Thế giới

Indonesia tìm thấy mảnh vỡ máy bay gặp nạn trên núi

Lực lượng cứu hộ Indonesia đã tìm thấy mảnh vỡ của chiếc máy bay chở 11 người gặp nạn tại một vùng núi trên đảo Sulawesi.

An An (Theo AP)

Theo AP, chiếc máy bay cánh quạt ATR 42-500 đang trên đường từ Yogyakarta trên đảo Java đến Makassar, thủ phủ của tỉnh Nam Sulawesi, thì bất ngờ biến mất khỏi màn hình radar hôm 17/1, ngay sau khi được kiểm soát không lưu hướng dẫn điều chỉnh hướng tiếp cận.

Chiếc máy bay, do hãng hàng không Indonesia Air Transport vận hành, được ghi nhận tín hiệu lần cuối lúc 13h17 ngày 17/1 tại khu vực Leang-Leang thuộc Maros, một huyện miền núi của tỉnh Nam Sulawesi. Trên máy bay khi đó có 8 thành viên phi hành đoàn và 3 hành khách đến từ Bộ Hàng hải và Thủy sản đang tham gia một nhiệm vụ giám sát hàng hải trên không.

ap26018114236995.jpg
Bức ảnh do Cơ quan Tìm kiếm và Cứu hộ Quốc gia Indonesia (BASARNAS) cung cấp cho thấy mảnh vỡ của máy bay ATR 42-500 được tìm thấy tại vùng núi Bulusaraung ở tỉnh Nam Sulawesi, Indonesia, ngày 18/1/2026. Ảnh: BASARNAS/AP.

Ông Muhammad Arif Anwar, người đứng đầu Văn phòng Tìm kiếm và Cứu hộ Makassar, cho biết một đội cứu hộ trên trực thăng của không quân đã phát hiện vật thể dường như là một cửa sổ máy bay nhỏ trong khu vực rừng rậm trên sườn núi Bulusaraung vào sáng 18/1.

"Lực lượng cứu hộ trên mặt đất sau đó đã thu hồi được những mảnh vỡ lớn hơn, phù hợp với thân máy bay chính và đuôi máy bay, nằm rải rác trên một sườn dốc phía bắc. Việc tìm thấy các phần chính của máy bay đã thu hẹp đáng kể khu vực tìm kiếm và cung cấp manh mối quan trọng để siết chặt phạm vi tìm kiếm", ông Anwar nói trong một cuộc họp báo.

"Các đội tìm kiếm và cứu hộ của chúng tôi hiện đang tập trung vào việc tìm kiếm các nạn nhân, đặc biệt là những người có thể vẫn còn sống", người đứng đầu Văn phòng Tìm kiếm và Cứu hộ Makassar nói tiếp.

>>> Mời độc giả xem thêm video về vụ máy bay vận tải quân sự C-130 chở 20 người của Thổ Nhĩ Kỳ rơi ở Gruzia

Nguồn video: X/RT
