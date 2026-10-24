Hyundai Elantra N 2027 vừa xuất hiện trong loạt ảnh phác họa kỹ thuật số với thiết kế đuôi xe góc cạnh, nhiều chi tiết thể thao phong cách tương đồng IONIQ 6 N.

Sau khi những hình ảnh chạy thử của Hyundai Elantra N (Avante N) thế hệ mới được kênh Healer TV ghi lại tại Hàn Quốc, nhà thiết kế kỹ thuật số NYMammoth đã công bố bản dựng phần đuôi xe, hé lộ diện mạo có thể xuất hiện trên phiên bản thương mại.

Hyundai Elantra N 2027 thiết kế táo bạo, dùng động cơ 2.5L tăng áp?

Điểm nổi bật nhất là khu vực đuôi xe được tạo hình vuông vức, với mảng màu đen cỡ lớn bao phủ phần lớn nắp cốp và cản sau. Phong cách này gợi liên tưởng đến Hyundai IONIQ 6 N và mẫu concept RN22e, đồng thời tạo cảm giác thân xe rộng và thấp hơn.

Cụm đèn hậu được thiết kế theo dạng thanh LED chạy ngang, kết hợp các dải đèn đặt dọc ở hai bên. Phía trên là cánh gió thể thao kích thước lớn, trong khi cản sau tích hợp bộ khuếch tán khí động học, các chi tiết nhấn màu cam đỏ đặc trưng của Hyundai N và hệ thống ống xả kép.

Phong cách của Hyundai Elantra N 2027 gợi liên tưởng đến IONIQ 6 N và mẫu concept RN22e, đồng thời tạo cảm giác thân xe rộng và thấp hơn.

So với Elantra N thế hệ CN7 hiện hành, bản phác họa cho thấy phần thân sau cơ bắp hơn, đặc biệt ở khu vực vòm bánh. Những đường nét góc cạnh cũng phản ánh xu hướng thiết kế mới mà Hyundai đang theo đuổi trên các dòng xe gần đây.

Về vận hành, Hyundai Elantra N thế hệ tiếp theo được đồn đoán có thể chuyển từ động cơ tăng áp 2.0L hiện tại sang động cơ tăng áp 2.5L công suất cao. Khả năng tiếp tục sử dụng hộp số ly hợp kép 8 cấp hoặc duy trì tùy chọn hộp số sàn vẫn chưa được làm rõ.

yundai Elantra N thế hệ tiếp theo được đồn đoán có thể chuyển từ động cơ tăng áp 2.0L hiện tại sang động cơ tăng áp 2.5L công suất cao.

Đáng chú ý, một số nguồn tin còn cho rằng Elantra N mới có thể trở thành mẫu xe hiệu suất cao đầu tiên của Hyundai N sử dụng hệ truyền động hybrid. Trong khi đó, các phiên bản Elantra thông thường dự kiến tiếp tục cung cấp động cơ xăng 1.6L và tùy chọn hybrid.

Hiện Hyundai chưa công bố thông tin chính thức về thiết kế, động cơ hay thời điểm ra mắt Elantra N thế hệ mới. Những hình ảnh do NYMammoth thực hiện chỉ mang tính chất phác họa dựa trên xe thử nghiệm, chưa phản ánh chắc chắn diện mạo của phiên bản thương mại.