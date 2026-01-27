Hé lộ thời điểm diễn ra cuộc đàm phán Nga-Mỹ-Ukraine tiếp theo

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết cuộc gặp 3 bên tiếp theo giữa các phái đoàn Nga, Mỹ và Ukraine có thể diễn ra vào ngày 1/2 tới.

Theo Tân Hoa Xã, Tổng thống Zelensky ngày 26/1 cho biết cuộc gặp 3 bên tiếp theo giữa các phái đoàn từ Nga, Mỹ và Ukraine có thể diễn ra vào ngày 1/2.

"Trước đó, chúng tôi đã thảo luận về việc các phái đoàn có thể gặp nhau vào ngày 1/2. Sẽ tốt hơn nếu chúng ta có thể đẩy nhanh cuộc gặp này", ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết cuộc đàm phán 3 bên Nga-Mỹ-Ukraine tiếp theo có thể diễn ra vào ngày 1/2. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine.

Trang Nikvesti dẫn lời Tổng thống Zelensky cho biết thêm Ukraine đang chuẩn bị cho các cuộc đàm phán 3 bên mới với sự tham gia của các phái đoàn Nga và Mỹ trong tuần này.

Trước đó, ông Zelensky đã chia sẻ những chi tiết đầu tiên trong cuộc họp 3 bên Nga-Mỹ-Ukraine kéo dài 2 ngày tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE), tuần trước.

"Đây là cuộc đối thoại 3 bên đầu tiên giữa Nga, Mỹ và Ukraine sau một thời gian dài nhằm mục đích chấm dứt xung đột (Nga-Ukraine). Tại các cuộc họp, chúng tôi đã thảo luận một loạt vấn đề quan trọng cần thiết để chấm dứt cuộc chiến. Chúng tôi cũng đã nói về những vấn đề chính trị phức tạp vẫn chưa được giải quyết. Chúng tôi đã phân tích các lập trường chính của các bên", Tổng thống Ukraine Zelensky cho hay.

"Chúng tôi đã xác định khuôn khổ mới cho công tác ngoại giao tiếp theo. Chúng tôi đang chuẩn bị cho các cuộc họp 3 bên mới trong tuần này", nhà lãnh đạo Ukraine nói tiếp.

