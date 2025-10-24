Hà Nội

Sống đạo

Giàu hay nghèo, đừng vội đi họp lớp nếu chưa hiểu điều này

Họp lớp tưởng là dịp ôn kỷ niệm, nhưng đôi khi lại mở ra những vết xước lòng. Có người khoe khoang, có người tổn thương – và sau đó chẳng ai còn thân như xưa.

Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn

Bài viết của tác giả Weiwei trên nền tảng Toutiao (Trung Quốc)

Sau 30 năm tốt nghiệp, tôi có cơ hội gặp gỡ các bạn học cũ từ thời cấp 2. Thế nhưng, buổi họp lớp giống như cuộc gặp gỡ của một nhóm người xa lạ. Cả thập kỷ không liên lạc, tôi không thể nhớ được tên của mọi người và ôn lại kỷ niệm cũ.

Cuộc trò chuyện trên bàn ăn chủ yếu về chủ đề thành công và thất bại trong công việc. Ai cũng muốn phô diễn thành tựu, khoe vị trí lãnh đạo công ty và thể hiện bản thân có khả năng kiếm tiền xuất sắc. Trở về nhà sau bữa tiệc, tôi cảm thấy mệt mỏi và quyết định không tham gia thêm một buổi họp lớp nào nữa.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Tôi từng đọc được bài đăng về một cư dân mạng họ Minh từ chối lời mời đám cưới của người bạn thân nhất thời đại học. Họ từng có mối quan hệ bền chặt, sau khi tốt nghiệp vẫn giữ liên lạc và về quê thăm nhau. Thế nhưng liên kết giữa 2 người dần mờ nhạt theo thời gian. Khi Minh hẹn bạn gặp gỡ, cô chỉ nhận lại cái lắc đầu kèm lý do bận công việc.

Minh chỉ biết bạn mình sắp kết hôn qua mạng xã hội và nhận thiệp mời trong nhóm lớp chỉ 4 ngày trước lễ cưới. Cô quyết định từ chối, dù người bạn giải thích rằng mình quá bận rộn với việc chuẩn bị cho hôn lễ nên không gửi thiệp riêng. Minh biết rằng mối quan hệ này không thể như trước kia, cả hai đã không còn đi chung một con đường.

Những mối quan hệ “lỏng lẻo” không liên lạc cả một thời gian dài, khi gặp lại mỗi người sẽ chỉ quan tâm đến công việc, lương thưởng hay tình trạng hôn nhân của đối phương. Tôi nhận thấy rất hiếm người bạn cũ sau khi gặp lại có thể tiếp tục duy trì liên lạc dài lâu một cách chân thành. Giờ đây mỗi người đều đã có cuộc sống riêng, suy nghĩ và tính cách đã khác biệt nhiều so với thời điểm mới quen thân.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Nhà tâm lý học Robin Dunbar (ĐH Oxford) phát hiện ra rằng để xây dựng một tình bạn bền chặt, cần có 7 điểm chung trong ngôn ngữ, nơi ở, nghề nghiệp, sở thích, chia sẻ giá trị tương đương, khiếu hài hước và quan điểm sống. Càng đồng điệu trong nhiều yếu tố, tình bạn giữa hai người càng kéo dài. Trong khi đó, khi đã bước sang tuổi trung niên, giữa những người bạn cũ lâu ngày mới gặp lại khó tìm lại các điểm chung này.

Một người đồng nghiệp của tôi luôn cố gắng cứu vãn những mối quan hệ sắp mất đi. Tôi chỉ khuyên anh ấy nên sử dụng thời gian của mình vào người quan trọng hơn đang ở ngay bên cạnh, suy xét vấn đề cấp bách hơn. Tôi chấp nhận việc tôi và những người bạn cùng lớp từng là bạn tốt, nhưng giờ đây khi suy nghĩ, cách sống trở nên khác biệt, mỗi người nên tập trung cho chính bản thân mình.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Trên thực tế, các mối quan hệ xã hội luôn đòi hỏi phải đầu tư thời gian và công sức thường xuyên để duy trì. Trong khi đó, cuộc sống của người trung niên vốn tràn ngập những nỗi lo “cơm áo gạo tiền”. Khi đã dành toàn bộ tâm sức cho công việc và gia đình, tôi thường không thể đủ năng lượng để duy trì các mối quan hệ kém chất lượng.

Điều khiến người trung niên hạnh phúc không phải nhiều mối quan hệ, mà là có thể ở bên cạnh những người thực sự quan trọng, chia sẻ khoảnh khắc vui buồn trong cuộc sống. Tình bạn, tình thân luôn đòi hỏi sự chân thành để đổi lấy sự chân thành, thay vì mù quáng chạy theo mong muốn tạo ra mạng lưới quan hệ rộng lớn.

Kim Linh (Theo Toutiao)

doisongphapluat.nguoiduatin.vn
