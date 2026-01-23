Hà Nội

Giải trí

Đọ sắc 3 nàng thơ màn ảnh của Trấn Thành

Ca sĩ Văn Mai Hương, rapper Pháo và ca sĩ LyLy cùng tham gia phim Tết Thỏ ơi của Trấn Thành.

Thu Cúc (tổng hợp)
Rapper Pháo (ngoài cùng bên trái), ca sĩ Văn Mai Hương (thứ hai bên trái) và ca sĩ LyLy (thứ ba bên trái) xuất hiện trong buổi ra mắt phim Thỏ ơi của Trấn Thành. Ảnh: Tiền Phong.
Trấn Thành chia sẻ trên Tiền Phong, tất cả diễn viên đều phải trải qua casting và thuyết phục được anh. "Không phải cứ ca sĩ, rapper là được mà phải là ca sĩ, rapper phù hợp với vai diễn ấy và có tiềm năng diễn xuất”, anh cho biết. Ảnh: Tiền Phong.
Văn Mai Hương chia sẻ trên Người Lao Động về lần đầu chạm ngõ màn ảnh: "Tôi làm ca sĩ đã 16 năm nên cũng muốn có gì đó thay đổi trong hành trình làm nghề. Tôi vẫn luôn thích phim và lần này có vai diễn đầu tay lại là phim của Trấn Thành thì đó là cơ duyên tuyệt vời". Ảnh: FB Văn Mai Hương.
Văn Mai Hương sở hữu vóc dáng cân đối, mang nét đẹp khỏe khoắn và nữ tính. Thân hình của nữ ca sĩ không quá mảnh mai mà có đường cong rõ ràng, đặc biệt là vòng eo gọn gàng và bờ vai mềm mại. Ảnh: FB Văn Mai Hương.
Văn Mai Hương tự tin diện nhiều kiểu trang phục, từ váy ôm tôn dáng đến các thiết kế thanh lịch, tối giản, luôn toát lên vẻ quyến rũ. Ảnh: FB Văn Mai Hương.
Chia sẻ về lần đầu đóng phim điện ảnh, LyLy cho biết xuất phát điểm là nhạc sĩ giúp cô vận dụng khả năng nhập tâm khi sáng tác để hóa thân vào vai diễn. Nữ ca sĩ còn chia sẻ, quá trình làm việc trên phim trường cùng Trấn Thành là khó khăn và căng thẳng, sau đó cho rằng áp lực là điều cần thiết để hoàn thành vai diễn. Ảnh: FB LyLy.
Sau khi cắt tóc ngắn, LyLy mang đến diện mạo hoàn toàn mới, trẻ trung và cá tính hơn. Ảnh: FB LyLy.
Khi để tóc dài, nữ ca sĩ đẹp ngọt ngào, nữ tính. Ảnh: FB LyLy.
Theo Vietnamnet, trong phim Thỏ ơi, rapper Pháo đóng vai cô gái đeo mặt nạ thỏ, tham gia show có LyLy đóng vai host để giãi bày chuyện bị bạn trai (Trấn Thành đóng) uy hiếp, song không thể thoát khỏi mối quan hệ độc hại. Ảnh: FB Pháo.
Pháo chia sẻ trên VOV rằng cô không muốn đóng khung rằng bản thân chỉ là rapper. Được góp mặt trong phim điện ảnh của đạo diễn Trấn Thành là một cơ hội lớn với Pháo. Ảnh: FB Pháo.
Sau khi cắt tóc ngắn, rapper Pháo mang đến hình ảnh cá tính rõ nét. Ảnh: Instagram Pháo.
#Ca sĩ Văn Mai Hương #rapper Pháo #ca sĩ LyLy #Trấn Thành #phim Tết #phim Thỏ ơi

