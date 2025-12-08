Hà Nội

Hoa hậu H’hen Niê được chồng giúp chỉnh sửa phục trang tại sự kiện

Giải trí

Hoa hậu H’hen Niê được chồng giúp chỉnh sửa phục trang tại sự kiện

Cùng tham gia một chương trình, nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi giúp Hoa hậu H'hen Niê đội lại chiếc mấn. 

Thu Cúc (tổng hợp)
Nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi và Hoa hậu H'hen Niê tham gia sự kiện Ngày hội Việt Nam Hạnh Phúc - Vietnam Happy Fest 2025 diễn ra tại Hà Nội. Ảnh: FB H'hen Niê.
H’hen Niê được chồng giúp chỉnh sửa phục trang tại sự kiện. Ảnh: FB H'hen Niê.
Vợ chồng H'hen Niê bên nhau không rời trong chương trình. Ảnh: FB H'hen Niê.
Cặp đôi trò chuyện thân thiết với Lọ Lem - con gái đầu lòng của MC Quyền Linh khi cùng tham gia chương trình. Ảnh: FB Tuấn Khôi.
H'hen Niê và Tuấn Khôi ngày càng mặn nồng sau khi kết hôn, có con gái chung. Ảnh: FB H'hen Niê.
Gần đây, Tuấn Khôi tâm sự rằng 6 năm trước, H'hen Niê trao lại vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam cho người kế nhiệm. Nam nhiếp ảnh gia hiểu cảm xúc của nửa kia rất rõ. Ảnh: FB Tuấn Khôi.
"Final walk không chỉ là bước catwalk cuối, mà còn là cảm xúc, là lời tri ân, là cả một hành trình được gói lại trong vài chục giây. Và mình biết âm nhạc sẽ là một phần quyết định cảm xúc của khoảnh khắc đó. Mình đã chọn bài Cảm ơn của rapper Đen - một bài hát mình tin là chạm đúng tinh thần mà Hen muốn gửi lại cho mọi người", Tuấn Khôi cho biết. Ảnh: FB Tuấn Khôi.
Gần đây, H'hen Niê trở lại showbiz Việt sau 3 tháng sinh con gái. Ảnh: FB H'hen Niê.
Nàng hậu cảm thấy hồi hộp khi tái xuất thảm đỏ thời trang sau ít tháng vắng bóng. Ảnh: FB H'hen Niê.
"Xem lại mà H'hen Niê thấy hừng hực năng lượng sẵn sàng cho các công việc tiếp theo sắp tới của mình. Cảm ơn ông xã và team đã giúp H'hen Niê lưu lại những khoảnh khắc này", nàng hậu chia sẻ. Ảnh: FB H'hen Niê.
