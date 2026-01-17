Giới thiệu ông Nguyễn Quốc Đoàn ứng cử ĐBQH khoá XVI

Cử tri Thanh tra Chính phủ thống nhất giới thiệu ông Nguyễn Quốc Đoàn, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Thanh tra Chính phủ vừa lấy ý kiến của cử tri nơi công tác với ông Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ để giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại hội nghị, các cử tri đã nghe trình bày tóm tắt tiểu sử và tờ trình giới thiệu ông Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI; đồng thời được phổ biến các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử đại biểu Quốc hội.

Sau khi thảo luận dân chủ, 100% cử tri Thanh tra Chính phủ tán thành, nhất trí giới thiệu ông Nguyễn Quốc Đoàn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, thể hiện sự đoàn kết, đồng thuận cao.

Ngay sau đó, Thanh tra Chính phủ tiếp tục tổ chức hội nghị tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Thanh tra Chính phủ mở rộng theo đúng quy định; hội nghị một lần nữa thống nhất giới thiệu ông Nguyễn Quốc Đoàn tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Thanh tra Chính phủ đã chính thức hoàn thiện danh sách và hồ sơ nhân sự để giới thiệu ông Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ông Nguyễn Quốc Đoàn sinh năm 1975, quê tỉnh Ninh Bình.

Ông được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ Điều tra tội phạm kinh tế (Học viện Cảnh sát nhân dân); trình độ Tiến sĩ Luật chuyên ngành Tội phạm học và Điều tra tội phạm. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Từ năm 2018, ông lần lượt giữ các chức vụ Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế).

Tháng 1/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tháng 7/2021, ông được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Năm 2024, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao.

Ngày 4/11/2025, ông được Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ.