Doanh nghiệp

Gắn kết tài chính gia đình với Prime Family Banking từ VPBank

Từ tiết kiệm, đầu tư đến bảo hiểm, chi tiêu và giáo dục tài chính cho con trẻ, Prime Family Banking giúp các gia đình trẻ quản lý tài chính hiệu quả hơn.

PV

Theo các nghiên cứu về hành vi tài chính cá nhân tại Việt Nam, mô hình quản lý tài chính theo nhóm gia đình đang ngày càng phổ biến, đặc biệt ở nhóm khách hàng trẻ đã lập gia đình hoặc chuẩn bị lập gia đình. Thu nhập ổn định, khả năng tích lũy tốt và lối sống tiêu dùng hiện đại khiến họ có xu hướng sử dụng đồng thời nhiều sản phẩm tài chính, từ tài khoản thanh toán, tiết kiệm, đầu tư đến bảo hiểm và các khoản vay phục vụ nhu cầu nhà ở, phương tiện, giáo dục…

Nắm bắt điều đó, VPBank đã chính thức triển khai Prime Family Banking - gói dịch vụ tài chính được xây dựng dành riêng cho các gia đình hiện đại, với thông điệp “Ưu đãi gia đình - Nhà mình gắn kết”. Prime Family Banking hướng đến việc trở thành một nền tảng đồng hành lâu dài, giúp các thành viên trong gia đình cùng quản lý tài chính hiệu quả, tận hưởng ưu đãi cộng gộp và xây dựng tương lai bền vững.

Từ sự an tâm tài chính cho cả gia đình

Tại VPBank, phân khúc Prime với quy mô khoảng 2,7 triệu khách hàng là nhóm có thu nhập ổn định, khả năng tích lũy tốt và lối sống tiêu dùng hiện đại, có nhu cầu sử dụng đồng thời nhiều sản phẩm tài chính, mong muốn được phục vụ theo hướng tích hợp, tối ưu chi phí. Việc triển khai Prime Family Banking không chỉ phù hợp với nhu cầu thị trường, mà còn giúp ngân hàng tập trung nguồn lực phục vụ đúng nhóm khách hàng chiến lược.

kv-family-banking-600x375-1.jpg

Prime Family Banking cho phép khách hàng đăng ký hoàn toàn trực tuyến trên ứng dụng VPBank NEO. Chỉ cần vài thao tác và kết nối thêm ít nhất một thành viên trong gia đình, khách hàng có thể khởi tạo “Family” (FamiD) và bắt đầu sử dụng các tiện ích tài chính được thiết kế riêng cho mô hình gia đình trên nền tảng số của VPBank.

Một trong những lợi thế nổi bật của Prime Family Banking là việc tích hợp trọn vẹn các dịch vụ tài chính thiết yếu cho gia đình trong một gói thống nhất từ tiết kiệm, đầu tư, bảo hiểm đến vay mua nhà, mua xe..., mang lại cho khách hàng hệ thống đặc quyền và ưu đãi vượt trội hơn so với khách hàng cá nhân. Các FamiD được tặng tài khoản số đẹp trị giá lên tới 11 triệu đồng, nguồn tiền nhàn rỗi tự động sinh lời với mức lãi suất lên tới 6%/năm, cộng thêm 0,1% lãi suất khi gửi tiết kiệm online và tổng số dư tiết kiệm của các thành viên cũng được cộng gộp để tính tổng tài sản của Family, làm cơ sở xét phân hạng và nhận các đặc quyền tương ứng. Trong lĩnh vực bảo hiểm, các thành viên có thể hưởng mức giảm phí lên tới 20% trong năm đầu tiên khi tham gia bảo hiểm theo nhóm, cùng các chương trình hoàn tiền khi đóng phí bảo hiểm nhân thọ một năm hoặc hai năm, trả góp bảo hiểm 0% lãi suất bằng thẻ tín dụng VPBank.

Ngay từ thời điểm tham gia, các gia đình được chào đón bằng những ưu đãi thiết thực, bao gồm quà tặng trị giá 200.000 đồng (dành cho 1000 FamID đầu tiên được khởi tạo thành công) cùng hàng loạt voucher hấp dẫn từ LynkiD và các đối tác chiến lược của VPBank. Các thành viên trong Prime Family Banking cũng đồng thời được định danh là Hội viên VPBank Prime và hưởng các đặc quyền, ưu đãi đa dạng trong nhiều lĩnh vực tiêu dùng, mua sắm, dịch vụ và giải trí.

Đến hành trình gắn kết trọn đời

Không dừng lại ở ưu đãi, Prime Family Banking được xây dựng với mục tiêu giúp các gia đình quản lý tài chính một cách bài bản và dài hạn. Trong thời gian tới, VPBank dự kiến ra mắt NEO KID - công cụ hỗ trợ bố mẹ giáo dục con về tài chính, giúp hình thành thói quen tích lũy và quản lý tiền một cách thông minh. Con sẽ được sử dụng tài khoản riêng, bố mẹ chủ động thiết lập hạn mức và loại giao dịch, theo dõi biến động trên tài khoản con sử dụng; cùng với cơ chế “giao việc - nhận thưởng”: khi con hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống sẽ tự động chuyển tiền thưởng đã được đặt mức trước từ tài khoản bố mẹ sang tài khoản của con. Các tính năng mới như PFM (Personal Financial Management) cũng sẽ được phát triển nhằm hỗ trợ quản lý tài chính theo từng thành viên và cho cả gia đình, nhắc hạn thanh toán hóa đơn, quản lý chi tiêu, quản lý khoản vay và các kế hoạch tài chính chung…

Đại diện VPBank chia sẻ: “Prime Family Banking được thiết kế để đồng hành cùng gia đình từ những cột mốc đầu tiên đến các kế hoạch dài hạn cho tương lai. Từ chiếc xe đầu tiên, ngôi nhà đầu tiên đến hành trình chào đón con yêu và chuẩn bị tài chính cho việc học tập trong tương lai, Prime Family Banking đóng vai trò như một người bạn đồng hành bền bỉ, giúp các gia đình chủ động hơn trong mọi quyết định tài chính.”

Với Prime Family Banking, VPBank cho thấy định hướng phát triển mô hình ngân hàng lấy gia đình làm trung tâm, nơi các thành viên cùng sử dụng dịch vụ, cùng chia sẻ ưu đãi và xây dựng mối quan hệ gắn bó bền vững với ngân hàng. Trong bối cảnh nhu cầu tài chính ngày càng đa dạng và mang tính kết nối cao, Prime Family Banking được kỳ vọng sẽ trở thành lựa chọn phù hợp cho các gia đình trẻ Việt Nam, coi tài chính là nền tảng để tổ ấm phát triển ổn định và dài lâu.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ hotline 1900 54 54 15 hoặc truy cập website: https://prime.vpbank.com.vn/plus/prime-family-banking

VPBank Prime – Thương hiệu tài chính đầu tiên dành cho thế hệ người Việt trẻ
Ra đời từ năm 2021, VPBank Prime luôn tiên phong ứng dụng công nghệ số, cá nhân hóa dịch vụ kèm đặc quyền, nâng cao trải nghiệm tài chính cá nhân cho nhóm khách hàng trẻ. VPBank Prime đã thu hút hơn 2,7 triệu Hội viên và vinh dự đạt giải thưởng quốc tế “Ngân hàng tốt nhất dành cho Millennial và Gen Z Việt Nam 2025” do tạp chí Global Banking & Finance Review trao tặng.
VPBank Prime luôn đặt mục tiêu tiến xa hơn việc tạo ra trải nghiệm tài chính khác biệt, hướng tới một tầm nhìn dài hạn: xây dựng một cộng đồng người trẻ Việt Nam có tư duy quản lý tài chính thông minh, phong cách sống hiện đại và khát vọng hội nhập quốc tế.
Các sản phẩm, dịch vụ của VPBank Prime được xây dựng linh hoạt, cá nhân hóa và số hóa với hệ sinh thái toàn diện, mang đến cho hội viên hàng loạt đặc quyền từ ưu đãi phí, cộng lãi suất tiết kiệm hàng tháng vào ngày Prime Day, ưu đãi dành riêng cho từng nhóm khách hàng với các gói sản phẩm chuyên biệt Slay Combo dành cho bạn trẻ năng động, Sport Combo hướng đến nhân viên văn phòng yêu thích thể thao, Prime Family Banking mang nhiều ưu đãi cho các gia đình trẻ,… tích điểm LynkiD, quà tặng sinh nhật cho đến giảm giá tại hàng nghìn dịch vụ đối tác trong lĩnh vực thời trang, ẩm thực, làm đẹp, sức khỏe và di chuyển.
