Choáng váng những phong tục "dị" nhất thé giới

Thaipusam - Lễ hội xỏ khuyên ở Singapore: Lễ hội Hindu được tổ chức vào ngày trăng tròn tháng 1 hoặc tháng 2 hàng năm để thể hiện lòng kính trọng của người Tamil dành riêng cho Chúa Murugan - vị thần chiến tranh. Để chứng minh sự sùng kính của mình, các tín đồ sẽ dùng xiên bạc để đâm vào các bộ phận khác nhau trên cơ thể. Họ tin rằng những vết đâm này sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh, giàu lòng can đảm, sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách trong cuộc sống. Ảnh: V.v.willendorf, Welovebatucaves. Polterabend - Đập vỡ bát đĩa trước đám cưới ở Đức: Trước lễ cưới vài tuần, gia đình, bạn bè của cô dâu, chú rể sẽ cùng nhau đập vỡ bát đĩa. Sau đó, cặp đôi mới cưới phải dọn dẹp mớ hỗn lộn đó. Người dân ở đây quan niệm bằng cách này, cô dâu và chú rể có thể học cách giúp đỡ và đồng hành cùng nhau trong thời điểm khó khăn. Số lượng bát đĩa phải dọn càng lớn thì sự lành lặn trong quan hệ vợ chồng càng bền vững. Ảnh: Jeanne_Michalis. Đeo vòng cổ của bộ lạc Kayan ở Myanmar: Những chiếc vòng cổ bằng đồng có thể nặng tới 10 kg lần lượt được đeo lên cổ các cô gái từ bé đến lúc trưởng thành. Mỗi năm trôi qua, số lượng vòng cũng tăng lên. Theo quan niệm truyền thống, phụ nữ Kayan sở hữu càng nhiều vòng cổ, càng thể hiện nét cao quý và sự giàu có của gia đình. Ảnh: Instamandalay. Không cụng ly ở Hungary: Có một điểm khác biệt trong văn hóa "ăn mừng” của người Hungary so với các quốc gia khác, đó là họ không có thói quen cụng ly. Người dân ở đây không đồng ý với việc cụng ly, thậm chí việc để ly va vào nhau và phát ra tiếng kêu cũng bị hạn chế tối đa. Được biết, phong tục này bắt nguồn từ năm 1848, khi Hungary thua trận trước quân đội nước Áo. Người Áo khi đó đã ăn mừng bằng cách cụng ly, người dân vô cùng phẫn nộ trước hành động này vì thế họ quyết định không bao giờ cụng ly nữa. Ảnh: Shesanfinhs. Lễ hội buffet cho khỉ ở Thái Lan: Hàng năm, cứ vào chủ nhật cuối cùng của tháng 11, hàng nghìn con khỉ lại tập trung tại đền Pra Prang Sam Yot, thuộc tỉnh Lopburi, Thái Lan, để được ăn thỏa thích trong lễ hội buffet. Theo ước tính, có khoảng 4 tấn hoa quả các loại được sử dụng trong bữa tiệc này, gồm chuối, táo, nho, na… cùng nhiều đồ uống khác nhau. Ảnh: Adobestock. Chào hỏi bằng cách nhổ nước bọt ở Kenya: Tại nhiều nước, hành động nhổ nước bọt được xem là thô lỗ, thiếu văn hóa nhưng khi bạn đến thăm bộ tộc Maasai thì đây là cách chào hỏi thông thường và thể hiện sự tôn trọng với người khác. Các thành viên của bộ lạc sẽ nhổ nước bọt vào tay họ trước khi bắt tay người đối diện. Phong tục này cũng được áp dụng cho cả những đứa trẻ sơ sinh và cô dâu mới nhằm ban phước, mang lại may mắn. Ảnh: Vie.

