Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Hà Tĩnh luân chuyển, điều động nhiều cán bộ chủ chốt

Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa công bố quyết định điều động, bổ nhiệm và phân công công tác đối với 10 cán bộ tại các sở, ngành, địa phương.

Hạo Nhiên

Ngày 20/10, Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định luân chuyển, điều động, bổ nhiệm đối với 10 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Cụ thể, điều động đồng chí Trần Việt Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, đến nhận công tác tại Sở Tài chính để phân công, bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Tài chính.

Điều động đồng chí Lê Ngọc Huấn - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến nhận công tác tại Ban Nội chính Tỉnh ủy, phân công, bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Hoài Sơn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Sông Trí, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Sông Trí nhiệm kỳ 2025 - 2030; điều động đến nhận công tác tại Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh để bổ nhiệm chức vụ Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh.

1.png
Ông Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh trao quyết định cho cán bộ được luân chuyển, điều động. Ảnh: Nhất Loan

Luân chuyển đồng chí Hồ Đức Đàn - Quyền Giám đốc Sở Tài chính đến nhận công tác tại Đảng bộ phường Sông Trí, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Sông Trí nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Điều động đồng chí Đoàn Hoài Sơn - Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh, làm thành viên chuyên trách Bộ phận nghiên cứu chuyên đề tỉnh Hà Tĩnh.

Tiếp nhận đồng chí Đặng Thái Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Vinh, Hiệu trưởng Trường Kỹ thuật và Công nghệ thuộc Trường Đại học Vinh, về công tác tại Trường Đại học Hà Tĩnh, bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Ái Liên - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thạch Lạc, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Thạch Lạc nhiệm kỳ 2025 - 2030, điều động làm thành viên chuyên trách Bộ phận nghiên cứu chuyên đề tỉnh Hà Tĩnh.

Đồng chí Nguyễn Hoài Nam - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thạch Khê, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Thạch Khê nhiệm kỳ 2025 – 2030; luân chuyển đến công tác tại Đảng bộ xã Thạch Lạc, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Thạch Lạc nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Luân chuyển đồng chí Lê Văn Sơn - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, đến nhận công tác tại Đảng bộ xã Thạch Khê, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Thạch Khê nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Nam - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cẩm Duệ, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Duệ nhiệm kỳ 2025 - 2030, điều động làm thành viên chuyên trách Bộ phận nghiên cứu chuyên đề tỉnh Hà Tĩnh.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm nhấn mạnh, việc sắp xếp, bố trí cán bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cân nhắc kỹ lưỡng, toàn diện trên cơ sở đánh giá đầy đủ phẩm chất, năng lực thực tiễn, kinh nghiệm, sở trường, quá trình công tác và sự nỗ lực phấn đấu của từng đồng chí; đồng thời gắn với yêu cầu nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, bảo đảm bố trí đúng người, đúng việc.

Đề nghị các đồng chí nhận nhiệm vụ mới luôn giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, phát huy trách nhiệm nêu gương; chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng và quy chế làm việc; kế thừa và phát huy những kết quả của các thế hệ cán bộ đi trước; cùng tập thể giữ vững đoàn kết, phát huy dân chủ, thống nhất hành động; khẩn trương nắm bắt công việc, vận dụng kinh nghiệm thực tiễn, đổi mới tư duy, phương pháp lãnh đạo…

#Hà Tĩnh #điều động #cán bộ #chủ chốt #sở Tài Chính

Bài liên quan

Chính trị

Thủ tướng Lê Minh Hưng: 'Kiên quyết giảm chi phí đầu vào cho nền kinh tế'

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh là giảm chi phí đầu vào, nâng cao năng suất và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Phát biểu tại phiên thảo luận của Quốc hội về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước ngày 18/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách Trung ương, đồng thời phát huy mạnh mẽ quyền chủ động và trách nhiệm của địa phương.

Thủ tướng khẳng định, mục tiêu tăng trưởng cao phải dựa trên nền tảng ổn định kinh tế vĩ mô, cải cách thể chế, nâng cao năng suất và bảo đảm thành quả phát triển thực sự đến với người dân, doanh nghiệp.

Xem chi tiết

Chính trị

Quảng Trị điều động 3 phó giám đốc sở giữ chức chủ tịch xã

Tỉnh Quảng Trị vừa điều động nhiều phó giám đốc sở về cơ sở, giới thiệu bầu giữ chức chủ tịch UBND xã, phường nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ngày 15/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ đối với 22 cán bộ lãnh đạo địa phương, sở, ngành.

Theo đó, ông Hoàng Đức Thiện - Phó giám đốc Sở Tài chính - được điều động, chỉ định giữ chức Phó bí thư Đảng ủy phường Đồng Hới và giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND phường Đồng Hới.

Xem chi tiết

Chính trị

Hải Phòng bổ nhiệm loạt cán bộ, có Phó Chủ tịch HĐND và UBND thành phố

HĐND TP Hải Phòng đã bầu bổ sung một Phó chủ tịch HĐND thành phố và một Phó chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ngày 10/8, HĐND thành phố Hải Phòng tổ chức Kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 để thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền.

Kỳ họp đã thực hiện nội dung về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố Hải Phòng. Theo đó, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Đào Trọng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, đại biểu HĐND thành phố; miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Vũ Tiến Phụng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, đại biểu HĐND thành phố.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Cân nhắc các điều kiện nhận con nuôi

Cân nhắc các điều kiện nhận con nuôi

Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị nghiên cứu, cân nhắc quy định người bị xử lý vi phạm hành chính về các hành vi xâm hại trẻ em không được nhận con nuôi

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội gặp mặt các nữ đại biểu Quốc hội khóa XVI

Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội gặp mặt các nữ đại biểu Quốc hội khóa XVI

Chiều 19/10, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt, chúc mừng các nữ đại biểu Quốc hội khóa XVI, nữ cán bộ cấp vụ của Văn phòng Quốc hội nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận Huân chương cao quý của Vương quốc Đan Mạch

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận Huân chương cao quý của Vương quốc Đan Mạch

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Đan Mạch, sáng 19/10 (giờ địa phương), Nhà vua Đan Mạch Frederik X đã trao tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Huân chương Voi - huân chương cao quý nhất của Đan Mạch được trao tặng các thành viên Hoàng gia và nguyên thủ quốc gia nước ngoài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch

Nhận lời mời của Nhà vua Vương quốc Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu, sáng 19/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Copenhagen, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch từ ngày 19 - 21/10/2026.

Cân nhắc các điều kiện nhận con nuôi

Cân nhắc các điều kiện nhận con nuôi

Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị nghiên cứu, cân nhắc quy định người bị xử lý vi phạm hành chính về các hành vi xâm hại trẻ em không được nhận con nuôi

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân lên đường thăm Đan Mạch, Liên minh châu Âu và Bỉ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân lên đường thăm Đan Mạch, Liên minh châu Âu và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Vương quốc Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever, ngày 19/10/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu và Vương quốc Bỉ từ ngày 19 - 24/10/2026.