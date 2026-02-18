Giới trẻ biến Tết thành dịp “tự thưởng” cho bản thân

Một bộ phận giới trẻ xem Tết không chỉ là trách nhiệm mà còn là dịp để “nuông chiều chính mình” bằng cách làm đẹp, mua sắm, đi chơi.

Nếu trước đây Tết thường gắn liền với đoàn tụ gia đình, cỗ bàn, dọn dẹp nhà cửa, thì với thế hệ trẻ hiện nay – đặc biệt là Gen Z và Millennials – Tết còn là một cột mốc để tự thưởng, để chăm sóc bản thân sau một năm dài bận rộn. Họ xem Tết không chỉ là trách nhiệm mà còn là dịp để “nuông chiều chính mình” bằng cách làm đẹp, mua sắm, đi chơi, thư giãn và tái tạo năng lượng.

Tự thưởng để “heal” sau một năm mệt mỏi

Nhiều bạn trẻ coi Tết như thời điểm “reset” lại tinh thần sau một năm làm việc và học tập đầy áp lực.

Thảo My (24 tuổi, TP.HCM) chia sẻ: “Mình dành cả năm tiết kiệm để Tết được đi spa, làm tóc và mua vài món đồ mình thích. Đó là cách mình tự động viên bản thân vì đã cố gắng rất nhiều.”

Hữu Phong (22 tuổi, Hà Nội) nói thêm: “Tết năm nay mình quyết định dành hai ngày nghỉ hoàn toàn: tắt thông báo, hạn chế mạng xã hội để thư giãn. Mình xem đây là món quà tinh thần cho chính mình.”

Tự thưởng không chỉ gói gọn trong vật chất mà còn là sự ưu tiên sức khỏe tinh thần – điều giới trẻ đặc biệt quan tâm.

Mua sắm như một cách ghi nhận bản thân

Bên cạnh chăm sóc tinh thần, mua sắm cũng là hành động “tự thưởng” phổ biến của người trẻ dịp Tết. Khác với tâm lý mua sắm chạy theo xu hướng, nhiều bạn trẻ hiện nay chi tiêu có chủ đích: mua món đồ mà mình đã nhắm từ lâu, hoặc nâng cấp bản thân bằng sản phẩm thiết thực.

Khánh Ngọc (21 tuổi) cho biết: “Cuối năm mình cho phép bản thân mua một thỏi son và chiếc túi nhỏ. Không cần đắt đỏ, chỉ là món quà nhỏ để nhắc rằng mình xứng đáng với những điều tốt đẹp.”

Trong khi đó, Hoàng Minh (27 tuổi) chia sẻ: “Mình thưởng cho bản thân chiếc đồng hồ mới vì vừa được tăng lương. Đó không chỉ là đồ vật mà còn là cột mốc đánh dấu thành quả.”

Xu hướng này khiến thị trường mua sắm Tết sôi động với các nhóm sản phẩm như skincare, thời trang, đồ công nghệ, lifestyle…

Làm đẹp – từ nhu cầu thành thói quen trước Tết

Không thể phủ nhận, spa – làm đẹp – chăm sóc da trở thành “ritual” quen thuộc với nhiều bạn trẻ mỗi dịp Tết. Họ xem việc chăm chút cho bản thân là sự tôn trọng chính mình và chuẩn bị tinh thần tươi mới cho năm mới.

Diễm Quỳnh (23 tuổi, Đà Nẵng) nói: “Cứ gần Tết là mình đặt lịch chăm sóc da, làm nails và cắt tóc. Không phải để khoe ai, mà là để bản thân cảm thấy tự tin và rạng rỡ hơn.”

Nhiều spa ghi nhận lượng khách Gen Z tăng mạnh vào những tuần cuối năm – minh chứng cho nhu cầu chăm sóc bản thân ngày càng cao.

Trải nghiệm thay vì tiệc tùng – tư duy mới của giới trẻ

Nếu thế hệ trước xem Tết là dịp liên hoan, tiệc tùng, thì giới trẻ hiện nay lại ưu tiên trải nghiệm cá nhân: du lịch ngắn ngày, retreat, thiền, yoga, hoặc những hoạt động sáng tạo.

Tuấn Kiệt (25 tuổi) chia sẻ: “Tết mình chọn đi trekking thay vì nhậu nhẹt. Mình muốn mở đầu năm mới bằng cảm giác chinh phục và tinh thần khỏe mạnh.”

Cẩm Tú (26 tuổi) cũng cho biết: “Tết không nhất thiết phải ồn ào. Mình dành thời gian đọc sách, đi cà phê một mình, và tập yoga. Đó là món quà mình muốn tặng bản thân mỗi năm.”

Việc giới trẻ biến Tết thành dịp “tự thưởng” không phải là lối sống xa xỉ hay hưởng thụ quá mức, mà là một cách yêu thương bản thân sau một năm nỗ lực.

Họ lựa chọn chăm sóc sắc đẹp, tiêu dùng thông minh, nghỉ dưỡng hoặc tìm kiếm trải nghiệm tích cực để bắt đầu năm mới với tâm thế tốt hơn.

Trong một xã hội nhiều áp lực, việc tự thưởng cho bản thân dịp Tết không chỉ là xu hướng mà còn là nhu cầu thiết yếu – giúp người trẻ học cách trân trọng sức khỏe, tinh thần và giá trị của chính mình.