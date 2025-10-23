Google Maps thêm tính năng mới khiến tài xế cực thích

Hà Nội

Bản cập nhật Google Maps mới cho phép người dùng đổi biểu tượng xe yêu thích mọi lúc, không cần bật chế độ dẫn đường như trước đây.

Thiên Trang (TH)
Google đang tiếp tục cải thiện trải nghiệm lái xe trên Maps bằng những thay đổi nhỏ nhưng cực kỳ hữu ích.
Theo Android Authority, ứng dụng vừa bổ sung tính năng cho phép người dùng tùy chỉnh biểu tượng vị trí thành hình ảnh chiếc xe mình yêu thích.
Giờ đây, bạn có thể chọn giữa nhiều mẫu xe như hatchback, sedan hay bán tải, mà không cần bắt đầu chuyến đi dẫn đường.
Trước đây, thao tác này chỉ khả dụng khi bạn đang trong hành trình và phải mở menu “Driving avatar” để thay đổi.
Trong phiên bản Google Maps 25.42.02.817770306, tùy chọn này được chuyển sang mục Your vehicles trong phần cài đặt, ngay cạnh loại nhiên liệu.
Cách bố trí mới giúp người dùng dễ dàng tùy chỉnh giao diện xe mọi lúc, đồng thời giảm nguy cơ mất tập trung khi lái. (Ảnh: Android Headlines)
Trước đó, Google cũng mở rộng thêm nhiều mẫu xe và màu sắc cho người dùng Android, sau khi ra mắt đầu tiên trên iOS.
Hiện chưa có thông tin về thời điểm triển khai rộng rãi, nhưng cộng đồng tài xế đang rất mong chờ bản cập nhật tiện lợi này.
