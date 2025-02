Thuý Hằng - Thuý Hạnh diện bikini giữa tuyết, Lệ Quyên đẹp sang chảnh

Tin tức sao Việt 26/2: Chị em cựu mẫu Thuý Hằng - Thuý Hạnh diện bikini, khoác áo lông tạo dáng chuyên nghiệp, chụp ảnh giữa trời tuyết ở hồ Baikal. Ảnh: FB Bui Thuy Hang Đăng bộ ảnh mới đẹp sang chảnh, Lệ Quyên tâm sự: "Quan trọng nhất, phải giữ cốt cách và tự trọng, giá nào cũng phải thật đẹp đẽ vẹn toàn. Luôn được ngẩng cao đầu trong mọi chuyện mới là điều khó mà không phải ai cũng có được". Ảnh: FB Lệ QuyênTrang Pháp check in ở Đà Lạt. Ảnh: FB Trang Phap Hoa hậu Khánh Vân thực hiện bộ ảnh tông đỏ, gợi cảm mừng sinh nhật. Ảnh: FB Nguyễn Trần Khánh Vân Khổng Tú Quỳnh khoe thân hình quyến rũ ở tuổi 34. Ảnh: FB Khổng Tú Quỳnh Việt Hoa khoe nhan sắc xinh đẹp. Cô chia sẻ: "Mong mọi điều luôn nhẹ nhàng và tươi đẹp". Ảnh: FB Vũ Việt Hoa Tường San check in London. Ảnh: FB Nguyễn Tường San Trà Ngọc Hằng chụp ảnh cùng con gái trên sân pickleball. Ảnh: FB Trà Hằng Hoa hậu Giáng My mặc áo khoác lông đi du lịch trong tiết trời âm 4 độ C. Ảnh: FB Giang My Nguyen Hoa hậu Thanh Thuỷ tạo dáng ở Thái Lan. Ảnh: FB Huỳnh Thị Thanh ThủyMời quý độc giả xem video: "Thanh Thủy thi Hoa hậu Quốc tế 2024". Nguồn FB Thanh Thủy

Tin tức sao Việt 26/2: Chị em cựu mẫu Thuý Hằng - Thuý Hạnh diện bikini, khoác áo lông tạo dáng chuyên nghiệp, chụp ảnh giữa trời tuyết ở hồ Baikal. Ảnh: FB Bui Thuy Hang Đăng bộ ảnh mới đẹp sang chảnh, Lệ Quyên tâm sự: "Quan trọng nhất, phải giữ cốt cách và tự trọng, giá nào cũng phải thật đẹp đẽ vẹn toàn. Luôn được ngẩng cao đầu trong mọi chuyện mới là điều khó mà không phải ai cũng có được". Ảnh: FB Lệ Quyên Trang Pháp check in ở Đà Lạt. Ảnh: FB Trang Phap Hoa hậu Khánh Vân thực hiện bộ ảnh tông đỏ, gợi cảm mừng sinh nhật. Ảnh: FB Nguyễn Trần Khánh Vân Khổng Tú Quỳnh khoe thân hình quyến rũ ở tuổi 34. Ảnh: FB Khổng Tú Quỳnh Việt Hoa khoe nhan sắc xinh đẹp. Cô chia sẻ: "Mong mọi điều luôn nhẹ nhàng và tươi đẹp". Ảnh: FB Vũ Việt Hoa Tường San check in London. Ảnh: FB Nguyễn Tường San Trà Ngọc Hằng chụp ảnh cùng con gái trên sân pickleball. Ảnh: FB Trà Hằng Hoa hậu Giáng My mặc áo khoác lông đi du lịch trong tiết trời âm 4 độ C. Ảnh: FB Giang My Nguyen Hoa hậu Thanh Thuỷ tạo dáng ở Thái Lan. Ảnh: FB Huỳnh Thị Thanh Thủy Mời quý độc giả xem video: "Thanh Thủy thi Hoa hậu Quốc tế 2024". Nguồn FB Thanh Thủy