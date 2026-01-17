Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Giới thiệu ông Nguyễn Quốc Đoàn ứng cử ĐBQH khoá XVI

Cử tri Thanh tra Chính phủ thống nhất giới thiệu ông Nguyễn Quốc Đoàn, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Thiên Tuấn

Thanh tra Chính phủ vừa lấy ý kiến của cử tri nơi công tác với ông Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ để giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

anh-chup-man-hinh-2026-01-17-luc-192240.png

Tại hội nghị, các cử tri đã nghe trình bày tóm tắt tiểu sử và tờ trình giới thiệu ông Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI; đồng thời được phổ biến các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử đại biểu Quốc hội.

Sau khi thảo luận dân chủ, 100% cử tri Thanh tra Chính phủ tán thành, nhất trí giới thiệu ông Nguyễn Quốc Đoàn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, thể hiện sự đoàn kết, đồng thuận cao.

Ngay sau đó, Thanh tra Chính phủ tiếp tục tổ chức hội nghị tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Thanh tra Chính phủ mở rộng theo đúng quy định; hội nghị một lần nữa thống nhất giới thiệu ông Nguyễn Quốc Đoàn tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Thanh tra Chính phủ đã chính thức hoàn thiện danh sách và hồ sơ nhân sự để giới thiệu ông Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ông Nguyễn Quốc Đoàn sinh năm 1975, quê tỉnh Ninh Bình.

Ông được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ Điều tra tội phạm kinh tế (Học viện Cảnh sát nhân dân); trình độ Tiến sĩ Luật chuyên ngành Tội phạm học và Điều tra tội phạm. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Từ năm 2018, ông lần lượt giữ các chức vụ Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế).

Tháng 1/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tháng 7/2021, ông được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Năm 2024, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao.

Ngày 4/11/2025, ông được Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ.

#bầu cử #phó tổng thanh tra #chính phủ #quốc hội #đại biểu quốc hội #ứng cử viên

Bài liên quan

Chính trị

Thêm nhiều ứng cử viên ĐBQH khoá XVI từ các bộ, ngành

100% cử tri biểu quyết đồng ý giới thiệu bà Lâm Thị Phương Thanh, Thứ trưởng thường trực Bộ VH-TT-DL ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ngày 16/1, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri tại Bộ đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Hội nghị đã thảo luận và thống nhất giới thiệu bà Lâm Thị Phương Thanh, ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Xem chi tiết

Chính trị

Giới thiệu ông Trần Sỹ Thanh ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

100% cử tri cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhất trí giới thiệu ông Trần Sỹ Thanh ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

tran-sy-thanh-1762341484620615361586.jpg
Xem chi tiết

Chính trị

Nhiều Bộ trưởng được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao...được thống nhất giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ngày 15/1, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với người dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Tại hội nghị, 100% cử tri biểu quyết nhất trí giới thiệu Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Chương trình nghệ thuật “Mãi mãi niềm tin theo Đảng” khơi dậy niềm tự hào

Chương trình nghệ thuật “Mãi mãi niềm tin theo Đảng” khơi dậy niềm tự hào

Tối 16/1, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam, Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam tổ chức Chương trình hòa nhạc chính luận nghệ thuật đặc biệt “Mãi mãi niềm tin theo Đảng” lần thứ 20 năm 2026.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Chương trình nghệ thuật “Mãi mãi niềm tin theo Đảng” khơi dậy niềm tự hào

Chương trình nghệ thuật “Mãi mãi niềm tin theo Đảng” khơi dậy niềm tự hào

Tối 16/1, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam, Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam tổ chức Chương trình hòa nhạc chính luận nghệ thuật đặc biệt “Mãi mãi niềm tin theo Đảng” lần thứ 20 năm 2026.

Việt Nam cam kết là thành viên chủ động, tích cực và có trách nhiệm trong hợp tác số ASEAN

Việt Nam cam kết là thành viên chủ động, tích cực và có trách nhiệm trong hợp tác số ASEAN

Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam cam kết tiếp tục là thành viên chủ động, tích cực và có trách nhiệm trong hợp tác số ASEAN, mong muốn đẩy mạnh hợp tác toàn diện với các nước trên cơ sở minh bạch, tin cậy và tôn trọng lẫn nhau, cùng kiến tạo một Cộng đồng số ASEAN đoàn kết, tự cường và thịnh vượng.