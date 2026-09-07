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[GALLERY] Nissan Navara Pro PHEV sắp ra mắt Đông Nam Á, liệu có về Việt Nam?

Số hóa - Xe

[GALLERY] Nissan Navara Pro PHEV sắp ra mắt Đông Nam Á, liệu có về Việt Nam?

Nissan Navara Pro PHEV đang tiến gần hơn tới kế hoạch mở bán tại Đông Nam Á khi mẫu bán tải hybrid sạc ngoài vừa hoàn tất thủ tục chứng nhận tại một thị trường.

Nguyễn Chung
Nissan Navara Pro PHEV từng được giới thiệu tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Philippines 2026 và mới đây đã được Cơ quan Giao thông Đường bộ Philippines (LTO) cấp hồ sơ chứng nhận. Đây là cơ sở cho thấy Navara Pro PHEV đang tiến thêm một bước tới quá trình phân phối thương mại tại thị trường này.
Nissan Navara Pro PHEV từng được giới thiệu tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Philippines 2026 và mới đây đã được Cơ quan Giao thông Đường bộ Philippines (LTO) cấp hồ sơ chứng nhận. Đây là cơ sở cho thấy Navara Pro PHEV đang tiến thêm một bước tới quá trình phân phối thương mại tại thị trường này.
Navara Pro PHEV 2027 (hay còn gọi là Frontier Pro tại một số thị trường) được phát triển trên cùng nền tảng với Dongfeng Z9, do đó kiểu dáng tổng thể giữa hai mẫu xe có nhiều điểm tương đồng. Tuy nhiên, Nissan đã điều chỉnh một số chi tiết ngoại thất để tạo nhận diện riêng cho mẫu bán tải của mình.
Navara Pro PHEV 2027 (hay còn gọi là Frontier Pro tại một số thị trường) được phát triển trên cùng nền tảng với Dongfeng Z9, do đó kiểu dáng tổng thể giữa hai mẫu xe có nhiều điểm tương đồng. Tuy nhiên, Nissan đã điều chỉnh một số chi tiết ngoại thất để tạo nhận diện riêng cho mẫu bán tải của mình.
Phần đầu xe nổi bật với dải đèn LED định vị chạy ngang, lấy cảm hứng từ các khe hút gió trên nắp ca-pô của Nissan Hardbody, mẫu xe được xem là tiền thân của Navara. Lưới tản nhiệt được thiết kế kín và tích hợp logo Nissan phát sáng, trong khi cụm đèn pha sử dụng đồ họa nhiều tầng thay cho kiểu chữ "Z" trên Dongfeng Z9.
Phần đầu xe nổi bật với dải đèn LED định vị chạy ngang, lấy cảm hứng từ các khe hút gió trên nắp ca-pô của Nissan Hardbody, mẫu xe được xem là tiền thân của Navara. Lưới tản nhiệt được thiết kế kín và tích hợp logo Nissan phát sáng, trong khi cụm đèn pha sử dụng đồ họa nhiều tầng thay cho kiểu chữ "Z" trên Dongfeng Z9.
Cản trước sử dụng nhựa đen sần kết hợp ốp bảo vệ gầm màu bạc, tạo diện mạo thiên về phong cách địa hình. Hai bên thân xe gần như giữ nguyên thiết kế của Z9 nhưng được bổ sung các chi tiết nhận diện riêng, trong đó có ốp cửa bằng nhựa đen sần. Ở phía sau, điểm nhận diện đáng chú ý là dải đèn LED trên cửa thùng với dòng chữ "NISSAN" phát sáng.
Cản trước sử dụng nhựa đen sần kết hợp ốp bảo vệ gầm màu bạc, tạo diện mạo thiên về phong cách địa hình. Hai bên thân xe gần như giữ nguyên thiết kế của Z9 nhưng được bổ sung các chi tiết nhận diện riêng, trong đó có ốp cửa bằng nhựa đen sần. Ở phía sau, điểm nhận diện đáng chú ý là dải đèn LED trên cửa thùng với dòng chữ "NISSAN" phát sáng.
Trong khi cản sau của Navara Pro PHEV 2027 được thiết kế để thuận tiện hơn cho việc tiếp cận khu vực thùng hàng. Xe được trang bị bộ mâm hợp kim 18 inch trên các phiên bản, thiết kế theo hướng phù hợp với một mẫu bán tải địa hình. Bệ bước chân chỉnh điện cũng được trang bị, có khả năng tự động thu gọn khi xe vận hành.
Trong khi cản sau của Navara Pro PHEV 2027 được thiết kế để thuận tiện hơn cho việc tiếp cận khu vực thùng hàng. Xe được trang bị bộ mâm hợp kim 18 inch trên các phiên bản, thiết kế theo hướng phù hợp với một mẫu bán tải địa hình. Bệ bước chân chỉnh điện cũng được trang bị, có khả năng tự động thu gọn khi xe vận hành.
Khoang cabin của Navara Pro PHEV tiếp tục cho thấy mối liên hệ với Dongfeng Z9 khi nhiều chi tiết có cách bố trí tương đồng. Trước mặt người lái là vô-lăng hai chấu vát đáy, phía sau là bảng đồng hồ kỹ thuật số kích thước 10 inch. Màn hình trung tâm cảm ứng có kích thước 14,6 inch, đóng vai trò trung tâm điều khiển nhiều chức năng trên xe.
Khoang cabin của Navara Pro PHEV tiếp tục cho thấy mối liên hệ với Dongfeng Z9 khi nhiều chi tiết có cách bố trí tương đồng. Trước mặt người lái là vô-lăng hai chấu vát đáy, phía sau là bảng đồng hồ kỹ thuật số kích thước 10 inch. Màn hình trung tâm cảm ứng có kích thước 14,6 inch, đóng vai trò trung tâm điều khiển nhiều chức năng trên xe.
Khác với xu hướng tối giản khi đưa gần như toàn bộ chức năng vào màn hình cảm ứng, Navara Pro vẫn duy trì cụm nút điều khiển nhanh cho một số tính năng điều hòa. Tuy nhiên, thao tác tăng giảm nhiệt độ vẫn được thực hiện thông qua màn hình trung tâm.
Khác với xu hướng tối giản khi đưa gần như toàn bộ chức năng vào màn hình cảm ứng, Navara Pro vẫn duy trì cụm nút điều khiển nhanh cho một số tính năng điều hòa. Tuy nhiên, thao tác tăng giảm nhiệt độ vẫn được thực hiện thông qua màn hình trung tâm.
Khu vực bệ trung tâm được thiết kế hai tầng, bố trí cần số, phanh tay điện tử tích hợp Auto Hold và núm xoay điều khiển hệ thống dẫn động. Ghế ngồi có thể được bọc da, trong đó hàng ghế trước hỗ trợ chỉnh điện, sưởi, thông gió và massage. Hệ thống âm thanh cao cấp của Focal cũng được cho là một trong những trang bị có thể xuất hiện trên mẫu xe này.
Khu vực bệ trung tâm được thiết kế hai tầng, bố trí cần số, phanh tay điện tử tích hợp Auto Hold và núm xoay điều khiển hệ thống dẫn động. Ghế ngồi có thể được bọc da, trong đó hàng ghế trước hỗ trợ chỉnh điện, sưởi, thông gió và massage. Hệ thống âm thanh cao cấp của Focal cũng được cho là một trong những trang bị có thể xuất hiện trên mẫu xe này.
Cung cấp sức mạnh cho xe là động cơ xăng tăng áp 1.5L kết hợp mô-tơ điện và bộ pin dung lượng 20 kWh. Hệ thống truyền động cho công suất tổng cộng hơn 400 mã lực cùng mô-men xoắn 800 Nm. Cấu hình này đưa Navara Pro PHEV vào nhóm những mẫu bán tải điện hóa có thông số hiệu năng đáng chú ý trên thị trường. Hệ dẫn động hai cầu đi kèm bốn chế độ gài cầu là trang bị tiêu chuẩn, có cả khóa vi-sai cầu trước lẫn cầu sau.
Cung cấp sức mạnh cho xe là động cơ xăng tăng áp 1.5L kết hợp mô-tơ điện và bộ pin dung lượng 20 kWh. Hệ thống truyền động cho công suất tổng cộng hơn 400 mã lực cùng mô-men xoắn 800 Nm. Cấu hình này đưa Navara Pro PHEV vào nhóm những mẫu bán tải điện hóa có thông số hiệu năng đáng chú ý trên thị trường. Hệ dẫn động hai cầu đi kèm bốn chế độ gài cầu là trang bị tiêu chuẩn, có cả khóa vi-sai cầu trước lẫn cầu sau.
Theo hồ sơ được LTO công bố, Navara Pro PHEV có tải trọng hàng hóa ròng 865 kg. Con số này cao hơn mức 490 kg được Nissan Trung Quốc công bố cho Navara Pro tại thị trường nội địa. Mẫu bán tải có khoảng sáng gầm 248 mm và khả năng lội nước sâu tối đa 800 mm. Hệ thống dẫn động 4x4 đi kèm khóa vi sai ở cả cầu trước và cầu sau, hướng tới khả năng vận hành trên các địa hình có độ bám thấp.
Theo hồ sơ được LTO công bố, Navara Pro PHEV có tải trọng hàng hóa ròng 865 kg. Con số này cao hơn mức 490 kg được Nissan Trung Quốc công bố cho Navara Pro tại thị trường nội địa. Mẫu bán tải có khoảng sáng gầm 248 mm và khả năng lội nước sâu tối đa 800 mm. Hệ thống dẫn động 4x4 đi kèm khóa vi sai ở cả cầu trước và cầu sau, hướng tới khả năng vận hành trên các địa hình có độ bám thấp.
Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống V2L, cho phép cung cấp điện cho các thiết bị bên ngoài. Trang bị này phù hợp với những nhu cầu như cắm trại, dã ngoại hoặc sử dụng thiết bị điện tại những khu vực không có nguồn điện cố định. Nissan Philippines hiện chưa công bố thời điểm ra mắt chính thức, giá bán hay các phiên bản cụ thể của Navara Pro PHEV. Hiện chưa có thông tin mẫu xe bán tải này sẽ được đưa về Việt Nam.
Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống V2L, cho phép cung cấp điện cho các thiết bị bên ngoài. Trang bị này phù hợp với những nhu cầu như cắm trại, dã ngoại hoặc sử dụng thiết bị điện tại những khu vực không có nguồn điện cố định. Nissan Philippines hiện chưa công bố thời điểm ra mắt chính thức, giá bán hay các phiên bản cụ thể của Navara Pro PHEV. Hiện chưa có thông tin mẫu xe bán tải này sẽ được đưa về Việt Nam.
Nguyễn Chung
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