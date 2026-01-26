Hai nam thanh niên cướp tiệm vàng ở Ninh Bình, có thể đối diện mức án nào?

Công an tỉnh Ninh Bình đã thông tin chính thức về vụ cướp tiệm vàng trên địa bàn tỉnh này và đã bắt giữ được 2 nghi phạm gây án. Danh tính các nghi phạm là Đào Nguyên Bách (20 tuổi, ngụ xã Ngọc Thanh, Hưng Yên, hiện là sinh viên đại học); Triệu Văn Nam (22 tuổi, ngụ xã Nghinh Tường, Thái Nguyên), hiện đang làm công nhân tại tỉnh Bắc Ninh.

2 nghi phạm cướp tiệm vàng bị bắt giữ.

Trước đó, khoảng hơn 22h ngày 23/1, Bách và Nam đi cùng một xe máy (không gắn biển số), đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm. Khi đến tiệm vàng Hồng Ngát (địa chỉ tại Tổ dân phố số 4, phường Duy Tiên, Ninh Bình), Bách và Nam xông vào tiệm vàng, dùng dao đe dọa chủ tiệm vàng và dùng búa đập tủ kính lấy đi 23 lắc tay bằng vàng, 23 sợi dây chuyền vàng, 38 khuyên tai vàng, 20 nhẫn vàng rồi tẩu thoát khỏi hiện trường. Khi tiến hành khám xét nơi ở của Đào Nguyên Bách, lực lượng công an phát hiện và thu giữ 1 khẩu súng bắn đạn nhựa. Bách khai nhận khẩu thủ khẩu súng để sử dụng cho việc đi cướp tài sản.

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, hành vi của hai đối tượng này là rất manh động, liều lĩnh, thể hiện ý thức coi thường pháp luật, việc cơ quan chức năng nhanh chóng bắt giữ các đối tượng này có ý nghĩa quan trọng trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội)

Luật sư Cường chia sẻ: "Theo nội dung clip và diễn biến sự việc từ kết quả xác minh bước đầu của cơ quan điều tra cho thấy 2 đối tượng này bịt khẩu trang, đi xe mô tô đến hiện trường, sử dụng hung khí nguy hiểm là dao bầu, búa và chai thủy tinh xông vào cửa hàng vàng bạc đe dọa người bán hàng, đập kính cửa hàng, lấy đi một lượng vàng trang sức có giá trị rất lớn rồi nhanh chóng lên xe rời đi. Đến nay, cơ quan điều tra đã bắt giữ hai đối tượng này, thu giữ được tang vật của vụ án, xác định rõ danh tính của đối tượng nên đủ căn cứ để khởi tố hai đối tượng này về tội cướp tài sản được quy định tại điều 168 Bộ luật Hình sự.

Hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc để chiếm đoạt tài sản là hành vi nguy hiểm cho xã hội, người thực hiện hành vi này sẽ bị xử lý hình sự về tội cướp tài sản theo quy định tại điều 168 Bộ luật Hình sự với hình phạt thấp nhất là 3 năm tù, mức cao nhất là tù chung thân. Trường hợp chiếm đoạt số tiền từ 500.000.000 đồng trở lên thì đối tượng thực hiện hành vi sẽ phải đối mặt với khung cao nhất có mức án là tù chung thân".

Luật sư Cường nhấn mạnh, một điều cũng đáng chú ý là theo quy định mới của luật quản lý vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, hướng dẫn tại Thông tư 75/2024/TT-BCA (có hiệu lực từ 01/01/2025) quy định dao có tính sát thương cao (dao sắc, nhọn...) là vũ khí thô sơ khi sử dụng trái phép, gây rối, hoặc phạm tội. Hành vi sử dụng dao có tính chất sát thương cao với mục tiêu phạm tội, gây rối, làm mất trật tự công cộng hoặc chống đối người thi hành công vụ, thì quy định là vũ khí thô sơ bộ.

Còn trường hợp sử dụng dao có tính sát thương cao cho mục tiêu xâm phạm mạng, sức khỏe con người trái pháp luật thì quy định là vũ khí quân dụng. Giao bầu với đặc điểm cấu tạo và tính sát thương thì theo quy định của pháp luật hiện nay được xác định là dao có tính sát thương cao. Bởi vậy cơ quan điều tra sẽ làm rõ các loại hung khí mà các đối tượng sử dụng để xác định đã đến mức xử lý về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng hay chưa.

Trong vụ án này hay bị can đều còn rất trẻ, có ý thức coi thường pháp luật, lười lao động, chỉ vì muốn chiếm đoạt thành quả lao động của người khác mà đã thực hiện hành vi phạm tội. Bởi vậy, việc xử lý với các đối tượng này không chỉ để giáo dục cải tạo các đối tượng này trở thành người tốt sống có ích cho xã hội mà còn để răn đe phòng ngừa chung cho xã hội.

