Chấn động những điểm đến ưa thích nhất của UFO trên Trái Đất

1. Tọa lạc tại Vương quốc Anh, Wiltshire là điểm đến ưa thích nhất của UFO vì là nơi xuất hiện một vòng tròn khổng lồ, bí ẩn trên cánh đồng. Vòng tròn này được phát hiện vào ngày 24/4/2017. Một số người cho rằng, vòng tròn bí ẩn đó là dấu hiệu UFO. Người ngoài hành tinh có thể đã tạo ra nó chỉ sau một đêm. Dù các nhà điều tra nỗ lực tìm kiếm manh mối nhưng không phát hiện bất cứ dấu vết nào giúp chứng minh người ngoài hành tinh đã tạo ra vòng tròn khổng lồ đó. Điều này không ngăn cản những người tin UFO có thật tìm đến Wiltshire với hy vọng sẽ có thể may mắn nhìn thấy sinh vật ngoài Trái Đất. 2. Kim tự tháp núi lửa Cono de Arita nằm ở biên giới phía nam của khu vực hồ muối Salar de Arizaro, tây bắc Argentina. Cono de Arita có chiều cao hơn 120m so với bề mặt hồ muối. Một núi lửa tự nhiên ở Argentin có vẻ ngoài hoàn hảo giống kim tự tháp được cho là điểm đến ưa thích của UFO khi có rất nhiều trường hợp ghi nhận việc nhìn thấy nhiều vật thể lạ vô cùng bí ẩn. 3. Kể từ đầu những năm 1990 đến nay, các dấu hiệu của UFO xuất hiện ngày càng dày đặc. Có tin đồn cho rằng một số nơi trong khu vực San Clemente (Chile) là điểm hạ cánh của UFO. Do đó San Clemente là địa điểm không thể bỏ qua của những người “săn” UFO. 4. Vùng đồng quê ở phía Bắc nước Ý mang tên Poirino thường xuyên xuất hiện những vòng tròn kỳ lạ trên cánh đồng. Cho tới nay, các nhà khoa học vẫn chưa lý giải được hiện tượng này. Nhiều người cho rằng đây là tác phẩm của người ngoài hành tinh. 5. Kể từ những năm 1900, khu vực Falkirk Triangle (Scotland) ghi nhận hơn 2.000 lần UFO xuất hiện. Chỉ riêng ở Edinburgh và Bonnybridge trong vòng 1 năm đã có hơn 300 báo cáo về UFO. Bộ quốc phòng Anh đã công bố hơn 6.000 hồ sơ mật về UFO ở khu vực này. Mời quý độc giả xem thêm video: Phát hiện hộp sọ "người ngoài hành tinh”, hé lộ tục lệ kinh hoàng.

