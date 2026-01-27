Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Hé lộ thời điểm diễn ra cuộc đàm phán Nga-Mỹ-Ukraine tiếp theo

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết cuộc gặp 3 bên tiếp theo giữa các phái đoàn Nga, Mỹ và Ukraine có thể diễn ra vào ngày 1/2 tới.

An An (Theo THX, Nikvesti)

Theo Tân Hoa Xã, Tổng thống Zelensky ngày 26/1 cho biết cuộc gặp 3 bên tiếp theo giữa các phái đoàn từ Nga, Mỹ và Ukraine có thể diễn ra vào ngày 1/2.

"Trước đó, chúng tôi đã thảo luận về việc các phái đoàn có thể gặp nhau vào ngày 1/2. Sẽ tốt hơn nếu chúng ta có thể đẩy nhanh cuộc gặp này", ông Zelensky nói.

ngaukraine.png
Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết cuộc đàm phán 3 bên Nga-Mỹ-Ukraine tiếp theo có thể diễn ra vào ngày 1/2. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine.

Trang Nikvesti dẫn lời Tổng thống Zelensky cho biết thêm Ukraine đang chuẩn bị cho các cuộc đàm phán 3 bên mới với sự tham gia của các phái đoàn Nga và Mỹ trong tuần này.

Trước đó, ông Zelensky đã chia sẻ những chi tiết đầu tiên trong cuộc họp 3 bên Nga-Mỹ-Ukraine kéo dài 2 ngày tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE), tuần trước.

"Đây là cuộc đối thoại 3 bên đầu tiên giữa Nga, Mỹ và Ukraine sau một thời gian dài nhằm mục đích chấm dứt xung đột (Nga-Ukraine). Tại các cuộc họp, chúng tôi đã thảo luận một loạt vấn đề quan trọng cần thiết để chấm dứt cuộc chiến. Chúng tôi cũng đã nói về những vấn đề chính trị phức tạp vẫn chưa được giải quyết. Chúng tôi đã phân tích các lập trường chính của các bên", Tổng thống Ukraine Zelensky cho hay.

"Chúng tôi đã xác định khuôn khổ mới cho công tác ngoại giao tiếp theo. Chúng tôi đang chuẩn bị cho các cuộc họp 3 bên mới trong tuần này", nhà lãnh đạo Ukraine nói tiếp.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Nga hoan nghênh kế hoạch hòa bình 28 điểm của Mỹ hồi tháng 11/2025

Nguồn video: Báo Nhân Dân
#Đàm phán Nga-Mỹ-Ukraine #Chấm dứt xung đột Ukraine #đàm phán 3 bên giữa Nga Mỹ Ukraine #đàm phán hòa bình Ukraine #xung đột Nga Ukraine

Bài liên quan

Thế giới

Đặc phái viên của ông Trump nói về cuộc đàm phán 3 bên Nga-Mỹ-Ukraine

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, đánh giá các cuộc đàm phán 3 bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine là “rất mang tính xây dựng”.

RT đưa tin, cuộc đàm phán 3 bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) đã kết thúc hôm 24/1 sau hai ngày thảo luận.

Các bên vẫn giữ kín thông tin về kết quả của các cuộc thảo luận. Tuy nhiên, trong một bài đăng trên mạng X hôm 24/1, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, người dẫn đầu phái đoàn Mỹ cùng với con rể của ông Trump là Jared Kushner, cho biết cuộc đàm phán "rất mang tính xây dựng" và các bên đã lên kế hoạch tiếp tục thảo luận vào tuần này tại Abu Dhabi.

Xem chi tiết

Thế giới

Moscow lên tiếng về cuộc đàm phán 3 bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine

Trợ lý cấp cao của Tổng thống Nga Putin cho biết phái đoàn Nga, Mỹ và Ukraine sẽ tổ chức cuộc đàm phán 3 bên đầu tiên tại Abu Dhabi, UAE.

RT đưa tin, Trợ lý cấp cao của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Yury Ushakov, cho biết phái đoàn Nga, Mỹ và Ukraine sẽ tổ chức cuộc đàm phán 3 bên đầu tiên tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE), vào ngày 23/1, sau cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và các quan chức Mỹ tại Moscow (Nga).

Ông Putin đã có cuộc thảo luận kéo dài gần 4 giờ với Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff, con rể của ông Trump là Jared Kushner, và ông Josh Gruenbaum, Ủy viên Cơ quan mua sắm Liên bang thuộc Cơ quan dịch vụ tổng hợp Mỹ. Phía Nga còn có sự tham gia của ông Yury Ushakov và ông Kirill Dmitriev, Giám đốc Quỹ Đầu tư Quốc gia Nga.

Xem chi tiết

Thế giới

Đặc phái viên Mỹ hé lộ thời điểm gặp Tổng thống Nga Putin

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho biết ông sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin trong tuần này để thảo luận về việc giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine.

RT đưa tin ngày 21/1, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho biết ông sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin trong tuần này để thảo luận về việc giải quyết xung đột ở Ukraine.

Ông Witkoff đưa ra thông báo này khi trả lời phỏng vấn kênh CNBC bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, hôm 21/1.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới