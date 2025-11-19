Hà Nội

Khánh Thi hút mọi ánh nhìn khi khoe vai trần ở tuổi 43

Giải trí

Khánh Thi hút mọi ánh nhìn khi khoe vai trần ở tuổi 43

“Nữ hoàng dancesport” Khánh Thi mới đây gây bão mạng xã hội khi hiếm hoi diện váy trễ vai trong bộ ảnh mới.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Trên trang cá nhân, Khánh Thi hiếm hoi chia sẻ hình ảnh cô lựa chọn váy trễ vai, phong cách vốn không phải hình ảnh quen thuộc của 'nữ hoàng dancesport'.
Khánh Thi thu hút sự chú ý khi khoe vẻ đẹp mềm mại, nữ tính nhưng vẫn giữ được nét tinh tế vốn có.
Trong bộ ảnh, Khánh Thi diện chiếc váy trắng bất đối xứng, được tạo hình như một đóa hoa đang nở. Chất liệu nhẹ cùng phom váy suông bay bổng, phần thân xếp nếp thành cánh hoa lớn tạo nên tổng thể vừa nghệ thuật vừa hiện đại.
Thiết kế trễ vai là chi tiết giúp tôn lên bờ vai nhỏ, làn da mịn màng và đường nét thanh thoát của cô.
Ở tuổi 43, Khánh Thi không còn theo đuổi vẻ đẹp gợi cảm rực lửa như trước, mà toát lên vẻ đẹp chín muồi.
Khán giả nhận xét phong thái của cô ngày càng rạng rỡ, như đang tận hưởng những tháng ngày viên mãn trong công việc lẫn cuộc sống gia đình.
Dù đã trải qua ba lần sinh nở, nhan sắc của Khánh Thi vẫn khiến nhiều người ngỡ ngàng.
Gương mặt trẻ trung, làn da căng mịn và nụ cười hiền hậu giúp cô trông trẻ hơn tuổi thật.
Phong cách thời trang thanh lịch cũng góp phần tôn lên thần thái của người phụ nữ ở độ tuổi ngoài 40.
Không chỉ ghi dấu ấn trong làng dancesport với sự nghiệp riêng, Khánh Thi còn được ngưỡng mộ bởi hình ảnh hậu phương vững chắc, luôn sát cánh và đồng hành cùng chồng trẻ Phan Hiển.
