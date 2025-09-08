Hà Nội

Vợ mẫu Tây của Bùi Tiến Dũng tung ảnh bikini cực gợi cảm trong ngày sinh nhật

Cộng đồng trẻ

Vợ mẫu Tây của Bùi Tiến Dũng tung ảnh bikini cực gợi cảm trong ngày sinh nhật

Mới đây, nhân dịp sinh nhật, nàng WAG Dianka Zakhidoa - vợ mẫu Tây của thủ môn Bùi Tiến Dũng khi tung loạt ảnh diện bikini cực gợi cảm.

Thiên Anh
Mới đây, nhân dịp sinh nhật, nàng WAG Dianka Zakhidoa - vợ mẫu Tây của thủ môn Bùi Tiến Dũng đã khiến mạng xã hội dậy sóng khi tung loạt ảnh diện bikini cực gợi cảm trong bữa tiệc ấm cúng cùng chồng và dàn cầu thủ bạn thân.
Với outfit tông vàng neon nổi bật, cô nàng khoe trọn vóc dáng săn chắc, vòng eo phẳng lỳ cùng đôi chân dài nuột nà.
Trong khung hình, bà xã thủ môn quốc dân tự tin tạo dáng trước ống kính: khi thì thoải mái cười rạng rỡ dưới ánh nắng, khi lại tinh nghịch selfie trong gương.
Mái tóc dài buông xoã, gương mặt sắc sảo với những đường nét đậm chất "model Tây" càng khiến cô nàng toát lên khí chất quyến rũ, hiện đại.
Không chỉ khoe được hình thể chuẩn mực, loạt ảnh của Dianka còn "ghi điểm" bởi thần thái tự tin, rạng rỡ.
Cư dân mạng nhanh chóng dành mưa lời khen cho vóc dáng sau sinh của vợ thủ môn Bùi Tiến Dũng: "Thật sự đẹp không góc chết", "Đúng chuẩn mẫu Tây nóng bỏng", "Bà xã Dũng 'gôn' càng ngày càng mặn mà".
Từ khi hẹn hò và kết hôn với thủ môn quốc dân Bùi Tiến Dũng, Dianka luôn là tâm điểm chú ý bởi nhan sắc ấn tượng cùng gu thời trang táo bạo.
Dù là đời thường hay những dịp đặc biệt, Dianka đều biết cách biến mình trở thành spotlight, chứng minh đẳng cấp của một người mẫu ngoại quốc chính hiệu.
Có thể nói, loạt ảnh mừng sinh nhật lần này không chỉ khoe trọn vẻ đẹp hình thể mà còn thể hiện phong thái tự tin, quyến rũ của bà xã thủ môn Bùi Tiến Dũng - một trong những nàng WAGs nóng bỏng và phong cách bậc nhất làng bóng đá Việt.
Ảnh sử dụng trong bài: FBNV
#Dianka Zakhidoa #Bùi Tiến Dũng #vợ cầu thủ #bikini gợi cảm #sinh nhật #hot girl Việt

