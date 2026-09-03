[GALLERY] Mitsubishi Triton Single Cab AT nâng cấp khóa vi sai, từ 697 triệu

Hãng xe Mitsubishi vừa chính thức bổ sung biến thể bán tải Triton Single Cab sử dụng hộp số tự động (AT) vào dải sản phẩm bán tải cabin đơn tại Đông Nam Á.
Hãng xe Mitsubishi vừa chính thức bổ sung biến thể bán tải Triton Single Cab sử dụng hộp số tự động (AT) vào dải sản phẩm bán tải cabin đơn tại Đông Nam Á.
Sau hơn một tháng sinh con đầu lòng, Thu Trang – bà xã diễn viên Tuấn Mõ gây chú ý với diện mạo tươi tắn cùng vóc dáng thon gọn.
Honda CR-V TrailSport HRC Concept đã được giới thiệu tại Bangkok Auto Salon 2026 được kỳ vọng sẽ là tiền đề cho một phiên bản thương mại ra mắt cuối năm nay.
Đúng 21h00 ngày 2/9, bầu trời Hà Nội được thắp sáng bởi màn pháo chào mừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Hàng nghìn người từ các tỉnh đổ về TP HCM sau kỳ nghỉ lễ, khiến phà Cát Lái chật kín phương tiện. Trên những chiếc xe máy nhiều em nhỏ mệt mỏi, thiếp ngủ...
Người dân Hà Nội tập trung đông đúc quanh Hồ Gươm và các tuyến phố để chờ đón pháo hoa mừng Quốc khánh 2/9 trong không khí sôi động, náo nhiệt.
Hội sách Mùa Thu Độc lập 2026 tại Phố Sách Hà Nội thu hút đông đảo người dân với không gian đọc sách, trải nghiệm thực tế ảo và nhiều hoạt động văn hóa ý nghĩa.
Hàng nghìn người ở TP HCM và các tỉnh lân cận đổ về Thảo Cầm Viên (phường Sài Gòn) để vui chơi khiến nơi này đông nghẹt từ ngoài đường đến bên trong rộng 20ha.
Mẫu minivan nhỏ nhất của Toyota là Roomy 2026 mới ra mắt Nhật Bản được bổ sung loạt công nghệ thông minh hơn, nhưng giá chỉ ngang Hyundai Grand i10.
Mitsubishi Pajero đã chính thức trở lại sau hơn 20 năm vắng bóng. Mẫu SUV 7 chỗ mới được định vị cao hơn Pajero Sport, kích thước tiệm cận Toyota Land Cruiser.
Trận địa pháo hoa mừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại khu vực Vườn hoa Lạc Long Quân.
Dưới đây là 10 loại quả có lượng đường tương đối thấp, thích hợp đưa vào chế độ ăn uống của người giảm cân.
Chiếc Koenigsegg Gemera trị giá 3 triệu USD (khoảng hơn 80 tỷ đồng) vừa bị đập phá này này, khả năng cao sẽ phải trở lại trụ sở của hãng để sửa chữa.
Mẫu xe SUV Jetour Traveller 7 của Chery vừa ra mắt tại Trung Quốc mang phong cách vuông vức đi kèm những thay đổi về thiết kế cả bên ngoài lẫn bên trong.
Sau một thập kỷ đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016, Đỗ Mỹ Linh được khen ngợi bởi nhan sắc mặn mà, tri thức và cuộc sống gia đình viên mãn.
Với người đang giảm cân, lựa chọn thực phẩm giàu protein, chất xơ và dinh dưỡng giúp duy trì cảm giác no lâu, hỗ trợ kiểm soát tổng lượng calo nạp vào.
Mẫu xe Lexus NX 2027 vừa chính thức ra mắt sở hữu diện mạo mới, kèm nâng cấp quan trọng cho các phiên bản động cơ điện hoá và các thay đổi lớn bên trong.
Ngày 1/9, Nghị quyết số 36/2026/QH16 của Quốc hội về việc thành lập TP Quảng Ninh chính thức có hiệu lực.
Sau thời gian thi công khẩn trương, khoảng 1,4 km đường ven rạch Xuyên Tâm, đoạn qua phường An Nhơn, TP HCM sẵn sàng thông xe kỹ thuật đúng ngày Quốc khánh 2/9.
Mẫu SUV Toyota RAV4 thế hệ mới được cho là sắp nhận bản cập nhật đầu tiên dành cho đời 2027. Thay đổi đáng chú ý tập trung vào khả năng vận hành đa địa hình.
Sáng 1/9, hàng vạn người dân từ khắp nơi đã đổ về Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) để vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.