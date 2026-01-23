Hoa hậu Giáng My khoe dáng bikini giữa tiết trời lạnh Sa Pa

Hà Nội

Giữa thời tiết lạnh đặc trưng của Sa Pa, Hoa hậu Giáng My khiến cộng đồng mạng “bùng nhiệt” khi tự tin khoe vóc dáng nuột nà trong bộ bikini đen liền thân.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Mới đây, Hoa hậu đền Hùng Giáng My chia sẻ loạt hình ảnh trong chuyến nghỉ dưỡng tại Sa Pa. Cô lựa chọn bể bơi vô cực giữa núi non hùng vĩ làm phông nền, diện bikini đen liền thân tối giản nhưng tôn trọn vóc dáng gọn gàng, quyến rũ.
Dù nhiệt độ tại Sa Pa đang trong những ngày lạnh, thần thái tự tin và vẻ đẹp rạng rỡ của Giáng My vẫn đủ khiến không gian như “ấm lên” theo từng khung hình.
Ở tuổi 54, Giáng My tiếp tục khiến công chúng trầm trồ với làn da căng mịn, gương mặt tươi tắn và thân hình săn chắc đáng ngưỡng mộ.
Không cần tạo dáng cầu kỳ, chỉ vài khoảnh khắc thả lỏng bên hồ bơi giữa thiên nhiên rộng lớn cũng đủ cho thấy đẳng cấp nhan sắc bền bỉ theo thời gian của nàng hậu U60.
Dù đã rút lui khỏi các hoạt động nghệ thuật trong nhiều năm, Giáng My vẫn luôn là cái tên nhận được sự quan tâm đặc biệt mỗi lần xuất hiện.
Mỗi lần góp mặt tại sự kiện hay chia sẻ hình ảnh đời thường, cô đều nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, chứng minh sức hút chưa từng phai nhạt trong lòng công chúng.
Không chỉ gây choáng ngợp với nhan sắc vượt thời gian, Giáng My còn nổi tiếng bởi cuộc sống vương giả trong biệt thự trắng rộng lớn tại TP.HCM – nơi được ví như “cung điện giữa lòng đô thị”.
Không giống nhiều người đẹp khác của showbiz Việt, Giáng My luôn giữ đời tư ở mức kín đáo và chừng mực.
Cô làm mẹ đơn thân nhiều năm, có một cô con gái xinh đẹp tên Anh Sa rất giống mẹ.
Giáng My dành phần lớn thời gian cho công việc nghệ thuật, kinh doanh và làm từ thiện. Cô cũng thường xuyên tham gia các hoạt động cộng đồng, đặc biệt là các sự kiện tôn vinh giá trị phụ nữ và truyền cảm hứng về lối sống thanh lịch, tự chủ. Ảnh: FB Giáng My
