Dùng AI phục dựng 10 mỹ nhân Trung Hoa xưa, ngỡ ngàng diện mạo

Kho tri thức

Dùng AI phục dựng 10 mỹ nhân Trung Hoa xưa, ngỡ ngàng diện mạo

Từ Tây Thi đến Dương Quý Phi, nhan sắc thật của 10 đại mỹ nhân Trung Hoa khi được AI phục dựng khiến dân mạng không khỏi bất ngờ.

Dương Ngọc Hoàn: Dương Ngọc Hoàn (719—756), hiệu là Thái Chân, người Phổ Châu Vĩnh Lạc. Bà là ái phi của Đường Huyền Tông Lý Long Cơ, có tính cách ôn hòa, dung mạo diễm lệ, giỏi ca múa, tinh thông âm luật và được xem là một trong Tứ đại mỹ nhân của Trung Quốc. Năm Thiên Bảo thứ 15 (756), An Lộc Sơn phát động binh biến. Dương Quý Phi cùng Huyền Tông chạy loạn đến Thục Trung, trên đường đi đến Mã Ngôi Dịch, binh sĩ nổi loạn và bà bị ban chết.
Điêu Thuyền: Điêu Thuyền là con gái nuôi của Tư đồ Vương Doãn vào cuối thời Đông Hán. Bà được Vương Doãn giao phó nhiệm vụ thực hiện kế liên hoàn, luân chuyển giữa Đổng Trác và Lã Bố. Điêu Thuyền đã thành công chia rẽ hai người đàn ông này, cuối cùng mượn tay Lã Bố giết chết gian thần Đổng Trác. Sau đó, bà trở thành thiếp của Lã Bố và cùng ông ta đến Từ Châu. Trong trận chiến ở Hạ Bì, Lã Bố bị Tào Tháo giết chết. Điêu Thuyền cùng gia quyến Lã Bố đến Hứa Xương, từ đó không rõ tung tích.
Tây Thi: Tây Thi là mỹ nhân nước Việt thời Xuân Thu, nổi tiếng với sắc đẹp tuyệt trần và tài năng xuất chúng. Tương truyền, khi Tây Thi giặt lụa bên sông, vẻ đẹp của nàng khiến cá dưới sông quên cả bơi mà lặn xuống đáy nước, nên được ví von là "Trầm ngư". Tây Thi là nhân vật chính trong kế mỹ nhân do đại phu Phạm Lãi nước Việt vạch ra. Bà cùng với Trịnh Đán được đưa đến nước Ngô để thực hiện kế hoạch này.
Vương Chiêu Quân: Vương Chiêu Quân, còn được gọi là Vương Tường, là một trong những mỹ nhân nổi tiếng của Trung Quốc cổ đại. Bà không chỉ sở hữu nhan sắc tuyệt trần mà còn rất tài hoa. Vì hòa bình giữa nhà Hán và Hung Nô, bà đã tình nguyện lấy chồng xa xứ. Trên đường đến Hung Nô, vì nhớ quê hương mà khóc, khiến chim nhạn trên trời nghe thấy cũng rơi xuống. Vì vậy, bà được ví von là "Lạc nhạn".
Bao Tự: Bao Tự, người Hán Trung, Thiểm Tây, là hoàng hậu thứ hai của Chu U vương Cơ Cung Nhung, mẹ của thái tử Cơ Bá Phục, mẹ kế của Chu Bình Vương Cơ Nghi Cữu. Năm 771 trước Công nguyên, cha của Thân hậu là Thân hầu liên minh với nước Tằng và Khuyển Nhung tấn công Chu U vương. Chu U vương và Cơ Bá Phục bị giết ở núi Ly Sơn, Bao Tự bị Khuyển Nhung bắt đi, từ đó không rõ tung tích. Sự kiện này đánh dấu sự diệt vong của nhà Tây Chu.
Phùng Tiểu Liên: Phùng Tiểu Liên là phi tần của Hậu Chủ Cao Vĩ nhà Bắc Tề. Bà thông minh lanh lợi, giỏi đàn tỳ bà, tinh thông ca múa, rất được Cao Vĩ sủng ái. Bà được ngồi cùng bàn, cùng xe với Cao Vĩ khi ra ngoài. Sau khi Bắc Tề diệt vong, Phùng Tiểu Liên và Cao Vĩ bị quân nhà Chu áp giải đến Trường An. Cùng năm đó, Cao Vĩ bị giết, Phùng Tiểu Liên được Bắc Chu Vũ Đế ban cho Đại vương Vũ Văn Đạt và rất được sủng ái.
Ngu Cơ: Ngu Cơ là mỹ nhân của Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ trong thời kỳ tranh giành thiên hạ giữa Sở và Hán. Ngu Cơ có dung mạo khuynh thành, tài nghệ song toàn, được người đời gọi là Ngu mỹ nhân. Hậu thế dựa vào bài "Cai Hạ ca" và bài "Hòa Cai Hạ ca" được cho là của Ngu Cơ, phỏng đoán rằng bà đã tự vẫn trong trại quân Sở khi Hạng Vũ thất bại trong trận Cai Hạ năm 202 trước Công nguyên.
Triệu Phi Yến: Triệu Phi Yến là hoàng hậu của Hán Thành Đế Lưu Ngao. Bà nổi tiếng với khả năng khí công tinh thông, khiêu vũ nhẹ nhàng, uyển chuyển, được người đời gọi là "Phi Yến". Bà có dáng đi uyển chuyển như mèo, tựa như cầm cành hoa, như liễu rủ, khẽ rung động, toát lên vẻ mê hoặc. Sau khi Hán Thành Đế băng hà, bà ủng hộ Hán Ai Đế Lưu Hân lên ngôi, được tôn làm Hoàng thái hậu.
Triệu Hợp Đức: Triệu Hợp Đức là phi tần được Hán Thành Đế Lưu Ngao sủng ái. Cùng với chị gái là Triệu Phi Yến (hoàng hậu thứ hai của Hán Thành Đế), bà được sủng ái trong hậu cung, hưởng hết vinh hoa phú quý hơn mười năm. Năm 7 trước Công nguyên, sau khi Hán Thành Đế băng hà, bà đã tự sát.
Chân Lạc: Chân hoàng hậu, sử sách gọi là Chân phu nhân, người huyện Vô Cực, quận Trung Sơn (nay là huyện Vô Cực, tỉnh Hà Bắc). Bà là vợ của Ngụy Văn Đế Tào Phi và là mẹ của Ngụy Minh Đế Tào Duệ. Chân phu nhân có dung mạo tuyệt trần. Tháng 6 năm Hoàng Sơ thứ hai (221), bà bị Tào Phi phái người ban chết, được an táng tại Nghiệp Thành. Sau khi con trai bà là Tào Duệ lên ngôi, bà được truy phong là Văn Chiêu hoàng hậu.
#chân dung mỹ nhân Trung Hoa #phục dựng bằng AI #công nghệ AI #lịch sử Trung Quốc

