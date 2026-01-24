Giành hạng ba châu Á, U23 Việt Nam nhận bao nhiêu tiền thưởng?

Đội tuyển U23 Việt Nam nhận được hơn 9 tỷ đồng tiền thưởng, sau khi thắng U23 Hàn Quốc để giành hạng ba tại Giải U23 châu Á 2026.

Đội tuyển U23 Việt Nam khép lại hành trình tại giải U23 châu Á 2026 với chiến thắng đầy cảm xúc trước U23 Hàn Quốc và giành vị trí hạng ba chung cuộc.

Thành tích lịch sử này không chỉ ghi dấu ấn chuyên môn mà còn mang về cho thầy trò HLV Kim Sang-sik “mưa tiền thưởng” từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và các nhà tài trợ.

Cụ thể, ngay sau trận đấu, VFF đã thưởng nóng 2 tỷ đồng, trong khi bầu Đức - Chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai thưởng thầy trò HLV Kim Sang Sik tới 3 tỷ đồng. Trong đó bầu Đức thưởng 2 tỷ đồng chung cho đội, và 1 tỷ đồng tiền thưởng riêng cho 5 cầu thủ trưởng thành từ Học viện Hoàng Anh Gia Lai JMG hoặc từng thi đấu cho đội bóng phố núi.

Đó là thủ môn Trung Kiên, trung vệ Nhật Minh, Lý Đức, tiền vệ Quốc Cường và tiền đạo Quốc Việt. Ở trận gặp U23 Hàn Quốc, Nhật Minh, Quốc Cường và Quốc Việt đá chính. Quốc Việt là người ghi bàn mở tỉ số cho U23 Việt Nam.

Trước đó, bầu Đức đã thưởng cho đội tuyển U23 Việt Nam 1 tỷ đồng sau khi thắng U23 UAE 3-2 ở tứ kết.

Đội tuyển U23 Việt Nam nhận nhận hơn 9 tỷ đồng tiền thưởng sau giải đấu. Ảnh: AFC

Ngoài khoản thưởng 2 tỷ đồng cho chiến thắng trước U23 Hàn Quốc, VFF đã thưởng 3,1 tỷ đồng cho thầy trò HLV Kim Sang Sik trước đó. Cụ thể là 1,9 tỷ đồng tiền thưởng cho thành tích toàn thắng ở vòng bảng và 1,2 tỷ đồng sau khi thắng U23 UAE ở tứ kết.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, tổng số tiền thưởng đội tuyển U23 Việt Nam nhận được từ VFF và bầu Đức lên tới hơn 9 tỷ đồng. Đây là phần thưởng xứng đáng cho hành trình thi đấu quả cảm, bản lĩnh và giàu cảm xúc tại đấu trường châu lục của thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Đây là lần thứ hai U23 Việt Nam đạt huy chương tại giải U23 châu Á, tiếp nối thành công từ vị trí Á quân năm 2018. Thành tích này một lần nữa khẳng định vị thế của bóng đá trẻ Việt Nam trên đấu trường châu lục.

Theo kế hoạch, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ trở về nước bằng hai chuyến bay. Nhóm 1 sẽ hạ cánh tại Ga Quốc tế, Sân bay Nội Bài lúc 19 giờ 45 ngày 24/1 trên chuyến bay QR 984 (Doha - Hà Nội). Nhóm 2 dự kiến có mặt tại Ga Quốc tế, Sân bay Nội Bài lúc 6 giờ 55 ngày 25/1 trên chuyến bay QR 982 (Doha - Hà Nội).