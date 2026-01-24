Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kinh doanh

Giành hạng ba châu Á, U23 Việt Nam nhận bao nhiêu tiền thưởng?

Đội tuyển U23 Việt Nam nhận được hơn  9 tỷ đồng tiền thưởng, sau khi thắng U23 Hàn Quốc để giành hạng ba tại Giải U23 châu Á 2026.

Hoàng Minh (tổng hợp)

Đội tuyển U23 Việt Nam khép lại hành trình tại giải U23 châu Á 2026 với chiến thắng đầy cảm xúc trước U23 Hàn Quốc và giành vị trí hạng ba chung cuộc.

Thành tích lịch sử này không chỉ ghi dấu ấn chuyên môn mà còn mang về cho thầy trò HLV Kim Sang-sik “mưa tiền thưởng” từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và các nhà tài trợ.

Cụ thể, ngay sau trận đấu, VFF đã thưởng nóng 2 tỷ đồng, trong khi bầu Đức - Chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai thưởng thầy trò HLV Kim Sang Sik tới 3 tỷ đồng. Trong đó bầu Đức thưởng 2 tỷ đồng chung cho đội, và 1 tỷ đồng tiền thưởng riêng cho 5 cầu thủ trưởng thành từ Học viện Hoàng Anh Gia Lai JMG hoặc từng thi đấu cho đội bóng phố núi.

Đó là thủ môn Trung Kiên, trung vệ Nhật Minh, Lý Đức, tiền vệ Quốc Cường và tiền đạo Quốc Việt. Ở trận gặp U23 Hàn Quốc, Nhật Minh, Quốc Cường và Quốc Việt đá chính. Quốc Việt là người ghi bàn mở tỉ số cho U23 Việt Nam.

Trước đó, bầu Đức đã thưởng cho đội tuyển U23 Việt Nam 1 tỷ đồng sau khi thắng U23 UAE 3-2 ở tứ kết.

u23.jpg
Đội tuyển U23 Việt Nam nhận nhận hơn 9 tỷ đồng tiền thưởng sau giải đấu. Ảnh: AFC

Ngoài khoản thưởng 2 tỷ đồng cho chiến thắng trước U23 Hàn Quốc, VFF đã thưởng 3,1 tỷ đồng cho thầy trò HLV Kim Sang Sik trước đó. Cụ thể là 1,9 tỷ đồng tiền thưởng cho thành tích toàn thắng ở vòng bảng và 1,2 tỷ đồng sau khi thắng U23 UAE ở tứ kết.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, tổng số tiền thưởng đội tuyển U23 Việt Nam nhận được từ VFF và bầu Đức lên tới hơn 9 tỷ đồng. Đây là phần thưởng xứng đáng cho hành trình thi đấu quả cảm, bản lĩnh và giàu cảm xúc tại đấu trường châu lục của thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Đây là lần thứ hai U23 Việt Nam đạt huy chương tại giải U23 châu Á, tiếp nối thành công từ vị trí Á quân năm 2018. Thành tích này một lần nữa khẳng định vị thế của bóng đá trẻ Việt Nam trên đấu trường châu lục.

Theo kế hoạch, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ trở về nước bằng hai chuyến bay. Nhóm 1 sẽ hạ cánh tại Ga Quốc tế, Sân bay Nội Bài lúc 19 giờ 45 ngày 24/1 trên chuyến bay QR 984 (Doha - Hà Nội). Nhóm 2 dự kiến có mặt tại Ga Quốc tế, Sân bay Nội Bài lúc 6 giờ 55 ngày 25/1 trên chuyến bay QR 982 (Doha - Hà Nội).

#Thành tích đội tuyển U23 Việt Nam #Tiền thưởng bóng đá châu Á #Hành trình giành hạng ba U23 châu Á #Tài trợ và thưởng từ VFF và doanh nghiệp #Nỗ lực và cảm xúc trong bóng đá trẻ Việt Nam #Thành tích lịch sử bóng đá Việt Nam

Bài liên quan

Kinh doanh

Thưởng nóng tiền tỷ cho U23 Việt Nam, bầu Đức vẫn giản dị bất ngờ

Trái ngược với hình dung về một “đại gia” sở hữu khối tài sản nghìn tỷ, bầu Đức được biết đến với lối sống và những thói quen hết sức giản dị, gần gũi.

Sau khi U23 Việt Nam xuất sắc đánh bại U23 UAE tại tứ kết giải U23 châu Á 2026, Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai - ông Đoàn Nguyên Đức đã thưởng nóng 1 tỷ đồng để khích lệ toàn đội.

Bên cạnh đó, bầu Đức còn tuyên bố sẽ thưởng thêm 2 tỷ đồng nữa nếu U23 Việt Nam đánh bại U23 Trung Quốc ở trận bán kết diễn ra vào ngày 20/01.

Xem chi tiết

Kinh doanh

U23 Việt Nam có thể nhận bao nhiêu tiền thưởng tại VCK U23 châu Á 2026?

Tính đến thời điểm hiện tại, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đã được thưởng 3,1 tỷ đồng, dự đoán con số sẽ tiếp tục tăng ở những trận đấu tiếp theo. 

U23 Việt Nam là một trong những đội bóng gây ấn tượng mạnh nhất vòng chung kết U23 châu Á 2026 sau khi giành vé vào top 4 đội mạnh nhất giải với chiến thắng đẳng cấp trước U23 UAE.

Đằng sau những bữa tiệc bàn thắng và sự cổ vũ nồng nhiệt của người hâm mộ, thông tin về số tiền thưởng dành cho thầy trò HLV Kim Sang-sik cũng được chú ý.

Xem chi tiết

Kinh doanh

Bầu Đức tuyên bố thưởng 160 căn hộ tiền tỷ cho nhân viên

Bầu Đức tuyên bố sẽ tặng 160 căn hộ cho các nhân viên đã đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.

Mới đây, ông Đoàn Nguyên Đức (thường gọi bầu Đức) – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) gây chú ý khi bất ngờ công bố kế hoạch tri ân đặc biệt đội ngũ cán bộ, nhân viên đã đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.

Cụ thể, HAGL sẽ tặng khoảng 160 căn hộ cho các nhân sự nòng cốt, với giá trị mỗi căn từ 2,5 – 8 tỷ đồng, tùy theo mức độ đóng góp. Ngoài ra, công ty còn triển khai chương trình cổ phiếu ưu đãi ESOP với tổng giá trị 500 tỷ đồng và cổ phiếu ưu đãi khác trị giá khoảng 300 tỷ đồng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới