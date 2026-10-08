Lãi suất tiền gửi mới tăng 1,15 điểm phần trăm trong 9 tháng

NHNN cho biết lãi suất huy động đang dần ổn định quanh mặt bằng mới, trong khi tín dụng toàn hệ thống tăng 11,59% so với cuối năm 2025.

Lãi suất huy động chậm tăng, đạt bình quân 6,38%/năm

Tại họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng quý III/2026 chiều 7/10, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Phạm Thanh Hà cho biết đà tăng lãi suất đang chậm lại. Mặt bằng lãi suất huy động hiện cơ bản vận động quanh mức mới, cao hơn giai đoạn trước.

Đến ngày 20/9/2026, lãi suất tiền gửi bình quân của các giao dịch phát sinh mới đạt 6,38%/năm, tăng 1,15 điểm phần trăm so với cuối năm 2025. NHNN giữ nguyên các mức lãi suất điều hành nhằm giúp tổ chức tín dụng (TCTD) tiếp cận nguồn vốn chi phí thấp, đồng thời yêu cầu các ngân hàng triển khai giải pháp ổn định lãi suất và công khai lãi suất cho vay trên website để khách hàng tham khảo.

Cơ quan điều hành cũng làm việc trực tiếp với các ngân hàng thương mại, đề nghị giảm lãi suất tiền gửi phát sinh mới ở kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, hạ lãi suất niêm yết và lãi suất cho vay. NHNN Khu vực được giao kiểm tra việc thực hiện các chỉ đạo này.

Bối cảnh quốc tế gây sức ép lên điều hành tiền tệ

Theo ông Phạm Thanh Hà, những tháng đầu năm 2026 chứng kiến tình hình thế giới phức tạp, khó lường. Căng thẳng địa chính trị, nhất là xung đột leo thang tại Trung Đông, tác động đến thị trường hàng hóa và tài chính quốc tế, đẩy giá dầu tăng cao và làm gián đoạn chuỗi cung ứng.

Toàn cảnh họp báo Thông tin kết quả hoạt động ngân hàng quý III/2026. (Ảnh: H.T).

Trước nguy cơ lạm phát quay trở lại, một số ngân hàng trung ương như Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), ECB và BoJ đã tăng lãi suất. Lãi suất quốc tế ở mức cao cùng nhu cầu tìm nơi trú ẩn an toàn khiến USD tăng mạnh trở lại sau khi giảm trong giai đoạn đầu năm, tạo áp lực cho các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển có độ mở lớn như Việt Nam.

Trong 9 tháng đầu năm, NHNN điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, bám sát thị trường và phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý.

Tín dụng đạt 20,75 triệu tỷ đồng vào cuối tháng 9

Từ đầu năm, NHNN công khai nguyên tắc giao tăng trưởng tín dụng năm 2026 để các TCTD chủ động thực hiện. Cơ quan này đồng thời tạo thêm dư địa cấp vốn cho một số nhu cầu quan trọng phục vụ tăng trưởng kinh tế và các loại hình bất động sản phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Khi kiểm soát tăng trưởng tín dụng bất động sản, dư nợ tăng thêm so với cuối năm 2025 tại các lĩnh vực nhà ở xã hội, khu công nghiệp, khu chế xuất, nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, sinh thái và nghỉ dưỡng được loại khỏi dư nợ bất động sản. NHNN cũng loại trừ dư nợ cấp tín dụng, cho vay mới hằng năm và bổ sung hạn mức tăng trưởng cho ngân hàng tài trợ doanh nghiệp thực hiện dự án quy mô lớn, trọng điểm, có sức lan tỏa, liên kết và thúc đẩy kinh tế vùng, địa phương.

Đến ngày 30/9/2026, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt 20,75 triệu tỷ đồng, tăng 11,59% so với cuối năm 2025 và tăng 16,69% so với cùng kỳ năm trước.