Khám phá “thiên đường bị lãng quên giữa Thái Bình Dương” của nước Anh

Khám phá “thiên đường bị lãng quên giữa Thái Bình Dương” của nước Anh

Nằm cô lập giữa Nam Thái Bình Dương, đảo Henderson là một trong những hòn đảo hoang sơ nhất thế giới với hệ sinh thái độc đáo và nhiều bí ẩn.

T.B (tổng hợp)
Đảo thuộc lãnh thổ hải ngoại của Anh. Đảo Henderson là một phần của quần đảo Pitcairn – lãnh thổ hải ngoại của Vương quốc Anh. Tuy nhiên, do vị trí xa xôi, việc quản lý chủ yếu mang tính bảo tồn hơn là khai thác. Ảnh: wikimedia.org.
Đảo thuộc lãnh thổ hải ngoại của Anh. Đảo Henderson là một phần của quần đảo Pitcairn – lãnh thổ hải ngoại của Vương quốc Anh. Tuy nhiên, do vị trí xa xôi, việc quản lý chủ yếu mang tính bảo tồn hơn là khai thác. Ảnh: wikimedia.org.
Là một trong những đảo san hô nâng hiếm hoi trên thế giới. Đảo Henderson không phải là đảo núi lửa mà là đảo san hô nâng, được hình thành khi các rạn san hô cổ bị nâng lên khỏi mặt nước qua hoạt động địa chất. Địa hình gồ ghề với đá vôi sắc nhọn khiến việc di chuyển trên đảo trở nên khó khăn. Ảnh: Flickr.
Là một trong những đảo san hô nâng hiếm hoi trên thế giới. Đảo Henderson không phải là đảo núi lửa mà là đảo san hô nâng, được hình thành khi các rạn san hô cổ bị nâng lên khỏi mặt nước qua hoạt động địa chất. Địa hình gồ ghề với đá vôi sắc nhọn khiến việc di chuyển trên đảo trở nên khó khăn. Ảnh: Flickr.
Không có người sinh sống lâu dài. Do thiếu nguồn nước ngọt ổn định và điều kiện sống khắc nghiệt, đảo Henderson không có cư dân thường trú. Trong lịch sử, chỉ có một số nhóm người Polynesia từng sinh sống tạm thời, nhưng sau đó đã rời đi. Ảnh: wikimedia.org.
Không có người sinh sống lâu dài. Do thiếu nguồn nước ngọt ổn định và điều kiện sống khắc nghiệt, đảo Henderson không có cư dân thường trú. Trong lịch sử, chỉ có một số nhóm người Polynesia từng sinh sống tạm thời, nhưng sau đó đã rời đi. Ảnh: wikimedia.org.
Dấu vết của cư dân cổ Polynesia. Các nhà khảo cổ đã tìm thấy dấu tích cho thấy người Polynesia từng sinh sống trên đảo từ nhiều thế kỷ trước. Tuy nhiên, họ đã rời đi, có thể do tài nguyên hạn chế và điều kiện sống khó khăn. Ảnh: Flickr.
Dấu vết của cư dân cổ Polynesia. Các nhà khảo cổ đã tìm thấy dấu tích cho thấy người Polynesia từng sinh sống trên đảo từ nhiều thế kỷ trước. Tuy nhiên, họ đã rời đi, có thể do tài nguyên hạn chế và điều kiện sống khó khăn. Ảnh: Flickr.
Nơi cư trú của nhiều loài đặc hữu. Henderson là quê hương của nhiều loài sinh vật chỉ tồn tại tại đây, bao gồm chim, thực vật và côn trùng. Sự cô lập lâu dài đã tạo điều kiện cho các loài tiến hóa độc lập, hình thành nên hệ sinh thái độc đáo. Ảnh: wikimedia.org.
Nơi cư trú của nhiều loài đặc hữu. Henderson là quê hương của nhiều loài sinh vật chỉ tồn tại tại đây, bao gồm chim, thực vật và côn trùng. Sự cô lập lâu dài đã tạo điều kiện cho các loài tiến hóa độc lập, hình thành nên hệ sinh thái độc đáo. Ảnh: wikimedia.org.
Việc tiếp cận đảo rất khó khăn. Không có sân bay hay cảng lớn, việc đến Henderson đòi hỏi phải đi tàu từ các đảo Pitcairn lân cận. Điều kiện biển động và địa hình hiểm trở khiến số người đặt chân đến đây mỗi năm rất ít. Ảnh: pexels.com.
Việc tiếp cận đảo rất khó khăn. Không có sân bay hay cảng lớn, việc đến Henderson đòi hỏi phải đi tàu từ các đảo Pitcairn lân cận. Điều kiện biển động và địa hình hiểm trở khiến số người đặt chân đến đây mỗi năm rất ít. Ảnh: pexels.com.
Là Di sản Thế giới của UNESCO. Đảo Henderson được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới vào năm 1988 nhờ hệ sinh thái gần như nguyên vẹn. Đây là một trong số ít những nơi trên Trái Đất mà môi trường tự nhiên chưa bị con người can thiệp nhiều. Ảnh: Flickr.
Là Di sản Thế giới của UNESCO. Đảo Henderson được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới vào năm 1988 nhờ hệ sinh thái gần như nguyên vẹn. Đây là một trong số ít những nơi trên Trái Đất mà môi trường tự nhiên chưa bị con người can thiệp nhiều. Ảnh: Flickr.
Xem video: Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước
T.B (tổng hợp)
#Hệ sinh thái đảo Henderson #Đảo san hô nâng hiếm hoi #Đặc hữu động thực vật #Di sản Thế giới UNESCO #Khó khăn tiếp cận đảo #Bảo tồn thiên nhiên

Bài liên quan

