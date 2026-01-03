Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Hà Nội giám sát, phòng ngừa tình trạng lựa chọn giới tính thai nhi

Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn thành phố giai đoạn năm 2026-2030.

Bình Nguyên

Nhằm khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh, phấn đấu giảm dần hàng năm, từng bước đưa tỷ số giới tính khi sinh trở về mức tự nhiên tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu ổn định cơ cấu dân số, thúc đẩy bình đẳng giới, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển bền vững nguồn nhân lực Thủ đô, Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn năm 2026-2030.

Theo đó, Kế hoạch đưa ra 2 mục tiêu cụ thể là khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh, giảm bình quân 0,2 điểm phần trăm hàng năm và phấn đấu đến năm 2030, tỷ số giới tính khi sinh của thành phố không vượt quá 109 trẻ trai/100 trẻ gái.

Đồng thời, kế hoạch nêu rõ 3 hoạt động chủ yếu bao gồm:

Thứ nhất, truyền thông nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi trong việc kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, thay đổi nhận thức của toàn xã hội về vị thế của phụ nữ và trẻ em gái. Trong đó, truyền thông nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi trong việc kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh; nâng cao trách nhiệm các cấp, các ngành và cộng đồng trong giám sát và phòng ngừa tình trạng lựa chọn giới tính thai nhi.

Tăng cường lồng ghép nội dung kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh trong hệ thống giáo dục và đào tạo góp phần hình thành thái độ đúng đắn, nhân văn và bình đẳng về giới ngay từ lứa tuổi học sinh, sinh viên, tạo nền tảng thay đổi lâu dài về nhận thức xã hội. Truyền thông thay đổi nhận thức của các cấp, các ngành và người dân về vị thế của phụ nữ và trẻ em gái.

Truyền thông nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi trong việc kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh. Ảnh SYT Hà Nội

Thứ hai, nâng cao hiệu lực thực thi pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi. Phổ biến, giáo dục những quy định của pháp luật về nghiêm cấm các hình thức lựa chọn giới tính thai nhi cho các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, nam/nữ thanh niên trước kết hôn. Tuyên truyền, phổ biến đầy đủ các quy định của pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi tới tất cả cơ sở y tế công lập và ngoài công lập trên địa bàn; tổ chức ký cam kết với các cơ sở cung cấp dịch vụ văn hóa phẩm, cơ sở y tế về không tham gia lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức. Đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra, giám sát các cơ sở cung cấp hàng hóa, dịch vụ liên quan đến việc lựa chọn giới tính thai nhi.

Ảnh minh họa/Nguồn vneconomy.vn

Thứ ba, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế, dân số, thực hiện các nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh hợp tác quốc tế. Tăng cường các hoạt động đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh cho cán bộ y tế, dân số, người cung cấp các dịch vụ y tế có liên quan. Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học về mất cân bằng giới khi sinh trên địa bàn Thành phố.

Tổ chức trao đổi, học tập kinh nghiệm với địa phương đã thành công trong việc kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh. Định kỳ tổ chức giao ban chuyên đề, giám sát các hoạt động về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế; trao đổi, chia sẻ, học tập kinh nghiệm với các nước, các tổ chức quốc tế có liên quan.

Chi cục Dân số, Trẻ em và Phòng, chống tệ nạn xã hội là đơn vị thường trực. Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Sở Y tế triển khai Kế hoạch; hướng dẫn, đôn đốc, giám sát tiến độ thực hiện mục tiêu, kế hoạch của các đơn vị và xã, phường. Thực hiện các nội dung chuyên môn, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch. Thực hiện báo cáo, thống kê định kỳ, đột xuất báo cáo Sở Y tế để báo cáo UBND Thành phố, Cục Dân số về tình hình triển khai, thực hiện theo quy định. Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc, báo cáo Sở Y tế để chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Các đơn vị y tế trong ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý, các đơn vị trực thuộc phối hợp với Chi cục Dân số, Trẻ em và Phòng, chống tệ nạn xã hội tham mưu Sở Y tế tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch có hiệu quả. Tuyên truyền, phổ biến đầy đủ các quy định của pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi cho cán bộ, y, bác sĩ trong đơn vị.

#Giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh #mất cân bằng giới tính khi sinh #Hà Nội

Bài liên quan

Sống Khỏe

Hà Nội thu hồi mỹ phẩm LYNSHAO của Công ty Long Phụng Khang do chứa chất cấm

Hà Nội đã yêu cầu thu hồi sản phẩm LYNSHAO kem trắng da, ngừa mụn chứa Dexamethason, cảnh báo người tiêu dùng và các cơ sở không sử dụng sản phẩm này.

Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành công văn số 7699/SYT- NVD ngày 26/12 về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm vi phạm.

Thực hiện văn bản của Cục Quản lý Dược số 5629/QLD-MP ngày 17/12/2025 về đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm vi phạm, trong đó thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Kem ngừa mụn, trắng da, mờ vết thâm LYNSHAO, hộp 1 lọ 12g. Trên nhãn ghi: Số tiếp nhận Phiếu công bố 003402/22/CBMP-HCM, số lô 02324QN, NSX 09/11/2024, HSD 03 năm kể từ ngày sản xuất.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Hà Nội ghi nhận 100 ca sốt xuất huyết trong tuần qua

Trong tuần qua, Hà Nội ghi nhận 100 ca mắc sốt xuất huyết tại 49 phường, xã, tập trung ở một số khu vực như: Từ Liêm, Bạch Mai, Thanh Xuân, Hà Đông, Tây Hồ.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trong tuần từ ngày 19/12 đến 26/12, toàn thành phố ghi nhận 100 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 49 phường, xã, tập trung ở một số khu vực như Từ Liêm, Bạch Mai, Thanh Xuân, Hà Đông, Tây Hồ. So với tuần trước, số ca mắc giảm 17 trường hợp, không ghi nhận ca tử vong và không phát sinh ổ dịch mới.

Cộng dồn từ đầu năm 2025 đến nay, Hà Nội ghi nhận 6.516 trường hợp sốt xuất huyết, không có ca tử vong, giảm 29% so với cùng kỳ năm 2024. Toàn thành phố đã ghi nhận 308 ổ dịch trong năm, hiện đều đã kết thúc hoạt động.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Một người tử vong, 5 người nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm ở Sơn La

Một vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra ở Sơn La khiến 1 người tử vong, 5 người đau bụng, tiêu chảy... phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 31/12/2025, một người trong gia đình bà L.T.P, xã Mường Giôn, tỉnh Sơn La đi làm ăn xa, trên đường về nhà để nghỉ Tết Dương lịch có mua hoa quả, sữa chua. Đến 17h cùng ngày, 6 người trong gia đình cùng sử dụng.

Sau khi ăn, đến khoảng hơn 20h cùng ngày, 3 cháu là L.T.C, L.T.T và L.Tr.T xuất hiện triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy, mệt mỏi. Gia đình lập tức đưa các cháu đi cấp cứu tại Trạm Y tế xã Mường Giôn. Do tình trạng diễn biến nặng, Trạm Y tế xã đã chuyển 3 cháu đến bệnh viện khu vực Quỳnh Nhai. Tuy nhiên, cháu L.Tr.T, sinh năm 2022 đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới