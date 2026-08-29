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[GALLERY] Yamaha YZF-R2 hoàn toàn mới từ 62,85 triệu đồng, chờ về Việt Nam

Số hóa - Xe

[GALLERY] Yamaha YZF-R2 hoàn toàn mới từ 62,85 triệu đồng, chờ về Việt Nam

Mẫu môtô thể thao cỡ nhỏ Yamaha YZF-R2 2026 mới được hãng xe Nhật thiết kế khác biệt hoàn toàn, với điểm chung dễ nhận ra nhất so với "đàn em" R15 là cặp bánh.

Tâm Võ
TYamaha YZF-R2 từng bị nhiều người dự đoán là phiên bản nâng dung tích của chiếc R15 hiện tại. Đây là con đường được nhiều hãng xe lựa chọn khi với dung tích chỉ chênh nhau khoảng 50cc, việc tạo ra một nền tảng hoàn toàn mới sẽ đội chi phí lên rất nhiều. Nhưng cuối cùng Yamaha đã vượt ngoài mong đợi khi thiết kế R2 mới gần như hoàn toàn khác biệt so với R15.
TYamaha YZF-R2 từng bị nhiều người dự đoán là phiên bản nâng dung tích của chiếc R15 hiện tại. Đây là con đường được nhiều hãng xe lựa chọn khi với dung tích chỉ chênh nhau khoảng 50cc, việc tạo ra một nền tảng hoàn toàn mới sẽ đội chi phí lên rất nhiều. Nhưng cuối cùng Yamaha đã vượt ngoài mong đợi khi thiết kế R2 mới gần như hoàn toàn khác biệt so với R15.
Bắt đầu từ động cơ, điểm chung giữa R2 và R15 chỉ là thiết kế xi-lanh đơn, côn có chống khoá bánh và nòng piston mạ lớp phủ siêu cứng DiASil của Yamaha. Thay vì có dạng SOHC 4 van làm mát bằng chất lỏng với van VVA quen thuộc, lần này Yamaha đã chuyển hẳn sang dùng cơ cấu trục cam đôi DOHC.
Bắt đầu từ động cơ, điểm chung giữa R2 và R15 chỉ là thiết kế xi-lanh đơn, côn có chống khoá bánh và nòng piston mạ lớp phủ siêu cứng DiASil của Yamaha. Thay vì có dạng SOHC 4 van làm mát bằng chất lỏng với van VVA quen thuộc, lần này Yamaha đã chuyển hẳn sang dùng cơ cấu trục cam đôi DOHC.
Với dung tích thực 204cc hay chênh chỉ 48,1cc, Yamaha đã đẩy cỗ máy này lên mức vượt trội là 26,5PS tại 10.000rpm và mô-men xoắn cực đại 19,1PS tại 8.000rpm. Động cơ cũng được đặt trong một bộ khung hoàn toàn khác biệt so với R15 khi sử dụng thép ống thay vì khung nhôm đôi.
Với dung tích thực 204cc hay chênh chỉ 48,1cc, Yamaha đã đẩy cỗ máy này lên mức vượt trội là 26,5PS tại 10.000rpm và mô-men xoắn cực đại 19,1PS tại 8.000rpm. Động cơ cũng được đặt trong một bộ khung hoàn toàn khác biệt so với R15 khi sử dụng thép ống thay vì khung nhôm đôi.
Mặc dù vậy, Yamaha R2 mới vẫn giảm được tới 2,8kg so với khung R15, trong khi đảm bảo đặc tính vận hành của một chiếc supersport với 4 điểm treo động cơ. Tổng trọng lượng ướt của xe cũng nhẹ hàng đầu phân khúc khi chỉ đạt 149kg. Động cơ được nối với gắp nhôm, với treo trước dạng USD và sau monoshock.
Mặc dù vậy, Yamaha R2 mới vẫn giảm được tới 2,8kg so với khung R15, trong khi đảm bảo đặc tính vận hành của một chiếc supersport với 4 điểm treo động cơ. Tổng trọng lượng ướt của xe cũng nhẹ hàng đầu phân khúc khi chỉ đạt 149kg. Động cơ được nối với gắp nhôm, với treo trước dạng USD và sau monoshock.
R2 sẽ được bán với tổng cộng 3 phiên bản là thường, QS và M. Trong đó chỉ có phiên bản R2M mới được trang bị phuộc trước sau chỉnh được tải trọng. Cả 3 phiên bản đều có cặp mâm từ R15, nhưng hệ thống phanh trước đã được thay đổi để phù hợp với tốc lực của xe. Thay vào vị trí heo 2 piston pad ngang nay là heo Nissin 4 piston pad dọc, kẹp đĩa 282mm lòng sống.
R2 sẽ được bán với tổng cộng 3 phiên bản là thường, QS và M. Trong đó chỉ có phiên bản R2M mới được trang bị phuộc trước sau chỉnh được tải trọng. Cả 3 phiên bản đều có cặp mâm từ R15, nhưng hệ thống phanh trước đã được thay đổi để phù hợp với tốc lực của xe. Thay vào vị trí heo 2 piston pad ngang nay là heo Nissin 4 piston pad dọc, kẹp đĩa 282mm lòng sống.
Dù R15 vốn cũng có trang bị điện tử khá hiện đại nhưng R2 vẫn được bổ sung thêm một số tính năng mới. Đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của bướm ga điện tử, và điều này mở ra 4 chế độ lái cho chiếc xe là Street, Sport, Rain cùng Custom để người dùng tự cài đặt. ABS, điều khiển lực kéo và hệ thống sang số nhanh 2 chiều cũng trở lại (Quickshift chỉ có từ bản R2 QS trở lên).
Dù R15 vốn cũng có trang bị điện tử khá hiện đại nhưng R2 vẫn được bổ sung thêm một số tính năng mới. Đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của bướm ga điện tử, và điều này mở ra 4 chế độ lái cho chiếc xe là Street, Sport, Rain cùng Custom để người dùng tự cài đặt. ABS, điều khiển lực kéo và hệ thống sang số nhanh 2 chiều cũng trở lại (Quickshift chỉ có từ bản R2 QS trở lên).
Người dùng có thể điều chỉnh hệ thống điều khiển lực kéo và quickshift ở chế độ Custom. Tất cả đều được điều khiển qua màn hình màu TFT 5 inch, cũng vẫn hỗ trợ kết nối Y-Connect của Yamaha. Phiên bản R2M còn có khoá Smartkey và tay côn/phanh điều chỉnh được xa gần. Về thiết kế, R2 chịu ảnh hưởng lớn từ đàn anh R9 với phần đầu phong cách tương tự.
Người dùng có thể điều chỉnh hệ thống điều khiển lực kéo và quickshift ở chế độ Custom. Tất cả đều được điều khiển qua màn hình màu TFT 5 inch, cũng vẫn hỗ trợ kết nối Y-Connect của Yamaha. Phiên bản R2M còn có khoá Smartkey và tay côn/phanh điều chỉnh được xa gần. Về thiết kế, R2 chịu ảnh hưởng lớn từ đàn anh R9 với phần đầu phong cách tương tự.
Tại thị trường Ấn Độ, Yamaha R2 có giá niêm yết từ 230.000 tới 253.000 Rupee (tương đương 62,85 tới 69,13 triệu đồng). Hiện chưa rõ Yamaha có đem mẫu xe này tới các thị trường khác hay không nhưng xét tới việc hãng đã "chi đậm" để thiết kế một nền tảng hoàn toàn mới cho nó, có thể dự đoán R2 sẽ là mẫu xe toàn cầu và thậm chí dẫn tới các biến thể khác như MT-02 naked bike.
Tại thị trường Ấn Độ, Yamaha R2 có giá niêm yết từ 230.000 tới 253.000 Rupee (tương đương 62,85 tới 69,13 triệu đồng). Hiện chưa rõ Yamaha có đem mẫu xe này tới các thị trường khác hay không nhưng xét tới việc hãng đã "chi đậm" để thiết kế một nền tảng hoàn toàn mới cho nó, có thể dự đoán R2 sẽ là mẫu xe toàn cầu và thậm chí dẫn tới các biến thể khác như MT-02 naked bike.
Video: Giới thiệu mẫu xe môtô thể thao Yamaha YZF-R2 2026 mới.
Tâm Võ
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