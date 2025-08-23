Hà Nội

Chuyện tình của "cô bộ đội chân dài" và anh cảnh sát biển viral mạng xã hội

Sốt mạng

Chuyện tình của "cô bộ đội chân dài" và anh cảnh sát biển viral mạng xã hội

Chuyện tình của nữ Trung úy Ngô Lâm Phương và nam chiến sĩ Lữ May Ngoan được cộng đồng mạng "đẩy thuyền" nhiệt tình, còn gọi vui là nhờ "Tổ quốc se duyên".

Trầm Phương
Trung úy Ngô Lâm Phương (sinh năm 2000, quê Thái Nguyên) hiện công tác tại Đoàn Văn công Quân khu 2. Hình ảnh cô trong đội hình luyện tập diễu binh 30/4 từng gây chú ý trên mạng xã hội không chỉ ở Việt Nam mà còn Thái Lan. (Ảnh: FB Ngô Lâm Phương)
Trong dịp Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80), Lâm Phương tiếp tục gây chú ý khi là Khối trưởng Khối nữ Sĩ quan Quân y. (Ảnh: FB Ngô Lâm Phương)
Sáng 22/8, Ngô Lâm Phương và bạn trai - cũng là một chiến sĩ đang làm nhiệm vụ A80 - đã công khai hẹn hò khiến cõi mạng "rần rần". Bạn trai Lâm Phương viết: “Cảm ơn Đảng và Nhà nước, cảm ơn Bộ Quốc phòng đã cho tôi gặp em” cùng loạt ảnh nắm tay rất dễ thương. (Ảnh: LMN)
Hình ảnh này nhanh chóng được cư dân mạng truyền tay nhau cùng những lời chúc phúc gửi đến cặp đôi: "Ôi đúng là Tổ quốc se duyên, đẹp đôi quá", "quá đáng yêu, sau này kể con cháu nghe ông bà gặp nhau khi đang làm nhiệm vụ thì oách phải biết". (Ảnh: LMN)
Được biết người yêu Ngô Lâm Phương là chiến sĩ Lữ May Ngoan, sinh năm 2000. Anh chàng là người dân tộc Thái, đến từ Nghệ An và đã tốt nghiệp chuyên ngành Bộ binh tại trường Sĩ quan Lục quân 1. (Ảnh: LMN)
Tại nhiệm vụ A80, Lữ May Ngoan nằm trong đội hình khối Cảnh sát biển Việt Nam. (Ảnh: LMN)
Đặc biệt, cặp đôi gặp nhau lần đầu tiên khi làm chung nhiệm vụ A50, tức là Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. (Ảnh: FB Ngô Lâm Phương)
Sau đó May Ngoan công khai gọi Lâm Phương là crush, thỉnh thoảng đăng ảnh cô lên MXH. Đến dịp làm nhiệm vụ A80, cả hai có cơ hội gặp lại nhau và chính thức nên duyên. (Ảnh: FB Ngô Lâm Phương)
Sở hữu chiều cao 1m73 cùng gương mặt sáng, Lâm Phương thường được ví như Hoa khôi khối Quân y. (Ảnh: FB Ngô Lâm Phương)
Trên mạng, nhiều người thích thú trước sự đối lập trong hình ảnh của cô, nghiêm nghị khi làm nhiệm vụ nhưng ngoài đời lại trẻ trung, duyên dáng và dễ gần. (Ảnh: FB Ngô Lâm Phương)
Trầm Phương
#Chuyện tình chiến sĩ #Bộ đội chân dài #Cảnh sát biển Việt Nam #Ngô Lâm Phương #Lữ May Ngoan #Tình yêu quân đội

