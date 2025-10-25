[INFOGRAPHIC] 5 gương mặt được dự đoán đăng quang Miss Universe 2025

Lương Thùy Linh diện áo dài, làm phù dâu cho Á hậu Quỳnh Châu. Phía cô dâu tổ chức lễ vu quy tại nhà riêng và hôn lễ ở nhà thờ.
Khoảng 10 năm trở lại đây, Lương Bằng Quang không có sản phẩm âm nhạc gây chú ý, trong khi đó, cuộc sống sau ánh đèn sân khấu của anh gắn liền với thị phi.
Diễn viên Thu Trang đóng phim, làm đạo diễn, kinh doanh. Ngoài ra, cô còn có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên Tiến Luật.
TP HCM chấn chỉnh hoạt động âm nhạc lệch chuẩn, yêu cầu kiểm tra, xử lý và định hướng sáng tác, biểu diễn đúng chuẩn mực văn hóa.
Bảo Thy cười 'tít mắt' khi được ông xã tổ chức sinh nhật. Hoa hậu Thanh Thuỷ biểu cảm hài hước khi ăn nho.
Gia đình vừa thông báo Emman Atienza qua đời. Nhiều đồng nghiệp và khán giả tiếc thương nữ người mẫu.
Sau khi đoạt vương miện Miss Grand Vietnam 2022, Đoàn Thiên Ân thi nhan sắc quốc tế, lấn sân đóng phim.
Mừng sinh nhật tuổi 39, Tăng Thanh Hà tung loạt ảnh đơn giản mà vẫn toát lên thần thái sang trọng, nhan sắc mặn mà khó ai sánh kịp.
Trong loạt ảnh mới nhất từ chuyến du lịch ở Bali, Phương Trinh Jolie và con gái Mia khiến khán giả trầm trồ bởi nhan sắc rạng rỡ và vẻ ngoài giống nhau.
Lương Bằng Quang - Ngân 98 có chuyện tình thị phi. Mới đây, sau Ngân 98, đến lượt Lương Bằng Quang bị khởi tố, bắt tạm giam.
Trên trang cá nhân, Hoa hậu H’hen Niê vừa tiết lộ, cô bị nổi mề đay sau khi sinh con gái đầu lòng.
Tăng Thanh Hà khoe nhan sắc mặn mà khi đón sinh nhật bên Lương Mạnh Hải. Cả hai là đồng nghiệp thân thiết nhiều năm qua.
NSND Hà Thủy chia sẻ: “Khánh Thy là một cô gái giàu tình cảm, sống chân thành. Chính điều đó khiến âm nhạc của Thy có sức chạm rất riêng”.
Ca sĩ Xuân Nghi tạm gác công việc tại Việt Nam, trở về Mỹ hơn một tháng để nghỉ ngơi và tận hưởng khoảng thời gian ngọt ngào bên bạn trai.
Lương Bằng Quang có nhiều hành động gây tranh cãi trước khi bị bắt, khởi tố về tội Đưa hối lộ.
Lương Mạnh Hải chúc mừng sinh nhật bạn thân Tăng Thanh Hà. Ca sĩ Noo Phước Thịnh thả thính.
Đỗ Thị Hà thay 3 bộ váy cúp ngực trong hôn lễ, Midu và Thu Thảo cũng có những bộ váy cưới gây ấn tượng.
Sau hơn 30 năm đăng quang, Hoa hậu Hà Kiều Anh vẫn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi nhan sắc trẻ trung, gợi cảm và phong thái sang trọng.
Sau biến cố hôn nhân, nữ diễn viên Lan Phương khiến khán giả ngỡ ngàng khi xuất hiện đầy tự tin và quyến rũ tại một sự kiện.
Siêu mẫu Thanh Hằng khoe loạt ảnh bên nhạc trưởng Trần Nhật Minh nhân dịp kỷ niệm 2 năm về chung một nhà.