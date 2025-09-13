[INFOGRAPHIC] Cổng Tò Vò Lý Sơn thành di tích quốc gia

Nghệ sĩ Hồng Vân diện trang phục thanh lịch xuống phố, được khen trẻ trung. Quyền Linh kỷ niệm 20 năm kết hôn.
Điểm check-in mỏm đá “tử thần” ở Tuyên Quang tạm dừng đón khách để nâng cấp hạ tầng, lắp lan can và tường rào đảm bảo an toàn du lịch.
Cánh đồng cỏ lau Ecopark bung nở trắng muốt, cách Hà Nội chỉ 15km, trở thành điểm check-in lãng mạn, thu hút du khách săn ảnh và dã ngoại cuối tuần.
Làng chài Phước Đồng (Đắk Lắk) giữ nét mộc mạc hiếm có, hấp dẫn du khách với cảnh biển nguyên sơ, hải sản tươi rói và ẩm thực bình dân siêu rẻ.
Tháp Tam Thắng tại TPHCM trở thành điểm check-in mới, nơi các bạn trẻ sáng tạo góc ảnh độc đáo bên trong cột trụ và tận hưởng ánh sáng tự nhiên.
"Tuấn Nguyễn Travel hợp nhóm bạn trẻ, Viptrip và Smile Travel cho gia đình nhỏ, còn PYS Travel hút khách phân khúc cao", travel blogger Trần Hương cho biết
Đồi hoa cánh bướm Tà Xùa đang nở rộ, rực rỡ giữa núi rừng Tây Bắc, trở thành điểm check-in lý tưởng cho du khách yêu thiên nhiên và sắc màu.
Du lịch Huế mùa mưa đem lại trải nghiệm khác biệt cho du khách: từ tham quan lăng tẩm, thưởng thức Nhã nhạc cung đình đến khám phá ẩm thực và phố cổ trầm mặc.
Đỉnh Phượng Hoàng (Quảng Ninh) mùa thu đẹp mê hoặc với biển mây bồng bềnh, lý tưởng để cắm trại và ngắm bình minh sáng sớm.
Quảng Trị xanh mát, nơi du khách hòa mình giữa núi rừng, suối trong và trải nghiệm thiên nhiên hoang sơ, thư giãn cùng những trò chơi mạo hiểm thú vị.
Ẩm thực miền Tây hấp dẫn với những món bún tên lạ, hương vị độc đáo, chế biến tinh tế, khiến thực khách thưởng thức lần đầu đã nhớ mãi không quên.
Mùa thu này, ghé thăm 5 điểm du lịch hút khách tại Việt Nam, tận hưởng cảnh sắc thiên nhiên yên bình và lưu giữ những bức hình sống ảo tuyệt đẹp.
Cao nguyên Đồng Cao ở Bắc Ninh thu hút du khách với thảo nguyên xanh mướt, phiến đá kỳ thú, cắm trại qua đêm, săn mây và ngắm sao rực rỡ.
Từ những nguyên liệu bình dị, bốn món cháo Việt đã chinh phục ẩm thực thế giới. Công thức nấu vừa dễ làm vừa giữ trọn hương vị truyền thống.
Du khách có thể khám phá Quảng Trị qua 4 địa danh nổi bật trong phim "Mưa Đỏ", nơi hội tụ lịch sử, văn hóa và những khung cảnh ấn tượng.
Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” mang đến nhiều không gian ấn tượng, hứa hẹn là điểm check-in độc đáo cho du khách.
Đồi Suối Bon ở Sơn La rực tím hoa sim, mang đến khung cảnh thơ mộng, thu hút du khách khám phá, trải nghiệm và lưu lại những khoảnh khắc check-in ấn tượng.
Các hoạt động lễ hội mùa thu Côn Sơn – Kiếp Bạc tổ chức không gian mở rộng, tiếp nối kế thừa kết quả nổi bật Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm Quốc khánh.
Sapa lọt top 6 điểm đến vùng núi và thị trấn nhỏ hút khách nhất châu Á, ghi dấu bởi ruộng bậc thang kỳ vĩ, văn hóa bản địa và cảnh sắc bốn mùa.
Tháng 9, Phú Quý chinh phục du khách bằng biển êm, trời trong, ít đông đúc, vừa thích hợp để nghỉ dưỡng, vừa lý tưởng trải nghiệm biển đảo.
Nép mình dưới chân núi Trùng Khánh, làng đá Khuổi Ky hơn 400 năm tuổi mang vẻ đẹp cổ kính, bình yên và đậm đà bản sắc người Tày, níu chân du khách.