Hàng loạt xe sang "đại hạ giá" cuối năm, có mẫu ôtô giảm cả tỷ đồng

Giai đoạn cuối năm được xem là nóng bỏng nhất tại thị trường ôtô Việt Nam với loạt chương trình giảm giá và ưu đãi "khủng". Không nằm ngoài xu thế đó, các thương hiệu xe sang cũng cần thu hồi vốn, "xả hàng tồn" cho các mẫu xe đời cũ khi liên tục tung ra nhiều chính sách khuyến mại với mức giảm giá sâu cho quý cuối cùng của năm 2025.

Mercedes-Benz giảm giá cả tỷ đồng

Khảo sát tại một số đại lý Mercedes-Benz, các mẫu xe Mercedes-AMG SL 43 và Mercedes-AMG C 43 4MATIC từng được giảm giá sốc lên tới hơn 1 tỷ đồng. Cụ thể, Mercedes-AMG SL 43 từ mức niêm yết gần 5,899 tỷ đồng nay chỉ còn 4,893 tỷ đồng, tức giảm 1,006 tỷ đồng. Mẫu roadster mui trần Đức được trang bị khối động cơ I4 2.0L turbo tăng áp với sức mạnh 381 mã lực, đi kèm hộp số tự động 9 cấp AMG Speedshift MCT hiện đại.

Với mẫu xe Mercedes-AMG C 43 4MATIC, giá bán tại đại lý cũng được chào ở mức 1,799 tỷ đồng, tức giảm 400 triệu đồng so với niêm yết (2,199 tỷ). Dòng xe AMG này sở hữu cùng loại động cơ với SL 43 nhưng được tinh chỉnh để đạt công suất cao hơn ở mức 408 mã lực. Theo thông tin từ các showroom, đây là chiến lược thanh lý những chiếc xe được sản xuất trong năm 2023 còn tồn kho, với số lượng và màu sắc khá hạn chế.

Nhiều xe BMW được hỗ trợ 100% phí trước bạ

Không chịu thua đối thủ cùng quốc tịch, BMW đã triển khai chương trình ưu đãi rộng khắp cho gần như toàn bộ dòng sản phẩm trong tháng 11/2025. Điểm nhấn của chương trình là chính sách hỗ trợ phí trước bạ 100% cho nhiều mẫu xe, giúp khách hàng tiết kiệm từ vài trăm triệu đến hơn 1 tỷ đồng, tùy dòng xe.

Các mẫu xe được sản xuất trong nước như BMW 3 Series, X3 thế hệ G01 và 520i thế hệ G30 đều được hưởng mức hỗ trợ tối đa 240 triệu đồng. Điều này đưa giá xe 3 Series thực tế về mức 1,579 tỷ đồng, tạo cơ hội tiếp cận dễ dàng hơn cho khách hàng yêu thích thương hiệu Bavaria. Các dòng xe nhập khẩu như 530i M Sport, 4 Series Gran Coupe và X4 được hỗ trợ cao hơn với mức tối đa lên đến 480 triệu đồng.

Hai mẫu xe điện iX3 và i4 đang được BMW ưu ái với tổng mức khuyến mại vượt mốc 1 tỷ đồng, kèm theo chính sách miễn phí trước bạ...

Đặc biệt, hai mẫu xe điện iX3 và i4 đang được BMW ưu ái với tổng mức khuyến mại vượt mốc 1 tỷ đồng, kèm theo chính sách miễn phí trước bạ dành riêng cho xe điện. Khách hàng còn được tặng trạm sạc WallBox tại nhà và miễn phí sạc điện tại hệ thống trạm sạc của Thaco Auto trên toàn quốc. Những mẫu xe đầu bảng của BMW tại thị trường ôtô Việt Nam hiện nay như X7, 7 Series hay XM cũng không nằm ngoài chương trình với mức ưu đãi lên đến 700 triệu đồng cùng nhiều đặc quyền từ BMW Excellence Club.

Volkswagen giảm giá hơn 200 triệu đồng

Thương hiệu Đức Volkswagen cũng tham gia cuộc đua giảm giá với những ưu đãi đáng chú ý cho dòng SUV và MPV cao cấp. Viloran với số VIN 2024 đang được giảm trực tiếp 100 triệu đồng cùng gói quà tặng phụ kiện và phiếu bảo dưỡng trị giá 68 triệu đồng. Teramont nhận mức giảm mạnh tay hơn với 200 triệu đồng, đưa giá bán về còn 1,788 tỷ đồng.

Touareg, mẫu SUV hạng sang của hãng, cũng được điều chỉnh giá đáng kể. Phiên bản Elegance giảm 331 triệu xuống còn 2,368 tỷ đồng, trong khi bản Luxury được giảm mạnh từ 3,099 tỷ xuống 2,768 tỷ đồng. Khách hàng mua các phiên bản cao cấp như Highline hay R-line còn được tặng thêm camera 360 độ và gói chăm sóc xe định kỳ trong 3 năm.

Làn sóng giảm giá mạnh mẽ trong quý cuối năm phản ánh sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong phân khúc xe cao cấp tại Việt Nam. Đây là cơ hội vàng cho người tiêu dùng, song cũng là áp lực lớn với các hãng xe khi phải cân bằng giữa việc kích cầu và bảo vệ giá trị thương hiệu. Với những mức ưu đãi sâu như hiện nay, câu hỏi đặt ra là liệu đây có phải thời điểm tốt nhất để sở hữu một chiếc xe sang hay vẫn còn dư địa cho những đợt giảm giá sâu hơn trong tương lai?