[INFOGRAPHIC] Thu Ngân cùng dàn mỹ nhân Việt thi Miss Intercontinental

Thu Ngân, Bùi Khánh Linh, Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Lê Nguyễn Ngọc Hằng...đều đại diện Việt Nam ở Miss Intercontinental.
Peugeot vừa ra mắt phiên bản nâng cấp giữa vòng đời cho mẫu 408 tại châu Âu. Phiên bản 2026 đánh dấu những thay đổi toàn diện về thiết kế lẫn truyền động.
Sau khi được xướng tên tại Cánh Diều Vàng 2025, Thu Trang, Tuấn Trần, Hồng Đào, Ngọc Huyền, Phương Nam đã có chia sẻ về giải thưởng, chặng đường làm nghề.
Ở tuổi ngoài 40, Hiền Thục khiến khán giả ngỡ ngàng bởi vẻ ngoài tươi trẻ. Loạt ảnh đời thường được cô chia sẻ tiếp tục chứng minh nhan sắc “hack tuổi”.
Sau hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, nhan sắc của Mỹ Tâm dường như vẫn vẹn nguyên, thậm chí ngày càng trẻ trung và rạng rỡ, được ví như “lão hóa ngược”.
Danh ca Tuấn Ngọc và ca sĩ Thái Thảo hiếm khi xuất hiện trước công chúng, chỉ đôi lần chia sẻ về chuyện tình cảm.
Hoa hậu Hương Giang, Harriotte Lane, Tharina Botes và Melisha Lin đều được đánh giá cao khi tham dự Miss Grand International (MGI) All Stars 2026.
Những khoảnh khắc ba mẹ con siêu mẫu Thúy Hạnh cùng diện váy dạ hội trắng trong một khung hình khiến công chúng không khỏi trầm trồ.
Từ vụ ồn ào về phát ngôn của ca sĩ Lệ Quyên, Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM đề nghị những nghệ sĩ cần phải luôn trau dồi đạo đức, ứng xử văn minh với khán giả.
Ba cựu thành viên nhóm nhạc Quả Dưa Hấu lên kế hoạch tái hợp. Việt Hương khoe khiêu vũ với trai trẻ trong vở kịch mới.
Võ Hạ Trâm sở hữu giọng hát nội lực, được đào tạo âm nhạc bài bản. Hiện tại, cô có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên ông xã người Ấn Độ và hai con.
Trên trang cá nhân, diễn viên Nhã Phương đăng tải bộ ảnh chụp cùng Trường Giang, hai con Destiny và Hope ở Đà Lạt.
Sở Văn hóa và Thể thao (VH&TT) TPHCM tiếp nhận thông tin, phối hợp xem xét và giải quyết vụ phát ngôn của Lệ Quyên. Phía nữ ca sĩ vừa có phản hồi.
Huỳnh Hạo Khang từng Đất rừng phương Nam, Ngày xưa có một chuyện tình trước khi vào vai con trai Kiều Minh Tuấn trong phim Con kể ba nghe.
Trước Báu vật trời cho, Võ Tấn Phát ghi dấu ấn với nhiều danh hiệu quán quân, được đào tạo diễn xuất bài bản.
Bé Destiny - con gái của Nhã Phương và Trường Giang ăn mặc điệu đà trong tiệc mừng sinh nhật lần thứ 7.
Loạt hình ảnh mới đăng tải của Sam khiến netizen không khỏi trầm trồ trước vẻ ngoài trẻ trung đáng kinh ngạc.
Nữ ca sĩ khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ với tấm lưng trần nõn nà, vóc dáng săn chắc cùng thần thái tự tin, trẻ trung ở tuổi U40.
Mới đây, Diệu Nhi khiến người hâm mộ bất ngờ khi “lột xác” với phong cách gợi cảm trong loạt hình ảnh diện đồ bơi khi đi du lịch.
Sau khi đăng quang quán quân Vietnam Idol 2015, Trọng Hiếu tích cực tham gia hoạt động nghệ thuật.
Thanh Ngọc nhận nhiều lời khen về vẻ ngoài rạng rỡ cùng phong cách gợi cảm, trẻ trung. Hiện tại, cựu thành viên nhóm Mắt Ngọc có tổ ấm hạnh phúc.
Nữ diễn viên khéo léo chọn trang phục che bụng bầu, đồng thời ghi điểm bởi nhan sắc tươi tắn và vóc dáng gọn gàng đáng kinh ngạc.