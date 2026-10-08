Kho dầu dự trữ thế giới 'cạn kiệt', Mỹ xả thêm 40 triệu thùng

Mỹ chuẩn bị xả thêm tối đa 40 triệu thùng từ kho dự trữ chiến lược, trong bối cảnh tồn kho dầu toàn cầu xuống thấp kỷ lục, đẩy SPR về mức thấp nhất từ năm 1982.

Trong lúc giá nhiên liệu leo thang, Bộ Năng lượng Mỹ cho biết sẽ đưa thêm tối đa 40 triệu thùng dầu từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR) ra thị trường. Động thái này diễn ra khi các lãnh đạo ngành dầu khí cảnh báo "bộ đệm an toàn" của thế giới đang mỏng chưa từng có.

Phần cuối của gói 172 triệu thùng

Theo Bloomberg, 40 triệu thùng này là phần cuối cùng trong tổng cam kết 172 triệu thùng của Mỹ cho đợt giải phóng dự trữ phối hợp toàn cầu, bắt đầu từ khi xung đột với Iran nổ ra ngày 28/2. Số liệu của OPIS cho thấy đến cuối tháng 9, Mỹ đã rút khoảng 132,4 triệu thùng từ SPR.

Dữ liệu của Bộ Năng lượng Mỹ cho thấy SPR hiện còn khoảng 283 triệu thùng, tương đương chừng hai tuần tiêu thụ của nước này. Nếu toàn bộ 40 triệu thùng được xuất trước khi các doanh nghiệp hoàn trả, lượng dầu trong kho có thể tạm xuống quanh 244 triệu thùng, mức thấp nhất kể từ khi hệ thống này hình thành đầu thập niên 1980.

Đợt xả lần này theo hình thức trao đổi, về bản chất là cho vay. Các công ty nhận dầu sẽ phải trả lại kèm phần bổ sung. Bộ Năng lượng Mỹ ước tính cơ chế này sẽ đưa khoảng 200 triệu thùng trở lại kho trong năm tới, nhiều hơn khoảng 20% so với lượng đã xuất. Hạn chót nộp chào mua là ngày 6/10, song VTV cho biết chưa rõ các công ty có chấp nhận toàn bộ điều kiện của chính phủ hay không.

Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright nhận định một đợt rút dầu tiếp theo khó xảy ra. Luật liên bang chỉ cho phép xả dầu ngoài trường hợp khẩn cấp khi dự trữ còn trên 252,4 triệu thùng. Theo ClearView Energy Partners, SPR cần tối thiểu khoảng 70 triệu thùng để vận hành.

Mỹ chuẩn bị giải phóng thêm 40 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược. Ảnh minh họa

Cảnh báo từ các "ông lớn" dầu khí

Phát biểu tại diễn đàn năng lượng Energy Intelligence ở London, CEO Saudi Aramco Amin Nasser cho biết dầu trong các kho thương mại toàn cầu chỉ còn dưới 6 tỷ thùng, và phần lớn không thể huy động ngay. Hơn 1 tỷ thùng đã được đưa ra thị trường từ cuối tháng 2, chủ yếu từ kho thương mại trên đất liền. Theo ông, đây là công cụ lớn cuối cùng thế giới có thể dùng.

Nguyên nhân là không phải dầu nào trong kho cũng dùng được, vì còn phụ thuộc yếu tố vận hành như lượng dầu dưới đáy bồn và trong đường ống, cũng như quy định mức dự trữ khẩn cấp tối thiểu của chính phủ. Ông Nasser nhận xét thế giới chỉ có thể huy động khoảng 10% dự trữ hoặc ít hơn, nên Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) mới "chật vật" khi chốt con số 100 triệu thùng, trong khi nhu cầu toàn cầu khoảng 102 triệu thùng mỗi ngày.

CEO Chevron Mike Wirth cho rằng thiếu bộ đệm khiến thị trường dễ tổn thương hơn và đẩy mặt bằng giá dầu thô lên cao. CEO Vitol Russell Hardy dự báo mùa đông này thế giới phải trông cậy vào dầu xuất khẩu đường biển từ Trung Đông, vì phương Tây không còn dự trữ để rút thêm. Với khí đốt, CEO Petronas Tengku Muhammad Taufik lo ngại một mùa đông khắc nghiệt có thể gây xáo trộn thị trường trong quý I/2027 nếu tồn kho chạm đáy.

Ngày 2/10, G7 nhất trí phối hợp với IEA giải phóng khoảng 100 triệu thùng dầu thô và nhiên liệu từ kho khẩn cấp. Kế hoạch kéo dài khoảng 4 tháng, trong đó lượng diesel đáng kể sẽ được tung ra trong 20 ngày đầu. Phần đóng góp cụ thể của từng nước sẽ được quyết định tại cuộc họp IEA ngày 14-15/10.

Giá nhiên liệu và áp lực chính trị

Giá xăng tại Mỹ vẫn trên 4 USD/gallon, còn diesel vượt mức kỷ lục 6 USD/gallon, tạo sức ép lên Tổng thống Donald Trump trước cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11. Ngày 6/10, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) nâng dự báo giá Brent quý IV/2026 lên khoảng 105 USD/thùng và dự báo diesel duy trì trên 6 USD/gallon trong tháng 10.

Ông Trump cho rằng Mỹ có thể nhanh chóng bổ sung lại SPR. Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo việc đưa kho về mức an toàn có thể mất nhiều năm nếu giá cao và nguồn cung còn gián đoạn. Các lãnh đạo dầu khí cũng dự báo biến động thị trường kéo dài sang năm 2027.