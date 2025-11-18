Hà Nội

Hung thần răng sắc như dao, từng thống trị biển khơi kỷ Jura

Giải mã

Hung thần răng sắc như dao, từng thống trị biển khơi kỷ Jura

Temnodontosaurus là một trong những biểu tượng sinh học của đại dương kỷ Jura, nổi bật bởi kích thước khổng lồ và khả năng săn mồi đáng kinh ngạc.

T.B (tổng hợp)
Một trong những loài thằn lằn cá lớn nhất. Chúng có thể dài hơn 12 mét, thuộc nhóm thằn lằn biển săn mồi khổng lồ thời cổ đại. Ảnh: Pinterest.
Đôi mắt to nhất trong giới động vật có xương sống. Hóa thạch cho thấy mắt của chúng có đường kính tới 25 cm. Ảnh: Pinterest.
Thợ săn tốc độ cao dưới nước. Cơ thể thon dài cho phép chúng lao nhanh để bắt mồi. Ảnh: Pinterest.
Chúng sinh con chứ không đẻ trứng. Nhiều loài thằn lằn cá, trong đó có Temnodontosaurus, sinh con dưới nước chứ không đẻ trứng. Ảnh: Pinterest.
Răng sắc như lưỡi dao. Bộ răng giúp chúng nghiền nát cả những con mồi có kích thước lớn. Ảnh: Pinterest.
Có thể săn những loài ichthyosaur nhỏ hơn. Chúng là kẻ săn đỉnh chuỗi thức ăn trong môi trường sống của chúng. Ảnh: Pinterest.
Sống ở vùng biển nông kỷ Jura. Hóa thạch Temnodontosaurus chủ yếu được tìm thấy ở Anh và châu Âu. Ảnh: Pinterest.
Bộ xương giúp hiểu rõ sự tiến hóa của sinh vật biển cổ đại. Nhờ các hóa thạch hoàn chỉnh của Temnodontosaurus, giới khoa học biết thêm nhiều về sinh học biển thời Jura. Ảnh: Pinterest.
#Sinh vật biển kỷ Jura #Temnodontosaurus #Hóa thạch cổ đại #Thằn lằn biển săn mồi #Đặc điểm sinh học sinh vật biển #Chế độ sinh sản dưới nước

