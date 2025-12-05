Hà Nội

Xe

Hãng ôtô an toàn nhất thế giới Volvo triệu hồi xe XC60 vì lý do "lãng xẹt"

Hãng ôtô được xem là an toàn nhất thế giới Volvo sẽ phải triệu hồi hàng loạt xe SUV hạng sang XC60 chỉ vì bu lông ghế trước bị siết không đúng cách.

Thảo Nguyễn
Video: Mổ xẻ XC60 mới cùng Ông trùm Volvo: Cải lùi hay cải tiến?

Volvo Car USA đã ban hành lệnh triệu hồi an toàn ảnh hưởng đến một số lượng rất nhỏ các mẫu xe crossover được sản xuất trong 3 năm. Các mẫu xe thuộc diện triệu hồi bao gồm các đời xe 2018, 2025 và 2026, với ngày lắp ráp là 25/9/2017, 4/7/2024 và 28/9/2025.

Theo tài liệu thu hồi được nộp lên cục quản lý an toàn giao thông đường bộ quốc gia, nhà cung cấp ghế trước đã thông báo cho nhà máy Volvo Cars Torslanda về mối lo ngại này vào tháng 10/2025. Nhà cung cấp đã xác định được các bu lông ghế trước có khả năng bị lỏng, khiến hãng sản xuất ôtô Thụy Điển phải điều tra vấn đề này.

2-5214.jpg
Volvo phải triệu hồi hàng loạt xe XC60 vì bu lông ghế trước siết không đúng cách.

Adient đã khắc phục vấn đề này bằng cách thực hiện các thay đổi đối với thời gian tín hiệu của bộ điều khiển logic lập trình giữa bộ hẹn giờ hủy và trình tự siết chặt bu lông. Các đại lý Volvo tại Hoa Kỳ đã được hướng dẫn kiểm tra bu lông ghế để đảm bảo thông số mô-men xoắn chính xác.

Số VIN bị ảnh hưởng sẽ được tải lên trang web dành cho người tiêu dùng của nhà sản xuất ôtô vào ngày 5/12/2025, trong khi thư thông báo sẽ phải đợi đến ngày 5/12/2025. Những khách hàng trước đây đã phải chi trả chi phí để thực hiện việc sửa chữa này có thể đủ điều kiện được hoàn tiền miễn là họ có thể cung cấp bằng chứng thanh toán đầy đủ.

3-1312.jpg
Nhà cung cấp đã xác định được các bu lông ghế trước có khả năng bị lỏng, khiến hãng sản xuất ôtô Thụy Điển phải điều tra vấn đề này.

Số xe bị triệu hồi tại thị trường Mỹ bao gồm một mẫu xe chỉ sử dụng động cơ đốt trong và 2 xe XC60 hybrid nhẹ. Trở lại với mẫu xe năm 2018, hệ truyền động cơ bản là T5 với hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian tiêu chuẩn. Trong bối cảnh này, T5 là viết tắt của động cơ I4 1.969 cc, công suất 250 mã lực và mô-men xoắn cực đại 258 pound-feet (350 Newton-mét).

Mức tiêu thụ nhiên liệu theo đánh giá của EPA trong chu trình thử nghiệm kết hợp là 24 dặm/gallon, tương đương 9,8 lít/100 km ở những nơi mà hệ thống đo lường mét là chủ đạo. XC60 phiên bản 2025 ra mắt với phiên bản hybrid nhẹ B5 AWD. Mặc dù sở hữu cùng động cơ tăng áp 2.0 lít như thế hệ trước, B5 lại là một mẫu xe hybrid nhẹ.

4-8820.jpg
Volvo Car USA đã ban hành lệnh triệu hồi an toàn ảnh hưởng đến một số lượng rất nhỏ các mẫu xe crossover được sản xuất trong 3 năm.

Được kết nối với ắc quy 48 volt, bộ khởi động-phát điện tích hợp loại bỏ hiện tượng giật và trễ thường gặp ở hệ thống khởi động/dừng tự động 12 volt đời cũ. Và vì là một động cơ nhỏ, bộ khởi động-phát điện cũng cung cấp lực đẩy mô-men xoắn ngắn để cải thiện khả năng tăng tốc và tiết kiệm nhiên liệu ở tốc độ xe và động cơ thấp.

Chiếc Volvo bán chạy nhất thế giới cũng có thể được trang bị hệ thống plug-in hybrid, và một lần nữa, hệ truyền động được xây dựng dựa trên động cơ tăng áp 1.969 cc đã đề cập ở trên. Volvo Car USA tuyên bố công suất kết hợp 455 mã lực và mô-men xoắn 523 pound-feet (710 Nm), trong đó động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu tạo ra công suất 143 mã lực và 228 pound-feet (310 Nm).

5-6311.jpg
Các mẫu xe thuộc diện triệu hồi bao gồm các đời xe 2018, 2025 và 2026, với ngày lắp ráp là 25/9/2017, 4/7/2024 và 28/9/2025.

Phạm vi hoạt động hoàn toàn bằng điện ước tính khoảng 35 dặm (56 km), trong khi khả năng tăng tốc từ 0-97 km/giờ chỉ mất 4,5 giây trong điều kiện tối ưu. Bánh sau của T8 AWD Recharge chỉ được dẫn động bởi động cơ điện, trong khi B5 AWD sử dụng hệ dẫn động bốn bánh Haldex, giúp chuyển hướng tới 50% mô-men xoắn về phía sau.

