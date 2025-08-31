Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
"Hot mom quân nhân" đẹp dịu dàng trong bộ ảnh chào Quốc khánh

Cộng đồng trẻ

"Hot mom quân nhân" đẹp dịu dàng trong bộ ảnh chào Quốc khánh

Diện trên mình tà áo dài trắng truyền thống, nàng "hot mom quân nhân" Vũ Ngọc Anh khiến người đối diện phải xao xuyến với vẻ đẹp tinh khôi, dịu dàng.

Trầm Phương
Mới đây, nàng "hot mom quân nhân" Vũ Ngọc Anh vừa đăng tải bộ ảnh chào mừng Quốc khánh 2/9 đầy ý nghĩa. (Ảnh: IGNV)
Mới đây, nàng "hot mom quân nhân" Vũ Ngọc Anh vừa đăng tải bộ ảnh chào mừng Quốc khánh 2/9 đầy ý nghĩa. (Ảnh: IGNV)
Không chỉ gây ấn tượng bởi vẻ đẹp dịu dàng, trong sáng, bộ ảnh còn truyền tải một tinh thần yêu nước sâu sắc, khơi gợi niềm tự hào dân tộc trong lòng người xem. (Ảnh: IGNV)
Không chỉ gây ấn tượng bởi vẻ đẹp dịu dàng, trong sáng, bộ ảnh còn truyền tải một tinh thần yêu nước sâu sắc, khơi gợi niềm tự hào dân tộc trong lòng người xem. (Ảnh: IGNV)
Trong bộ ảnh, Ngọc Anh xuất hiện trong tà áo dài trắng tinh khôi, một biểu tượng của vẻ đẹp truyền thống Việt Nam. (Ảnh: IGNV)
Trong bộ ảnh, Ngọc Anh xuất hiện trong tà áo dài trắng tinh khôi, một biểu tượng của vẻ đẹp truyền thống Việt Nam. (Ảnh: IGNV)
Chiếc áo dài được thiết kế giản dị nhưng vẫn tôn lên vóc dáng thon gọn và thanh lịch. (Ảnh: IGNV)
Chiếc áo dài được thiết kế giản dị nhưng vẫn tôn lên vóc dáng thon gọn và thanh lịch. (Ảnh: IGNV)
Điểm nhấn là chiếc khăn choàng đỏ rực rỡ và những lá cờ Tổ quốc, cờ Đảng được sử dụng làm phụ kiện, tạo nên một tổng thể hài hòa và tràn đầy cảm xúc. (Ảnh: IGNV)
Điểm nhấn là chiếc khăn choàng đỏ rực rỡ và những lá cờ Tổ quốc, cờ Đảng được sử dụng làm phụ kiện, tạo nên một tổng thể hài hòa và tràn đầy cảm xúc. (Ảnh: IGNV)
Với nụ cười rạng rỡ và ánh mắt ngập tràn niềm vui, cô đã thể hiện những khoảnh khắc đầy tự hào và thiêng liêng. (Ảnh: IGNV)
Với nụ cười rạng rỡ và ánh mắt ngập tràn niềm vui, cô đã thể hiện những khoảnh khắc đầy tự hào và thiêng liêng. (Ảnh: IGNV)
Từ hành động tay đặt lên ngực trái, chào cờ, đến việc cầm lá cờ nhỏ vẫy nhẹ nhàng, mỗi cử chỉ đều toát lên sự trân trọng và lòng biết ơn đối với Tổ quốc. (Ảnh: IGNV)
Từ hành động tay đặt lên ngực trái, chào cờ, đến việc cầm lá cờ nhỏ vẫy nhẹ nhàng, mỗi cử chỉ đều toát lên sự trân trọng và lòng biết ơn đối với Tổ quốc. (Ảnh: IGNV)
Bộ ảnh này không chỉ là một lời chúc mừng đến ngày lễ lớn của đất nước mà còn mang một thông điệp ý nghĩa về tình yêu của thế hệ trẻ đối với quê hương, đất nước. (Ảnh: IGNV)
Bộ ảnh này không chỉ là một lời chúc mừng đến ngày lễ lớn của đất nước mà còn mang một thông điệp ý nghĩa về tình yêu của thế hệ trẻ đối với quê hương, đất nước. (Ảnh: IGNV)
Ngọc Anh hiện công tác tại Nhà hát Kịch Quân đội. Với 10 năm trong nghề, cô đã giành khá nhiều thành tích ấn tượng. (Ảnh: IGNV)
Ngọc Anh hiện công tác tại Nhà hát Kịch Quân đội. Với 10 năm trong nghề, cô đã giành khá nhiều thành tích ấn tượng. (Ảnh: IGNV)
Đến nay, sau nhiều năm làm mẹ đơn thân, Ngọc Anh khiến hội mẹ bỉm không khỏi trầm trồ, xuýt xoa với sắc vóc xinh đẹp. (Ảnh: IGNV)
Đến nay, sau nhiều năm làm mẹ đơn thân, Ngọc Anh khiến hội mẹ bỉm không khỏi trầm trồ, xuýt xoa với sắc vóc xinh đẹp. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Hot mom quân nhân #vũ ngọc anh #chào Quốc khánh #check-in 2/9 #hot mom #chào mừng 2/9

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT