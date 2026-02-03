Khánh Hòa: Lộ diện nhà thầu thi công đường liên xã hơn 4,7 tỷ đồng

Vượt qua hai đối thủ, Công ty Phúc Minh Đạt đã trúng thầu gói xây lắp đường liên xã với mức giá sát sao, khẳng định vị thế tại thị trường xây dựng Ninh Hòa

Tuyến đường liên xã Ninh Phụng – Ninh Trung (đoạn từ cầu Bến Gành đến cầu Điềm Tịnh) chuẩn bị được nâng cấp, mở rộng sau khi kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng chính thức được công bố với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ấn tượng.

Cận cảnh gói thầu xây lắp giao thông hơn 4,7 tỷ đồng

Dự án "Nâng cấp, mở rộng đường liên xã Ninh Phụng – Ninh Trung (đoạn từ cầu Bến Gành đến cầu Điềm Tịnh)" là công trình hạ tầng trọng điểm nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông liên kết các khu vực dân cư sau khi thị xã Ninh Hòa thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính theo Nghị quyết số 1667/NQ-UBTVQH15.

Theo hồ sơ pháp lý, kế hoạch lựa chọn nhà thầu được UBND phường Ninh Hòa phê duyệt tại Quyết định số 553/QĐ-UBND ngày 21/11/2025. Gói thầu số 05 (Xây lắp) có giá dự toán được xác định là 4.769.809.000 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.

Đến ngày 18/12/2025, biên bản mở thầu qua mạng ghi nhận sự tham gia của 03 nhà thầu. Sau quá trình đánh giá kỹ lưỡng, ngày 15/01/2026, UBND phường Ninh Hòa đã ban hành Quyết định số 15/QĐ-UBND chính thức phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Đơn vị trúng thầu là công ty TNHH Phúc Minh Đạt với giá 4.261.979.000 đồng. Với kết quả này, gói thầu đã mang lại giá trị tiết kiệm cho ngân sách nhà nước hơn 507 triệu đồng, tương ứng với tỷ lệ 10,6%.

Quyết định số 15/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Vì sao các đối thủ bị loại?

Theo báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng (E-HSDT) số 143/GTXD-KT của đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Tư vấn Giao thông Xây dựng, cuộc thầu này có sự tham gia của 03 nhà thầu. Tuy nhiên, hai đơn vị đối thủ đã dừng chân sớm do không đáp ứng được các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe của hồ sơ mời thầu (E-HSMT).

Cụ thể, Công ty TNHH Lương Khánh Phương (MST: 4200552693) bị loại ngay từ bước đánh giá tính hợp lệ và năng lực kỹ thuật. Hồ sơ của đơn vị này bị đánh giá là không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.

Trong khi đó, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Mạnh Trung (MST: 4201536418) mặc dù vượt qua được vòng đánh giá kỹ thuật nhưng do có giá dự thầu cao hơn nên cũng dừng bước nhường đường cho Công ty Minh Phúc Đạt.

Ngược lại, Công ty TNHH Phúc Minh Đạt đã thể hiện năng lực vượt trội khi đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật và có giá đánh giá thấp nhất, đảm bảo tính hiệu quả kinh tế cho dự án.

Năng lực của đơn vị trúng thầu

Công ty TNHH Phúc Minh Đạt (mã số thuế 4201155473) có trụ sở tại phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Doanh nghiệp được thành lập từ năm 2015, hiện do ông Trần Minh Quí làm đại diện pháp luật. Trong lịch sử đấu thầu đã tham gia khoảng 71 gói, trong đó trúng 56 gói, tổng giá trị trúng thầu tích lũy hơn 173 tỷ đồng.

Tính riêng năm 2025 và đầu năm 2026 doanh nghiệp đã tham gia 08 gói thầu và ghi nhận kết quả trúng thầu tại 07 gói, đạt tỷ lệ thắng thầu lên tới 87,5%. Đặc biệt, các gói thầu mà doanh nghiệp này đã thực hiện chủ yếu do UBND xã, tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư. Cụ thể:

Gói thầu: Thi công xây dựng, trị giá 1.773.148.000 đồng tại UBND xã Bắc Ninh Hòa vào tháng 10/2025

Gói thầu: Thi công xây dựng công trình, trị giá 859.100.000 đồng tại UBND xã Ninh Thượng vào tháng 6/2025

Gói thầu: Thi công xây dựng công trình, trị giá 2.301.308.000 đồng tại UBND Xã Ninh An vào tháng 5/2025.

Gói thầu: Thi công xây dựng công trình, trị giá 3.579.279.191 đồng tại UBND xã Ninh Thọ vào tháng 5/2025.

Gói thầu: Thi công xây dựng công trình, trị giá 3.110.229.000 đồng tại UBND xã Ninh Xuân vào tháng 4/2025.

Kỳ vọng về dự án

Gói thầu số 05: Xây lắp dự án đường liên xã Ninh Phụng – Ninh Trung đã hoàn tất quy trình lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Luật sửa đổi số 90/2025/QH15. Việc tiết kiệm hơn 10% giá trị gói thầu cho ngân sách phường Ninh Hòa là một điểm sáng về hiệu quả kinh tế trong công tác sử dụng vốn đầu tư công.

Dư luận kỳ vọng, với thời gian thực hiện hợp đồng 90 ngày, dự án sẽ sớm hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng kỹ thuật theo thiết kế để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân tại các xã vừa sáp nhập, góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội bền vững tại địa phương.