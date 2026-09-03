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[GALLERY] Mitsubishi Triton Single Cab AT nâng cấp khóa vi sai, từ 697 triệu

Số hóa - Xe

[GALLERY] Mitsubishi Triton Single Cab AT nâng cấp khóa vi sai, từ 697 triệu

Hãng xe Mitsubishi vừa chính thức bổ sung biến thể bán tải Triton Single Cab sử dụng hộp số tự động (AT) vào dải sản phẩm bán tải cabin đơn tại Đông Nam Á.

Nguyễn Anh
Mẫu xe bán tải Mitsubishi Triton Single Cab AT 2026 vừa chính thức ra mắt tại thị trường Đông Nam Á, cụ thể là Malaysia. Nâng cấp đáng chú ý nhất trên phiên bản này là hộp số tự động 6 cấp thay cho loại số sàn trước đó.
Mẫu xe bán tải Mitsubishi Triton Single Cab AT 2026 vừa chính thức ra mắt tại thị trường Đông Nam Á, cụ thể là Malaysia. Nâng cấp đáng chú ý nhất trên phiên bản này là hộp số tự động 6 cấp thay cho loại số sàn trước đó.
Bên cạnh đó, xe cũng được trang bị sẵn khóa vi sai cầu sau, cảm biến lùi, lót thùng sau, cản sau sơn đen và ghế ngồi bọc nhựa vinyl màu đen. Ngoại trừ cảm biến lùi là chi tiết mới, các trang bị còn lại hiện cũng đã xuất hiện trên bản số sàn đời 2026.
Bên cạnh đó, xe cũng được trang bị sẵn khóa vi sai cầu sau, cảm biến lùi, lót thùng sau, cản sau sơn đen và ghế ngồi bọc nhựa vinyl màu đen. Ngoại trừ cảm biến lùi là chi tiết mới, các trang bị còn lại hiện cũng đã xuất hiện trên bản số sàn đời 2026.
Cung cấp sức mạnh cho Triton Single Cab vẫn là khối động cơ dầu turbo diesel dung tích 2.4L quen thuộc, sản sinh công suất tối đa 184 mã lực và mô-men xoắn cực đại 430 Nm.
Cung cấp sức mạnh cho Triton Single Cab vẫn là khối động cơ dầu turbo diesel dung tích 2.4L quen thuộc, sản sinh công suất tối đa 184 mã lực và mô-men xoắn cực đại 430 Nm.
Sức kéo được truyền tới 4 bánh thông qua hệ dẫn động Easy Select 4WD với các chế độ 2H, 4H và 4L. Mẫu bán tải cabin đơn sở hữu khả năng tải trọng lên tới 1.145 kg cùng kích thước thùng xe dài x rộng x cao lần lượt là 2.340 x 1.580 x 515 mm.
Sức kéo được truyền tới 4 bánh thông qua hệ dẫn động Easy Select 4WD với các chế độ 2H, 4H và 4L. Mẫu bán tải cabin đơn sở hữu khả năng tải trọng lên tới 1.145 kg cùng kích thước thùng xe dài x rộng x cao lần lượt là 2.340 x 1.580 x 515 mm.
Các thông số vận hành và trang bị ngoại thất của bản này vẫn giữ nguyên so với bản tiêu chuẩn, bao gồm bộ mâm thép kích thước 17 inch đi kèm lốp địa hình 265/65, hệ thống đèn chiếu sáng và gạt mưa tự động, tay nắm cửa sơn đen.
Các thông số vận hành và trang bị ngoại thất của bản này vẫn giữ nguyên so với bản tiêu chuẩn, bao gồm bộ mâm thép kích thước 17 inch đi kèm lốp địa hình 265/65, hệ thống đèn chiếu sáng và gạt mưa tự động, tay nắm cửa sơn đen.
Về mặt an toàn, Mitsubishi Triton Single Cab AT được trang bị 3 túi khí (tính cả túi khí bảo vệ đầu gối người lái). Vì là phiên bản rẻ nhất nên mẫu xe bán tải này sẽ không được trang bị ADAS như các phiên bản cao cấp hơn.
Về mặt an toàn, Mitsubishi Triton Single Cab AT được trang bị 3 túi khí (tính cả túi khí bảo vệ đầu gối người lái). Vì là phiên bản rẻ nhất nên mẫu xe bán tải này sẽ không được trang bị ADAS như các phiên bản cao cấp hơn.
Mẫu xe bán tải Mitsubishi Triton Single Cab AT 2026 mới này chỉ có duy nhất một tùy chọn màu sơn trắng (Solid White) tại Malaysia, đi kèm chính sách bảo hành 5 năm hoặc 200.000 km.
Mẫu xe bán tải Mitsubishi Triton Single Cab AT 2026 mới này chỉ có duy nhất một tùy chọn màu sơn trắng (Solid White) tại Malaysia, đi kèm chính sách bảo hành 5 năm hoặc 200.000 km.
Tại thị trường Malaysia, Mitsubishi Triton Single Cab AT 2026 mới có giá niêm yết từ 107.980 RM (khoảng 697,56 triệu đồng), cao hơn phiên bản số sàn (MT) khoảng 3.000 RM (tương đương 19,38 triệu đồng).
Tại thị trường Malaysia, Mitsubishi Triton Single Cab AT 2026 mới có giá niêm yết từ 107.980 RM (khoảng 697,56 triệu đồng), cao hơn phiên bản số sàn (MT) khoảng 3.000 RM (tương đương 19,38 triệu đồng).
Trong thời gian đầu mở bán, khách hàng mua Mitsubishi Triton Single Cab AT sẽ nhận được khoản hỗ trợ nhiên liệu trị giá 4.000 RM (25,84 triệu đồng). Đây là một phần trong chương trình ưu đãi diện rộng của hãng tại thị trường Malaysia.
Trong thời gian đầu mở bán, khách hàng mua Mitsubishi Triton Single Cab AT sẽ nhận được khoản hỗ trợ nhiên liệu trị giá 4.000 RM (25,84 triệu đồng). Đây là một phần trong chương trình ưu đãi diện rộng của hãng tại thị trường Malaysia.
Video: Giới thiệu xe bán tải Mitsubishi Triton Single Cab AT 2026.
Nguyễn Anh
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