Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Nhà Khoa học

Hà Nội mù bụi mịn, bác sĩ lưu ý cách bảo vệ khỏi 'kẻ giết người thầm lặng'

Cần nhiều lớp bảo vệ sức khỏe trước ô nhiễm không khí, trong đó có khẩu trang, tuy nhiên BS lưu ý, khẩu trang thông thường gần như không lọc được bụi mịn.

Mai Loan

Từ đầu mùa đông đến nay, Hà Nội nhiều lần nằm trong nhóm 10 thành phố ô nhiễm không khí nhất thế giới. Lúc 8h sáng nay 4/12, IQAir xếp Hà Nội là thành phố ô nhiễm thứ 9 trên thế giới với chỉ số AQI là 168, ngưỡng đỏ, không lành mạnh cho sức khỏe.

bui-min-2.jpg
Bụi mịn PM2.5 khó khuếch tán và tích tụ dày đặc. Ảnh: Nhân Dân.

Thời tiết lạnh và khô kết hợp với hiện tượng nghịch nhiệt, cùng mật độ hoạt động đô thị cao, khiến bụi mịn PM2.5 khó khuếch tán và tích tụ dày đặc. Có thời điểm, nồng độ bụi mịn PM2.5 đo được là 105 µg/m³, cao gấp 21 lần khuyến cáo trung bình năm của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) (là 5 µg/m³).

Bầu trời mờ mịt, chất lượng không khí suy giảm nghiêm trọng đã tác động trực tiếp đến sức khỏe người dân.

Bụi mịn - “kẻ giết người thầm lặng”

Trao đổi với Tri thức và Cuộc sống, bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, thành viên Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam cho hay, các chuyên gia gọi PM2.5 là “kẻ giết người thầm lặng” bởi chính đặc tính đặc biệt nguy hiểm của loại bụi này.

bs-hoang.jpg
Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, thành viên Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam. Ảnh: NVCC.

PM2.5 là những hạt bụi có đường kính nhỏ hơn hoặc bằng 2,5 micromet, tức nhỏ hơn sợi tóc khoảng 30 lần; vì quá nhỏ nên chúng không bị giữ lại ở mũi hay họng mà có thể đi sâu xuống tận đáy phổi.

Khi hít phải không khí chứa nhiều PM2.5, bụi sẽ đi qua khí quản và phế quản, xuống đến phế nang, nơi diễn ra quá trình trao đổi oxy với máu. Tại đây, một phần hạt bụi, đặc biệt là bụi siêu mịn, có thể xuyên qua lớp màng cực mỏng giữa phế nang và mao mạch để đi thẳng vào máu.

Sự nguy hiểm của PM2.5 còn ở việc chúng thường mang theo kim loại nặng như chì, cadimi, các hợp chất hữu cơ độc hại và thậm chí cả độc tố vi khuẩn, khiến chúng giống như những “xe chở chất độc” len lỏi khắp cơ thể.

Ở cấp độ tế bào, PM2.5 gây hại thông qua một chuỗi phản ứng liên tiếp: chúng kích thích tạo ra nhiều gốc tự do gây stress oxy hóa; làm tổn thương ty thể – “nhà máy năng lượng” của tế bào – khiến màng và DNA ty thể bị hư hại; đồng thời kích hoạt các phản ứng viêm khi tế bào bị tổn thương quá mức. Tình trạng viêm không chỉ xảy ra ở phổi mà còn lan toàn thân.

Hậu quả là đường hô hấp luôn trong trạng thái viêm âm ỉ, dễ gây ho, khò khè, khó thở; hệ mạch máu bị tổn thương, dễ hình thành mảng xơ vữa và cục máu đông; các cơ quan như tim, não, thận và hệ thần kinh cũng bị ảnh hưởng.

“Vì vậy, ô nhiễm không khí không chỉ khiến chúng ta “ho vài tiếng rồi khỏi”, mà nếu kéo dài sẽ làm tăng nguy cơ hen phế quản, COPD, làm tăng tỷ lệ đột quỵ và nhồi máu cơ tim ở người trung niên và lớn tuổi, đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển phổi và não của trẻ, để lại hậu quả lâu dài”, BS Hoàng cho hay.

Khẩu trang y tế thông thường gần như không chặn được bụi mịn

Trong bối cảnh ô nhiễm liên tục, theo BS Hoàng, người dân cần một chiến lược phòng vệ nhiều lớp, trong đó có việc đeo khẩu trang đúng chuẩn, đúng cách.

Rất nhiều người tin rằng cứ che mặt là sẽ “lọc được bụi”. Thực tế, phần lớn khẩu trang vải hay khẩu trang y tế thông thường gần như không chặn được PM2.5, vì khe hở vải quá lớn so với kích thước hạt bụi.

Trong khi đó, khẩu trang N95 / KN95 / FFP2 có thể lọc ≥95% hạt nhỏ). Trong những ngày AQI đỏ, tím cần đeo loại khẩu trang này hoặc tương đương.

Việc đeo đúng cách quan trọng không kém chọn đúng loại khẩu trang. Khi đeo, cần ép sát thanh kim loại ở sống mũi. Kiểm tra xem có luồng khí thổi mạnh lên mắt hay ra hai bên má không. Nếu có, nghĩa là khẩu trang chưa kín.

Lưu ý, khẩu trang N95 có thể dùng lại vài lần nếu không rách, không ẩm, nhưng không được giặt, vì nước và xà phòng phá hủy lớp lọc tĩnh điện quan trọng. Nên có 3–4 chiếc để luân phiên, để nơi khô thoáng vài ngày giữa các lần dùng.

Vệ sinh mũi họng và dinh dưỡng: củng cố “lá chắn sinh học”

Song song với việc sử dụng khẩu trang và máy lọc, BS cho hay, chăm sóc đường hô hấp và duy trì chế độ dinh dưỡng phù hợp sẽ giúp giảm đáng kể tác hại của bụi mịn. Sau khi trở về từ ngoài đường, nên xịt rửa mũi bằng nước muối sinh lý hoặc nước biển sâu để giúp loại bỏ bụi bám trên niêm mạc và giữ ẩm cho đường thở, hỗ trợ hệ thống lông chuyển hoạt động hiệu quả.

Trước khi đi ngủ, súc họng bằng nước muối giúp giảm viêm và hạn chế nguy cơ nhiễm trùng vùng họng và thanh quản.

Về dinh dưỡng, ô nhiễm không khí làm tăng stress oxy hóa trong cơ thể nên khẩu phần ăn cần ưu tiên thực phẩm giàu chất chống oxy hóa như vitamin C từ cam, quýt, ổi, kiwi hay ớt chuông; vitamin A và E từ cà rốt, bí đỏ và các loại hạt; cùng các thảo dược như gừng, nghệ, tỏi, mật ong có tác dụng hỗ trợ kháng viêm và làm ấm đường hô hấp.

Việc uống đủ nước cũng đặc biệt quan trọng vì thiếu nước khiến lớp nhầy bảo vệ đường thở đặc lại, khó tống bụi và dị nguyên ra ngoài, làm cơ thể dễ nhiễm bệnh hơn.

Tranh thủ khung giờ ô nhiễm giảm, mở cửa lưu thông khí

Nhiều người nghĩ ở trong nhà là đã an toàn. Thực ra, nếu mở cửa sổ khi ngoài trời đang ô nhiễm nặng, bụi sẽ nhanh chóng tràn vào, và mức PM2.5 trong nhà có thể không khác mấy so với ngoài đường.

Máy lọc không khí có màng HEPA là công cụ hiệu quả để làm sạch không khí trong phòng, nhưng cần dùng đúng cách.

Khi ngoài trời AQI đỏ/tím, nên đóng kín cửa, bật máy lọc ở chế độ mạnh để giảm bụi nhanh, sau đó chuyển sang chế độ tự động hay trung bình. Nếu cửa luôn mở, máy lọc phải xử lý một “dòng bụi vô tận”, nên rất khó đưa chỉ số bụi xuống mức an toàn.

Phòng kín lâu sẽ tích tụ CO₂ từ hơi thở, gây mệt mỏi, đau đầu. Vì vậy, hãy tranh thủ những khung giờ ô nhiễm giảm bớt để mở cửa thông gió ngắn 10–20 phút, hoặc dùng hệ thống cấp khí tươi nếu có điều kiện.

“Ưu tiên bảo vệ phòng ngủ, vì đó là nơi mỗi người dành ra 6–8 tiếng mỗi ngày. Một không gian ngủ sạch sẽ giúp phổi có thời gian “nghỉ ngơi” sau cả ngày phải đối phó với bụi”, BS Hoàng lưu ý.

Trao đổi với Tri thức và Cuộc sống, PGS.TS Hoàng Anh Lê, Trưởng Bộ môn Quản lý Môi trường, Khoa Môi trường, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) cho biết, trong một ngày, có những khung giờ mà chúng ta cần đặc biệt chú ý, đặc biệt đảm bảo các biện pháp giữ sức khỏe. Đó là buổi sáng sớm, từ khoảng 5 giờ đến 8 giờ; buổi chiều từ 17 giờ đến khoảng 19 giờ. Đặc biệt, có khung giờ muộn hơn, theo số liệu quan trắc chất lượng không khí, là từ sau 21 giờ đến sau 24 giờ đêm.

#Bụi mịn #ô nhiễm không khí #Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng #hà nội ô nhiễm #bảo vệ sức khỏe ô nhiễm không khí #đeo khẩu trang có tránh được bụi mịn

Bài liên quan

Nhà Khoa học

GS Hoàng Tụy, người thầy vĩ đại không ngại nói thẳng

GS Hoàng Tụy, nhà khoa học và người thầy vĩ đại, dám thẳng thắn chỉ ra những vấn đề giáo dục, truyền cảm hứng tri thức cho nhiều thế hệ.

e-gs-hoangtuy-1.jpg

Sinh ra trong một gia đình nghèo ở Quảng Nam, vượt qua tuổi thơ nhiều khó khăn, GS Hoàng Tụy đã trở thành nhà toán học xuất sắc và người thầy mẫu mực của Việt Nam. Suốt đời tận hiến cho khoa học và giáo dục, ông không ngại “nói thẳng” về những vấn đề nóng của ngành giáo dục, để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng học trò, đồng nghiệp và cả nền giáo dục nước nhà.

Xem chi tiết

Nhà Khoa học

GS Lê Dũng Tráng, hành trình đưa Toán học Việt Nam ra thế giới

Sự ra đi của GS Lê Dũng Tráng để lại niềm tiếc thương lớn. Ông được xem là cầu nối, đặt nền móng để Toán học Việt Nam vươn ra thế giới.

Sáng 20/11, thông tin Giáo sư Lê Dũng Tráng qua đời khiến cộng đồng Toán học tiếc thương. Giáo sư Lê Dũng Tráng qua đời tại Pau (Pháp) vào tối 19/11 theo giờ địa phương. Giáo sư hưởng thọ 78 tuổi. Ông là người góp phần quan trọng giúp Việt Nam trở thành thành viên của Hiệp hội Toán học Thế giới năm 1974.

Nhờ những nỗ lực kết nối của ông, nhiều nhà Toán học hàng đầu thế giới đến Việt Nam giảng dạy, đồng thời nhiều tài năng trẻ Việt Nam được tạo điều kiện ra nước ngoài tu nghiệp. Ông được xem là cầu nối, đặt nền móng để Toán học Việt Nam vươn ra thế giới.

Xem chi tiết

Nhà Khoa học

Sạt lở lớn giữa trời nắng ở Đà Nẵng, chuyên gia chỉ loạt tín hiệu nguy hiểm

Vụ sạt lở lớn ở thôn Pứt, Đà Nẵng xảy ra giữa trời nắng khiến người dân bất ngờ. Chuyên gia cảnh báo tín hiệu nguy hiểm và đề xuất giải pháp an toàn.

Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 14/11/2025, khu vực đầu nguồn cách đập dâng nước của người dân và Đồn Biên phòng Ga Ry khoảng 250m thuộc thôn Pứt, xã Hùng Sơn, TP. Đà Nẵng xảy ra vụ sạt lở đất quy mô lớn, vùi lấp nhiều khu vực, gây tắc tuyến đường ĐH4 hơn 200m. Điều khiến nhiều người băn khoăn, là sạt lở xảy ra sau 3 ngày không mưa, trời nắng ráo.

sat-lo.jpg
Một mảng đất đá, cây cối rất lớn từ trên đỉnh đồi trượt xuống kéo dài hàng trăm mét đã cuốn xuống lấp kín cả một đoạn dài trên tuyến ĐH4. Ảnh: Nhân Dân.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới