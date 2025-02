Được cầu hôn ngày Valentine 2022, Phạm Quỳnh Anh giờ ra sao?

Phạm Quỳnh Anh cho biết, những người bạn thân thiết trong nhóm Gia đình văn hóa như Mai Phương Thúy, Minh Hằng, Hoàng Thùy Linh, Gil Lê, Noo Phước Thịnh đã "đồng lõa" với bạn trai của cô để tổ chức buổi cầu hôn vào ngày Valentine năm 2022. Ảnh: FB Phạm Quỳnh Anh. Phạm Quỳnh Anh tâm sự, cô “bị lừa” suốt 1 tháng trước màn cầu hôn dịp lễ Tình nhân. Ảnh: FB Phạm Quỳnh Anh. Sau khi được cầu hôn dịp lễ Valentine, tháng 6/2022, Phạm Quỳnh Anh thừa nhận mang bầu với bạn trai giấu mặt. Ảnh: FB Phạm Quỳnh Anh. Nữ ca sĩ mang thai lần 3 ở tuổi 38. "Mỗi chúng ta đều có một cuộc đời đáng để trân trọng. Không nghĩ rằng mình sẽ bước vào hành trình thiêng liêng này một lần nữa, nhất là ở lứa tuổi này mọi thứ về sức khỏe có vẻ khó khăn hơn nhiều. Nhưng tất cả đều do ông trời sắp đặt và mình hạnh phúc đón nhận”, Phạm Quỳnh Anh tâm sự. Ảnh: FB Phạm Quỳnh Anh. Tháng 7/2022, Phạm Quỳnh Anh sinh con thứ 3. Ảnh: FB Phạm Quỳnh Anh. Khi có thêm con, nữ ca sĩ gần như không phải thức đêm trông con vì có người yêu hỗ trợ. Ảnh: FB Phạm Quỳnh Anh. Theo Thương hiệu & Pháp luật, trong một talkshow với MC Liêu Hà Trinh, Phạm Quỳnh Anh cho biết, bạn trai nói không cần thêm con. Ảnh: FB Phạm Quỳnh Anh. “Anh nói anh đã có tận 3 đứa con rồi cho nên anh không cần nữa. Zoey là con đầu của anh nhưng cộng thêm Tuệ Lâm - Tuệ An của tôi là thành 3 đứa rồi. Khi nghe câu này tôi cực kỳ xúc động, để có một người đàn ông coi con mình là con của họ thì đó là sự may mắn của mình”, Phạm Quỳnh Anh nói. Ảnh: FB Phạm Quỳnh Anh. Bạn trai Phạm Quỳnh Anh từng xuất hiện trong chương trình Mẹ siêu nhân. Ảnh: Yeah1 Entertainment. Nữ ca sĩ ngày càng trẻ trung, gợi cảm sau 3 lần sinh nở. Ảnh: FB Phạm Quỳnh Anh. Xem MV "Vì anh là gu chị" của Phạm Quỳnh Anh. Nguồn Youtube/ Phạm Quỳnh Anh

