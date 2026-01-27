Giáng My gây sốt với eo thon sau giảm 3 kg, U60 vẫn đỉnh cao nhan sắc

Hà Nội

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khiến công chúng trầm trồ khi đăng tải loạt ảnh diện crop-top khoe eo thon trong biệt thự tại TP HCM.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Hoa hậu Đền Hùng Giáng My chia sẻ hình ảnh khoe dáng sang chảnh trong không gian biệt thự sang trọng ở TP HCM.
Diện áo crop-top ôm sát, người đẹp khéo léo khoe vòng eo thon gọn sau quá trình siết cân.
Cô tiết lộ vừa giảm 3 kg và vẫn đang duy trì chế độ sinh hoạt khoa học để có vóc dáng hoàn hảo đón Tết. Đặc biệt, Giáng My còn hài hước chia sẻ rằng bản thân vẫn tự tin thưởng thức bánh chưng ngày Tết mà không quá lo lắng về cân nặng.
Ngay lập tức, loạt ảnh của Hoa hậu Đền Hùng thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội. Nhiều khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sắc vóc “bị thời gian bỏ quên” của người đẹp sinh năm 1971.
Không chỉ công chúng, nhiều nghệ sĩ đàn em như Nhật Kim Anh hay Lệ Quyên cũng để lại bình luận khen ngợi, trầm trồ trước thần thái trẻ trung và phong cách sang trọng của Giáng My.
Ở độ tuổi U60, Giáng My vẫn là cái tên đặc biệt trong lòng khán giả. Sau nhiều năm đăng quang, cô chọn cuộc sống kín tiếng, tránh xa ồn ào showbiz nhưng mỗi lần xuất hiện đều trở thành tâm điểm.
Từ sự kiện giải trí đến những khoảnh khắc đời thường, Giáng My luôn toát lên phong thái quý phái.
Không chạy theo xu hướng phô trương, Hoa hậu Đền Hùng duy trì lối sống lành mạnh, chú trọng chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp. Nhờ đó, cô vẫn giữ được làn da mịn màng, vóc dáng săn chắc cùng thần thái sang chảnh hiếm có.
Ở tuổi mà nhiều phụ nữ bắt đầu lo lắng về ngoại hình, Giáng My vẫn tự tin diện trang phục tôn dáng, khoe trọn vẻ đẹp đầy bản lĩnh của người phụ nữ hiện đại.
Ở độ tuổi U60, Giáng My không chỉ là minh chứng cho vẻ đẹp vượt thời gian mà còn truyền cảm hứng tích cực cho nhiều phụ nữ. Ảnh: FB Giáng My
