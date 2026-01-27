Từ chối uống rượu, nam thanh niên ở Vĩnh Long bị đâm trọng thương

Bị bạn từ chối uống rượu, đối tượng Nguyễn Tuấn Cường (tỉnh Vĩnh Long) đã dùng kéo đâm nạn nhân trọng thương.

Ngày 27/01, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tuấn Cường (SN 2005, ngụ xã Thới Thuận, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi can tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h30 ngày 29/7/2025, anh P.T.H đến nhà một người bạn tại xã Giao Long (Vĩnh Long) chơi.

Đối tượng Nguyễn Tuấn Cường tại cơ quan Công an.

Tại đây, Nguyễn Tuấn Cường rủ anh H. vào uống rượu nhưng bị từ chối, nên hai bên xảy ra mâu thuẫn. Sau khi lời qua tiếng lại, Cường đã dùng kéo kim loại đâm anh H. gây thương tích.

Theo kết quả giám định xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể của anh P.T.H là 14%.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm video thông tin về nghi phạm truy sát cả gia đình 4 người ở Quảng Ngãi.