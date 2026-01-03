Hà Nội giám sát, phòng ngừa tình trạng lựa chọn giới tính thai nhi

Nhằm khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh, phấn đấu giảm dần hàng năm, từng bước đưa tỷ số giới tính khi sinh trở về mức tự nhiên tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu ổn định cơ cấu dân số, thúc đẩy bình đẳng giới, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển bền vững nguồn nhân lực Thủ đô, Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn năm 2026-2030.

Theo đó, Kế hoạch đưa ra 2 mục tiêu cụ thể là khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh, giảm bình quân 0,2 điểm phần trăm hàng năm và phấn đấu đến năm 2030, tỷ số giới tính khi sinh của thành phố không vượt quá 109 trẻ trai/100 trẻ gái.

Đồng thời, kế hoạch nêu rõ 3 hoạt động chủ yếu bao gồm:

Thứ nhất, truyền thông nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi trong việc kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, thay đổi nhận thức của toàn xã hội về vị thế của phụ nữ và trẻ em gái. Trong đó, truyền thông nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi trong việc kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh; nâng cao trách nhiệm các cấp, các ngành và cộng đồng trong giám sát và phòng ngừa tình trạng lựa chọn giới tính thai nhi.

Tăng cường lồng ghép nội dung kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh trong hệ thống giáo dục và đào tạo góp phần hình thành thái độ đúng đắn, nhân văn và bình đẳng về giới ngay từ lứa tuổi học sinh, sinh viên, tạo nền tảng thay đổi lâu dài về nhận thức xã hội. Truyền thông thay đổi nhận thức của các cấp, các ngành và người dân về vị thế của phụ nữ và trẻ em gái.

Truyền thông nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi trong việc kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh. Ảnh SYT Hà Nội

Thứ hai, nâng cao hiệu lực thực thi pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi. Phổ biến, giáo dục những quy định của pháp luật về nghiêm cấm các hình thức lựa chọn giới tính thai nhi cho các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, nam/nữ thanh niên trước kết hôn. Tuyên truyền, phổ biến đầy đủ các quy định của pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi tới tất cả cơ sở y tế công lập và ngoài công lập trên địa bàn; tổ chức ký cam kết với các cơ sở cung cấp dịch vụ văn hóa phẩm, cơ sở y tế về không tham gia lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức. Đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra, giám sát các cơ sở cung cấp hàng hóa, dịch vụ liên quan đến việc lựa chọn giới tính thai nhi.

Ảnh minh họa/Nguồn vneconomy.vn

Thứ ba, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế, dân số, thực hiện các nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh hợp tác quốc tế. Tăng cường các hoạt động đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh cho cán bộ y tế, dân số, người cung cấp các dịch vụ y tế có liên quan. Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học về mất cân bằng giới khi sinh trên địa bàn Thành phố.

Tổ chức trao đổi, học tập kinh nghiệm với địa phương đã thành công trong việc kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh. Định kỳ tổ chức giao ban chuyên đề, giám sát các hoạt động về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế; trao đổi, chia sẻ, học tập kinh nghiệm với các nước, các tổ chức quốc tế có liên quan.

Chi cục Dân số, Trẻ em và Phòng, chống tệ nạn xã hội là đơn vị thường trực. Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Sở Y tế triển khai Kế hoạch; hướng dẫn, đôn đốc, giám sát tiến độ thực hiện mục tiêu, kế hoạch của các đơn vị và xã, phường. Thực hiện các nội dung chuyên môn, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch. Thực hiện báo cáo, thống kê định kỳ, đột xuất báo cáo Sở Y tế để báo cáo UBND Thành phố, Cục Dân số về tình hình triển khai, thực hiện theo quy định. Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc, báo cáo Sở Y tế để chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Các đơn vị y tế trong ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý, các đơn vị trực thuộc phối hợp với Chi cục Dân số, Trẻ em và Phòng, chống tệ nạn xã hội tham mưu Sở Y tế tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch có hiệu quả. Tuyên truyền, phổ biến đầy đủ các quy định của pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi cho cán bộ, y, bác sĩ trong đơn vị.