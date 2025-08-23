Chuyện tình của "cô bộ đội chân dài" và anh cảnh sát biển viral mạng xã hội

Chuyện tình của nữ Trung úy Ngô Lâm Phương và nam chiến sĩ Lữ May Ngoan được cộng đồng mạng "đẩy thuyền" nhiệt tình, còn gọi vui là nhờ "Tổ quốc se duyên".
Anny Arisa Promajun - một giáo vien đến từ Thái Lan đã "hớp hồn" nhiều người với những bức ảnh chụp lại khoảnh khắc đang chạy bộ được chia sẻ trên mạng xã hội.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Thìn viên mãn hạnh phúc bên người yêu, trong khi Ngọ gặp vận xui, có thể mất trắng tiền bạc.
Sử dụng giải pháp bố trí không gian và thông gió tự nhiên, ngôi nhà vừa có khả năng chống nóng đồng thời tăng tiện nghi sinh hoạt hàng ngày.
Tây Du Ký là một trong bốn tác phẩm kinh điển của văn học Trung Quốc, chứa đựng nhiều tình tiết ít người biết ngoài những yếu tố quen thuộc.
Dù là mẹ hai con, Trương Mỹ Nhân - bà xã Phí Ngọc Hưng vẫn khiến nhiều người trầm trồ với nhan sắc ngày càng thăng hạng, thậm chí được ví von "lão hóa ngược."
Bộ ảnh mới của nàng hot girl Nguyễn Phương Trinh đã cho thấy sự đa dạng trong phong cách của cô, vừa quyến rũ vừa ma mị đầy cuốn hút.
Augustus là hoàng đế La Mã đầu tiên trong lịch sử và được coi là một trong những vị vua vĩ đại nhất của đế chế này. Cuộc đời ông được nhiều người quan tâm.
Những con hươu với cơ thể chi chít khối u đen sì đang gieo rắc nỗi sợ hãi ở Mỹ. Các nhà khoa học đã xác định được căn bệnh, đồng thời cảnh báo biến đổi khí hậu.
Mực nhảy Vũng Áng từ lâu đã trở thành thương hiệu ẩm thực đặc sắc mà hầu như du khách khi đặt chân tới Hà Tĩnh nhất định phải tìm tới để thưởng thức.
Mặc dù từng vướng vào nhiều thị phi, tuy nhiên nhan sắc xinh đẹp cuốn hút của Patricia Tanchanok Good là điều mà nhiều người không thể phủ nhận.
Sau 3 năm về chung một nhà với Anh Tú, nữ diễn viên Diệu Nhi ngày càng khiến khán giả bất ngờ với nhan sắc và phong cách thay đổi rõ rệt.
Sau khi nhập cung, thái giám Trung Hoa sẽ phải kiểm tra cơ thể mỗi năm một lần. Quá trình này được gọi là kiểm tịnh.
Vệ tinh Bion-M số 2 được Nga phóng từ sân bay vũ trụ Baikonur bằng tên lửa Soyuz-2.1b ngày 20/8. Vệ tinh mang theo 75 con chuột, khoảng 1.500 con ruồi giấm...
Thu 2025, sao Thiên Đức nhập vận, những khó khăn tưởng chừng bế tắc cũng sẽ có lối ra, 4 con giáp này đường sự nghiệp trở nên sáng sủa hơn.
Bùa hộ mệnh thế kỷ thứ 10 với dòng chữ Cyrillic cổ xưa lần đầu tiên được tìm thấy, giúp hé lộ nhiều sự thật kỳ dị.
Từ loài cây dại ít giá trị, nay sùng thảo mang về nguồn thu nhập không nhỏ cho người dân Trung Quốc.
Lực lượng dự bị của quân đội Ukraine, đang bị quân Nga đánh thiệt hại nặng ở cửa ngõ Konstantinovka, nơi tiếp giáp với khu vực thành phố Chasov Yar.
Data Exfiltration là mối đe dọa âm thầm trong an ninh mạng, khiến dữ liệu cá nhân và doanh nghiệp bị đánh cắp mà nạn nhân không hề hay biết.
Ngôi nhà mặt phố 6 tầng của gia đình Đỗ Duy Mạnh là địa điểm lý tưởng cho người dân đi xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành trên phố Nguyễn Thái Học.
Không phải phát minh nào cũng thành công rực rỡ, nhiều ý tưởng từng được kỳ vọng lại trở thành “thảm họa” khiến cả thế giới phải lắc đầu ngao ngán.