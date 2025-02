Trần Nghiên Hy vóc dáng gợi cảm, mặt mộc đẹp không tỳ vết

Trần Nghiên Hy ly hôn Trần Hiểu sau 9 năm chung sống và có một cậu con trai. Ảnh: Weibo Trần Nghiên Hy. Nữ diễn viên có sự nghiệp khá thành công trước khi lập gia đình. Ảnh: Instagram Trần Nghiên Hy. Trần Nghiên Hy nổi tiếng nhờ bộ phim You are the apple of my eye (2011) và Thần điêu đại hiệp (2014). Ảnh: Sina. Sau khi kết hôn, nữ diễn viên dành nhiều thời gian cho gia đình khiến sự nghiệp xuống dốc. Ảnh: Sina. Trần Nghiên Hy được nhiều người khen ngợi nhan sắc trẻ trung. Ảnh: Sina. “Tiểu Long Nữ” giữ được vóc dáng thon gọn dù từng một lần sinh nở. Ảnh: Instagram Trần Nghiên Hy. Nhan sắc của Trần Nghiên Hy thăng hạng sau khi cô làm mẹ. Ảnh: Instagram Trần Nghiên Hy. Nữ diễn viên dễ tăng cân bởi vậy, cô thường xuyên tập luyện để giữ dáng. Vào năm 2024, Trần Nghiên Hy hoàn thoàn lời hứa giảm 10 kg để có số cân nặng 44 kg. Ảnh: Instagram Trần Nghiên Hy. Tuổi 42, vợ cũ Trần Hiểu vẫn sở hữu gương mặt mộc đẹp rạng rỡ. Ảnh: Weibo Trần Nghiên Hy. Trần Nghiên Hy được khen trẻ khi không son phấn. Ảnh: Instagram Trần Nghiên Hy. "Tiểu Long Nữ" chăm khoe mặt mộc ở đời thường. Ảnh: Instagram Trần Nghiên Hy. Trước khi thông báo ly hôn, Trần Nghiên Hy xuất hiện lẻ bóng trong suốt 1 năm qua. Ảnh: Instagram Trần Nghiên Hy. Xem video: "Hôn nhân không tình yêu là lựa chọn tốt cho giới trẻ hiện nay?"

