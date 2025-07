Honda Việt Nam công bố kết quả kinh doanh năm tài chính 2025

HVN vừa công bố Kết quả Kinh doanh năm tài chính 2025 (kết thúc vào 31/3/2025) với đà tăng trưởng dương ấn tượng ở cả hai mảng xe máy và ô tô đồng thời công bố Định hướng Chiến lược cho năm tài chính 2026. Theo đó, HVN đã không ngừng đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao trải nghiệm khách hàng, đồng thời tích cực thực hiện các hoạt động doah nghiệp hướng tới hai mục tiêu Trung hòa các-bon vào năm 2050 và Không có tử vong do tai nạn giao thông đường bộ vào năm 2045.

Kết quả kinh doanh xe máy

Trong năm tài chình 2025, HVN đã bán ra gần 2,3 triệu xe máy, tăng 10% so với cùng kỳ và chiếm đến 83% thị phần nội địa theo Hiệp hội Các Nhà Sản xuất Xe máy Việt Nam (VAMM) và tăng 1,6% so với cùng kì năm tài chính trước.

Bên cạnh đó, HVN cũng nỗ lực đẩy mạnh xuất khẩu. Tổng sản lượng xuất khẩu xe máy nguyên chiếc (CBU) của HVN Năm tài chính kết thúc ngày 31/3/2025 đạt gần 305 nghìn xe. Tổng giá trị xuất khẩu ước đạt 635 triệu đô la Mỹ bao gồm cả xuất khẩu xe nguyên chiếc và phụ tùng, tăng xấp xỉ 24% so với Năm tài chính kết thúc ngày 31/3/2024.

Năm tài chính 2025 còn ghi nhận sự bùng nổ trong danh mục sản phẩm khi HVN trình làng tới 13 mẫu xe mới. Trong đó, hai mẫu xe LEAD ABS và SH350i đã trở thành những điểm nhấn nổi bật trong năm, thể hiện rõ cam kết của Honda Việt Nam trong việc nâng cao trải nghiệm di chuyển và mang đến cảm giác lái mượt mà, tiện nghi cho người dùng.

Ngoài ra, Honda còn ra mắt hai mẫu xe phân khối lớn hoàn toàn mới CL500 và CB1000 Hornet SP là thể hiện cam kết mạnh mẽ của Honda Việt Nam trong việc không ngừng đổi mới, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng, đồng thời mở rộng trải nghiệm và niềm vui lái xe tới khách hàng.

Đánh chú ý, Honda Việt Nam đã đánh dấu mốc quan trọng trong hành trình điện khi ra mắt hai mẫu xe điện đầu tiên là ICON e: và CUV e:, mở ra chương mới trong định hướng phát triển bền vững và đồng hành cùng mục tiêu trung hòa các-bon của Chính phủ Việt Nam.

Kết quả kinh doanh ôtô

Năm tài chính 2025, doanh số bán hàng ô tô của HVN đạt gần 30 nghìn xe, tăng 10,5% so với năm tài chính trước. Các dòng ô tô Honda luôn nhận được sự ủng hộ của khách hàng cả nước. Đặc biệt, mẫu xe Civic mới với phiên bản e: HEV ra mắt trong năm đã để lại nhiều ấn tượng và nhận được sự quan tâm của đông đảo khách hàng.

HVN tiếp tục áp dụng công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến nhất Honda SENSING trên tất cả các phiên bản của tất cả các mẫu xe ô tô Honda nhằm mang tới khách hàng sự an tâm tận hưởng từng khoảnh khắc lái xe với sự bảo vệ toàn diện.

Nhờ vậy, các sản phầm của HVN đã nhận được sự đánh giá cao từ Khách hàng và vinh dự được trao tặng nhiều giải thưởng:

- Honda CR-V nhận giải thưởng “Xe phổ thông tiêu biểu cho gia đình” tại Lễ công bố và trao giải Better Choice Awards 2024 do công ty Cổ phần VCCorp tổ chức.

- Honda City RS nhận Danh hiệu “Xe được yêu thích nhất” phân khúc xe gầm thấp 500 triệu – 750 triệu tại Lễ công bố Danh hiệu “Xe của năm 2025” do cộng đồng xe Otofun tổ chức.

- Honda Civic vinh dự nhận Danh hiệu “Xe triển vọng 2025” và “Xe được yêu thích nhất” phân khúc xe gầm thấp 750 triệu – 1 tỷ tại Lễ công bố Danh hiệu “Xe của năm 2025” do cộng đồng xe Otofun tổ chức, đánh dấu năm thứ 4 liên tiếp mẫu xe chiến thắng trong phân khúc. Ngoài ra, tại Lễ trao giải Grand Prix ASEAN NCAP, Civic thế hệ thứ 11 cũng được chọn là Xe sedan xuất sắc nhất dựa trên tổng điểm về hiệu suất an toàn.

Nâng cao trải nghiệm khách hàng

Năm tài chính 2025 cũng là năm Honda Việt Nam tạo nhiều dấu ấn đậm nét với hàng loạt sự kiện trải nghiệm quy mô lớn như UNI TOUR, Sporty Zone, Funfest và Honda Thanks Day. Những chương trình này đã thu hút hàng trăm nghìn lượt khách tham gia trên khắp cả nước, trở thành cầu nối hiệu quả giữa thương hiệu và cộng đồng yêu xe.

Nổi bật trong đó phải kể đến chuỗi sự kiện UNI TOUR tại 25 trường đại học cùng Honda Sporty Zone tại 33 tỉnh thành đã thu hút gần 200.000 lượt khách tham gia, tạo nên sân chơi sôi động đậm cá tính, nơi giới trẻ được tiếp cận gần hơn với những trải nghiệm đa dạng, tinh thần chơi xe an toàn và phong cách. Loạt sự kiện Honda Đồng Hành (Funfest) tại hơn 30 tỉnh thành cũng đã mang đến những khoảnh khắc cuối tuần thú vị với các hoạt động kiểm tra xe, rửa xe miễn phí, hàng triệu quà tặng hấp dẫn cùng những hoạt động gắn kết gia đình ấm áp.

Mục tiêu phát triển và bồi đắp văn hóa xe máy bền vững đã thôi thúc HVN mở rộng không gian trải nghiệm sang các sân chơi chuyên biệt dành cho những tín đồ đam mê xe phân khối lớn và xe thể thao. Lần đầu tiên, cộng đồng +84 Honda Bikers được chính thức thành lập, mở ra một “mái nhà chung” kết nối những biker đích thực – những người sống trọn với đam mê tốc độ. Với gần 10.000 thành viên và ngày càng lớn mạnh qua chuỗi sự kiện Honda Biker Rally, HVN không chỉ tạo ra sức ảnh hưởng sâu rộng trong cộng đồng mà còn thắp lửa cảm hứng cho nhiều biker tương lai.

Không dừng lại ở đó, HVN tiếp tục phát triển mạnh mẽ phong trào đua xe thể thao với sự tham gia và đạt thành tích nổi bật tại các giải đấu trong nước và quốc tế. Đội Honda Racing Việt Nam đã tạo tiếng vang lớn tại ARRC, IATC và MSBK, ghi nhận nhiều kết quả xuất sắc và nâng cao hình ảnh thương hiệu trên đấu trường khu vực.

Trong năm 2025, Honda Việt Nam sẽ phối hợp cùng Tập đoàn FPT đồng hành tài trợ cho giải đua ARRC, nhằm lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa tinh thần thể thao tốc độ lành mạnh và chuyên nghiệp đến cộng đồng người yêu xe tại Việt Nam và khu vực.

Hướng tới mục tiêu trung hòa các-bon và không có tử vong do tai nạn giao thông đường bộ

HVN tiếp tục thực hiện các biện pháp toàn diện để đạt được mục tiêu Trung hòa các-bon vào năm 2050 và không có tử vong do tai nạn giao thông đường bộ vào năm 2045. Công ty đã áp dụng các chiến lược tiết kiệm năng lượng và phát triển nguồn năng lượng sạch.

Trong hành trình hướng tới trung hòa các-bon, HVN đã duy trì hoạt động hệ thống điện mặt trời tại các nhà máy, triển khai dự án xe giao hàng điện Benly e: kết hợp cùng Vietnam Post và chính thức ra mắt mẫu ICON e: dành riêng cho học sinh trung học phổ thông, đi kèm với các chương trình đào tạo lái xe an toàn.

Nổi bật trong năm là chương trình “Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một trên toàn quốc kết hợp đào tạo ATGT cho phụ huynh và học sinh”. Chương trình được HVN triển khai phối hợp cùng Ủy ban ATGT Quốc gia và Bộ GD&ĐT. Chương trình ý nghĩa này xuất phát từ nhận thức về vai trò quan trọng của việc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn Kỹ thuật Quốc gia trong việc bảo vệ người tham gia giao thông.

Đặc biệt, với các em học sinh lớp Một – lứa tuổi quan trọng hình thành nhận thức tư duy thì việc tạo cho các em thói quen luôn đội mũ đạt chuẩn khi ngồi sau xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, xe đạp điện là vô cùng cần thiết. Kể từ khi phát động vào năm 2018, tổng số mũ bảo hiểm mà HVN đã trao tặng tính đến nay lên tới hơn 10 triệu mũ bảo hiểm.

Không chỉ dừng lại ở con số ấn tượng, chương trình còn tạo ra những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành vi tham gia giao thông của thế hệ trẻ với tỷ lệ đội mũ bảo hiểm của trẻ em đã tăng từ 37% (trước năm 2018) lên 85% vào năm 2025. Tiếp nối những kết quả tích cực đã đạt được, trong năm tài chính kết thúc vào 31/3/2026, HVN sẽ tiếp tục phối hợp triển khai chương trình với dự kiến trao tặng khoảng 1,85 triệu mũ bảo hiểm đạt Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia cho học sinh lớp Một trên toàn quốc.

HVN đã khởi xướng chiến dịch tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh lớp 1, tuyên truyền việc đội mũ cho trẻ dưới 6 tuổi và phối hợp cùng các cơ quan chức năng để đào tạo kỹ năng điều khiển xe an toàn cho học sinh trên toàn quốc. Đây là những bước đi cụ thể, có chiều sâu và mang lại ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng.

Đầu tư giáo dục và cộng đồng

HVN luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến giáo dục và các hoạt động cộng đồng, thể hiện qua nhiều chương trình giàu ý nghĩa. Trong năm qua, doanh nghiệp đã trao tặng ô tô, xe máy và động cơ cho 27 trường nghề trên cả nước, nhằm nâng cao điều kiện học tập và thực hành cho sinh viên.

Bên cạnh đó, chương trình “Thư viện Honda – Chắp cánh trí thức” tiếp tục được mở rộng đến các trường tiểu học ở vùng khó khăn, cùng với việc trao tặng hàng trăm máy tính, mang lại môi trường học tập hiện đại và tiếp cận công nghệ thông tin cho học sinh.Không thể không kể đến sân chơi “Ý tưởng trẻ thơ” – nơi khơi nguồn sáng tạo và phát triển tư duy cho học sinh tiểu học. Trong năm học 2024–2025, sân chơi này đã thu hút hơn 590.000 ý tưởng, góp phần bồi dưỡng nhân cách, khơi dậy khát vọng đóng góp cho xã hội trong thế hệ tương lai.Không chỉ dừng lại ở giáo dục, Honda Việt Nam còn thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội rõ nét khi nhanh chóng ủng hộ 5 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng bởi bão Yagi, kịp thời chia sẻ và giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Định hướng tương lai

Bước sang năm tài chính 2026, Honda Việt Nam tiếp tục theo đuổi chiến lược phát triển bền vững với trọng tâm là mở rộng danh mục xe điện và Hybrid, đẩy mạnh chuyển đổi số trong trải nghiệm khách hàng và nâng cao chất lượng dịch vụ tại hệ thống đại lý.

Đồng thời, HVN sẽ không ngừng đầu tư vào giáo dục, bảo vệ môi trường và an toàn giao thông – những trụ cột cốt lõi để kiến tạo một xã hội văn minh, hiện đại và phát triển bền vững.Với tầm nhìn dài hạn cùng chiến lược hành động rõ ràng, Honda Việt Nam cam kết tiếp tục là người bạn đồng hành tin cậy của hàng triệu người dân trên mọi hành trình, hướng đến cuộc sống “Tự do – An toàn – Thoải mái” cho toàn xã hội.