8 điều kinh ngạc về đền thờ lớn nhất thế giới ở Campuchia

Angkor Wat là công trình tôn giáo lớn nhất thế giới. Với diện tích hơn 160 ha, Angkor Wat được UNESCO công nhận là di tích tôn giáo lớn nhất từng được xây dựng, vượt xa bất kỳ nhà thờ, đền hay thánh đường nào khác trên thế giới. Ảnh: Pinterest. Angkor Wat được xây dựng quay về hướng Tây – điều hiếm thấy. Phần lớn các đền thờ Khmer quay về hướng Đông, nhưng Angkor Wat lại quay về hướng Tây – thường liên quan đến cái chết – nên có giả thuyết cho rằng đây là lăng mộ của vua Suryavarman II. Ảnh: Pinterest. Ban đầu đền được xây dựng để thờ thần Vishnu của Ấn Độ giáo. Không giống phần lớn các ngôi đền Khmer thờ thần Shiva, Angkor Wat là một trong số ít đền thờ chính thần Vishnu, biểu tượng của sự bảo vệ và gìn giữ vũ trụ. Ảnh: Pinterest. Toàn bộ đền được xây dựng không dùng vữa. Các khối đá sa thạch được cắt chính xác và lắp ghép khít với nhau mà không cần chất kết dính, thể hiện trình độ kỹ thuật và nghệ thuật kiến trúc cực kỳ cao của người Khmer cổ. Ảnh: Pinterest. Đền có hơn 3.000 bức tượng nữ thần Apsara được chạm khắc tinh xảo. Những vũ nữ Apsara huyền thoại xuất hiện khắp nơi trên tường đền với từng kiểu tóc, trang phục và trang sức khác nhau – không bức nào giống bức nào. Ảnh: Pinterest. Cấu trúc đền mô phỏng vũ trụ Hindu. Ngọn tháp trung tâm tượng trưng cho núi Meru – trung tâm vũ trụ trong Ấn Độ giáo, còn các hào nước bao quanh là biểu tượng của đại dương vũ trụ. Ảnh: Pinterest. Angkor Wat là biểu tượng quốc gia của Campuchia. Hình ảnh ngôi đền đã được in lên quốc kỳ Campuchia từ năm 1850, thể hiện niềm tự hào dân tộc và giá trị văn hóa to lớn mà công trình mang lại. Ảnh: Pinterest. Mỗi năm, đền thu hút hàng triệu lượt khách tham quan. Angkor Wat là một trong những điểm đến nổi tiếng nhất Đông Nam Á và là lý do chính khiến Campuchia trở thành điểm đến du lịch văn hóa hấp dẫn trên thế giới. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm | VTV24.

Angkor Wat là công trình tôn giáo lớn nhất thế giới. Với diện tích hơn 160 ha, Angkor Wat được UNESCO công nhận là di tích tôn giáo lớn nhất từng được xây dựng, vượt xa bất kỳ nhà thờ, đền hay thánh đường nào khác trên thế giới. Ảnh: Pinterest. Angkor Wat được xây dựng quay về hướng Tây – điều hiếm thấy. Phần lớn các đền thờ Khmer quay về hướng Đông, nhưng Angkor Wat lại quay về hướng Tây – thường liên quan đến cái chết – nên có giả thuyết cho rằng đây là lăng mộ của vua Suryavarman II. Ảnh: Pinterest. Ban đầu đền được xây dựng để thờ thần Vishnu của Ấn Độ giáo. Không giống phần lớn các ngôi đền Khmer thờ thần Shiva, Angkor Wat là một trong số ít đền thờ chính thần Vishnu, biểu tượng của sự bảo vệ và gìn giữ vũ trụ. Ảnh: Pinterest. Toàn bộ đền được xây dựng không dùng vữa. Các khối đá sa thạch được cắt chính xác và lắp ghép khít với nhau mà không cần chất kết dính, thể hiện trình độ kỹ thuật và nghệ thuật kiến trúc cực kỳ cao của người Khmer cổ. Ảnh: Pinterest. Đền có hơn 3.000 bức tượng nữ thần Apsara được chạm khắc tinh xảo. Những vũ nữ Apsara huyền thoại xuất hiện khắp nơi trên tường đền với từng kiểu tóc, trang phục và trang sức khác nhau – không bức nào giống bức nào. Ảnh: Pinterest. Cấu trúc đền mô phỏng vũ trụ Hindu. Ngọn tháp trung tâm tượng trưng cho núi Meru – trung tâm vũ trụ trong Ấn Độ giáo , còn các hào nước bao quanh là biểu tượng của đại dương vũ trụ. Ảnh: Pinterest. Angkor Wat là biểu tượng quốc gia của Campuchia. Hình ảnh ngôi đền đã được in lên quốc kỳ Campuchia từ năm 1850, thể hiện niềm tự hào dân tộc và giá trị văn hóa to lớn mà công trình mang lại. Ảnh: Pinterest. Mỗi năm, đền thu hút hàng triệu lượt khách tham quan. Angkor Wat là một trong những điểm đến nổi tiếng nhất Đông Nam Á và là lý do chính khiến Campuchia trở thành điểm đến du lịch văn hóa hấp dẫn trên thế giới. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm | VTV24.