Hoa hậu Hoàn vũ Chile 2025 đẹp như búp bê

Missosology khen ngợi nhan sắc của Inna Moll - Hoa hậu Hoàn vũ Chile 2025, dự đoán cô sẽ đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2025. 

Thu Cúc (tổng hợp)
Missosology cho rằng Inna Moll - Hoa hậu Hoàn vũ Chile 2025 sẽ đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2025 bởi cô có nét đẹp như búp bê, giống đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới Victoria Theilvig. Ảnh: Missosology
Missosology cho rằng Inna Moll - Hoa hậu Hoàn vũ Chile 2025 sẽ đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2025 bởi cô có nét đẹp như búp bê, giống đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới Victoria Theilvig. Ảnh: Missosology
Mỹ nhân Chile sở hữu đôi mắt xanh như pha lê, làn da hoàn hảo. Inna còn tự tin, duyên dáng. Ảnh: Miss Universo Chile.
Mỹ nhân Chile sở hữu đôi mắt xanh như pha lê, làn da hoàn hảo. Inna còn tự tin, duyên dáng. Ảnh: Miss Universo Chile.
Người đẹp 28 tuổi có chiều cao 1m76, số đo ba vòng gợi cảm. Ảnh: Miss Universo Chile.
Người đẹp 28 tuổi có chiều cao 1m76, số đo ba vòng gợi cảm. Ảnh: Miss Universo Chile.
Hoa hậu Hoàn vũ Chile 2025 làm người mẫu từ năm 15 tuổi. Ảnh: Miss Universo Chile.
Hoa hậu Hoàn vũ Chile 2025 làm người mẫu từ năm 15 tuổi. Ảnh: Miss Universo Chile.
Theo Znews, 19 tuổi, Inna rời Chile để phát triển sự nghiệp ở các quốc gia khác. Cô đã đặt chân đến Mỹ, Mexico, Costa Rica và Nam Phi. Ảnh: Miss Universo Chile.
Theo Znews, 19 tuổi, Inna rời Chile để phát triển sự nghiệp ở các quốc gia khác. Cô đã đặt chân đến Mỹ, Mexico, Costa Rica và Nam Phi. Ảnh: Miss Universo Chile.
Ngoài làm người mẫu, Inna làm vlog du lịch. Ảnh: Miss Universo Chile.
Ngoài làm người mẫu, Inna làm vlog du lịch. Ảnh: Miss Universo Chile.
Trang Instagram cá nhân của Inna có 1 triệu người theo dõi. Ảnh: Instagram Inna.
Trang Instagram cá nhân của Inna có 1 triệu người theo dõi. Ảnh: Instagram Inna.
Nàng hậu 9x còn sở hữu kênh video có 990.000 lượt đăng ký. Ảnh: Instagram Inna.
Nàng hậu 9x còn sở hữu kênh video có 990.000 lượt đăng ký. Ảnh: Instagram Inna.
Inna gợi cảm, sắc sảo hơn so với thời còn là hot girl. Ảnh: Instagram Inna.
Inna gợi cảm, sắc sảo hơn so với thời còn là hot girl. Ảnh: Instagram Inna.
Hiện tại, các đối thủ đáng gờm của Inna ở Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2025 gồm đại diện Thái Lan, Bờ Biển Ngà, Bồ Đào Nha, Puerto Rico, Costa Rica, Venezuela và Philippines. Ảnh: Instagram Inna.
Hiện tại, các đối thủ đáng gờm của Inna ở Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2025 gồm đại diện Thái Lan, Bờ Biển Ngà, Bồ Đào Nha, Puerto Rico, Costa Rica, Venezuela và Philippines. Ảnh: Instagram Inna.
#Hoa hậu Hoàn vũ #Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới #Hoa hậu Hoàn vũ Chile #Hoa hậu #Miss Universe

