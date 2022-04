Bất ngờ lộ thiết kế của iPhone 14 Pro Max, iFan háo hức

Người dùng Twitter ShrimpApplePro mới đây đã chia sẻ lên trang cá nhân của mình một vài hình ảnh render CAD 3D và các số đo chi tiết của iPhone 14 Pro Max. Hình ảnh rò rỉ cho thấy, iPhone 14 Pro Max sẽ không còn "tai thỏ", thay vào đó là phần lỗ đục hình tròn và phần khuyết hình viên thuốc. Phần khuyết hình viên thuốc con nhộng sẽ có chiều rộng 7,15 mm, trong khi lỗ tròn còn lại có đường kính 5,59 mm, nhỏ gọn hơn so với tai thỏ có chiều rộng 26,83 mm trên iPhone 13 Pro Max. Phần viền màn hình của bản 14 Pro Max cũng được thu gọn còn 1,95 mm so với 2,42 mm trên thế hệ trước, giúp tăng tỷ lệ màn hình so với thân máy. Chiều cao và rộng của máy không khác thế hệ trước, vẫn là 16,71 mm và 78,53 mm, nhưng dày hơn với 12,16 mm do phần camera lồi hơn từ 3,6 mm lên 4,18 mm. Lý do cho sự dày hơn đáng kể của camera sau có thể đến từ việc được nâng cấp lên ống kính 48MP thay cho 12MP hiện tại. Nguồn tin gần đây của nhà phân tích Ming-Chi Kuo cũng cho rằng kích thước camera sẽ tăng từ 25% lên 35%, chiều cao của ống kính 7P cũng sẽ tăng từ 5% lên 10% Trước đó, tài khoản Weibo Fishing 8 cũng từng chia sẻ thông số chi tiết của ống kính 48MP. Theo đó, ống kính này sẽ có cảm biến 1/1.3 inch và pixel 1.22µm. Apple cũng có thể sử dụng một công nghệ gọi là pixel binning - kết hợp dữ liệu từ bốn pixel liền kề nhau thành một điểm ảnh lớn - để cải thiện hình ảnh, chẳng hạn như chụp vào ban đêm. iPhone 14 Pro Max dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 9, vẫn giữ nguyên kích thước màn hình 6.7 inch trang bị chip siêu mạnh A16 Pro 4nm mới. Nguồn tin mới đây từ chuỗi sản xuất của Apple tại Trung Quốc cho biết, iPhone 14 series đã đạt đến bước tiến quan trọng, sẵn sàng cho giai đoạn sản xuất hàng loạt. iPhone 14 series sẽ bao gồm bốn phiên bản, iPhone 14 Pro và 14 Pro Max có màn hình 6,1 inch và 6,7 inch với thiết kế đục lỗ mới và dùng chip A15 Bionic, còn hai model iPhone 14 và 14 Max vẫn dùng màn hình tai thỏ và được trang bị chip A15 cải tiến. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple.

