằng khối đá bí ẩn không hoàn toàn tự nhiên, chúng dường như được xây dựng thêm để nâng đỡ và giữ vững đá Táo tách đôi. Đây được coi là cảnh quan thiên nhiên nổi tiếng mỗi khi du khách ghé đến New Zealand. Dọc theo bãi biển là các điểm quan sát mặt trời mọc qua khe nứt của tảng đá. Đây được cho là cách để các nhà thiên văn học cổ đại nắm được ngày xuân phân, hạ chí, thu phân, đông chí và giữ lịch luôn chính xác. Ngoài khối đá cắt đôi 120 triệu năm, tại ốc đảo Tayma, Arab Saudi cũng có một khối đá có tên là Al Naslaa hơn 10.000 tuổi bị chia làm hai với đường cắt thẳng như sử dụng máy móc, công nghệ hiện đại. Đây là bí ẩn lớn mà giới khoa học chưa thể tìm ra lời giải. Nếu do con người làm ra thì người xưa đã sử dụng công cụ gì để có thể chia đôi tảng đá Al Naslaa một cách hoàn hảo giống như dùng máy móc công nghệ cao ngày nay như tia laser. Vì vậy, các nhà khoa học cũng chưa thể lý giải khối đá Al Naslaa bị chia tách làm đôi như thế nào. Mời quý độc giả đón xem thêm video Những Khối Đá Kỳ Lạ Và Bí Ẩn Trên Thế Giới - Nguồn: Chuyện Lạ Việt Nam Và Thế Giới



Theo Atlas Obscura, khối đá Táo tách đôi nằm ngoài khơi vùng vịnh Tasman, thuộc công viên quốc gia Abel Tasman, là kỳ quan địa chất nổi tiếng nhất của Đảo Nam, New Zealand. Đây là khối đá granit hình cầu, với đường kính khoảng 5,5 m và ước tính nặng tới 242 tấn. Khối đá này gây ấn tượng vì bị cắt đôi làm 2 phần, tạo thành khe hở hình chữ V. Theo truyền thuyết của người Maori, tảng đá được cắt bởi thanh kiếm của thần Zeus, trong khi chiến đấu với Hải vương tinh. Vì vậy, khối đá còn có tên gọi là Tokangawhax, nghĩa là "Vụ nổ đá". Còn theo lời giải thích từ khoa học, sự chia cắt của khối đá là do vào kỷ băng hà, nước đã ngấm dần qua những vết nứt tự nhiên trên tảng đá. Sau đó, khi nhiệt độ giảm, nước nhanh chóng đóng băng và tách rộng, khiến khối đá vỡ đôi. Khối đá bí ẩn này được nâng đỡ bởi những tảng đá granit nhiều hình thù trên một hòn đảo, cách bờ biển 50m. Dù đã được các nhà khoa học nghiên cứu, giải thích thế nhưng nhiều người vẫn không tin về sự kỳ lạ của khối đá 120 triệu năm này. Họ cho rằng khối đá bí ẩn không hoàn toàn tự nhiên, chúng dường như được xây dựng thêm để nâng đỡ và giữ vững đá Táo tách đôi. Đây được coi là cảnh quan thiên nhiên nổi tiếng mỗi khi du khách ghé đến New Zealand. Dọc theo bãi biển là các điểm quan sát mặt trời mọc qua khe nứt của tảng đá. Đây được cho là cách để các nhà thiên văn học cổ đại nắm được ngày xuân phân, hạ chí, thu phân, đông chí và giữ lịch luôn chính xác. Ngoài khối đá cắt đôi 120 triệu năm, tại ốc đảo Tayma, Arab Saudi cũng có một khối đá có tên là Al Naslaa hơn 10.000 tuổi bị chia làm hai với đường cắt thẳng như sử dụng máy móc, công nghệ hiện đại. Đây là bí ẩn lớn mà giới khoa học chưa thể tìm ra lời giải. Nếu do con người làm ra thì người xưa đã sử dụng công cụ gì để có thể chia đôi tảng đá Al Naslaa một cách hoàn hảo giống như dùng máy móc công nghệ cao ngày nay như tia laser. Vì vậy, các nhà khoa học cũng chưa thể lý giải khối đá Al Naslaa bị chia tách làm đôi như thế nào. Mời quý độc giả đón xem thêm video Những Khối Đá Kỳ Lạ Và Bí Ẩn Trên Thế Giới - Nguồn: Chuyện Lạ Việt Nam Và Thế Giới