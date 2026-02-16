Hà Nội

Khám phá thú vị về thành phố New York

Thế giới

Khám phá thú vị về thành phố New York

New York là thành phố đa dạng ngôn ngữ nhất thế giới, và đối với một số ngôn ngữ, đây là nơi duy nhất chúng còn tồn tại.

An An (Theo Bored Panda)
Theo Bored Panda, taxi ở New York có màu vàng. Chính quyền thành phố chính thức đưa ra quy định này vào năm 1967. (Nguồn ảnh: Bored Panda)
Thành phố New York là thành phố đa dạng ngôn ngữ nhất thế giới, và đối với một số ngôn ngữ, đây là nơi duy nhất chúng còn tồn tại.
Thành phố New York là thành phố duy nhất trên thế giới có hơn 100 biệt danh, chẳng hạn như "Quả táo lớn" (The Big Apple) hay "Thành phố Đế chế",...
Thành phố New York là nơi "sản sinh" ra những nghệ sĩ làm thay đổi nghệ thuật hiện đại. Từ những năm 1940 trở đi, sự cởi mở và năng lượng sáng tạo của thành phố đã giúp định hình các phong trào, định nghĩa lại cách thức tạo ra và hiểu nghệ thuật.
Phố Pearl ở New York từng được lát bằng vỏ hàu bỏ đi. Khi đó, hàu là một trong những món ăn phổ biến nhất ở thành phố này.
Nguồn gốc của những chiếc quần jean hàng hiệu đắt tiền có thể bắt nguồn từ thành phố New York. Vào giữa những năm 1960, các cửa hàng thời trang ở NYC đã giúp biến quần jean thông thường thành một biểu tượng thời trang.
Thành phố New York không thiếu những luật lệ kỳ lạ. Một trong số đó là bạn không được phép để kem ốc quế trong túi quần vào ngày Chủ nhật ở thành phố New York.
Thành phố New York trở thành bối cảnh cho nhiều chương trình truyền hình kinh điển hơn bất kỳ nơi nào khác.
