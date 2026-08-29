[GALLERY] Yamaha YZF-R2 hoàn toàn mới từ 62,85 triệu đồng, chờ về Việt Nam

Mẫu môtô thể thao cỡ nhỏ Yamaha YZF-R2 2026 mới được hãng xe Nhật thiết kế khác biệt hoàn toàn, với điểm chung dễ nhận ra nhất so với "đàn em" R15 là cặp bánh.