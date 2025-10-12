Sau TP.HCM, Ducati vừa chính thức công bố tái khởi động hoạt động kinh doanh tại thị trường Hà Nội, đánh dấu sự trở lại với mô hình showroom Ducati Vietnam 2.0.

Video: Ducati chính thức có nhà phân phối mới tại Việt Nam.

Ngày 11/10/2025 vừa qua, Trâm Anh Motorsports (TAMS) cùng thương hiệu môtô Italy Ducati vừa chính thức công bố tái khởi động hoạt động kinh doanh tại thị trường Hà Nội, đánh dấu sự trở lại với mô hình showroom thế hệ mới mang tên Ducati Vietnam 2.0. Sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược phát triển của Ducati tại Việt Nam, sau thành công của hoạt động "Meet The Team" tại TP. HCM.

Ducati chính thức trở lại Hà Nội giá dễ tiếp cận, đầu tư chỉn chu hơn.

Mô hình mới tại Hà Nội sẽ được phát triển theo hướng showroom phức hợp thể thao môtô, tích hợp khu vực trưng bày xe, không gian trải nghiệm, dịch vụ hậu mãi và các hoạt động gắn kết cộng đồng. TAMS cho biết sẽ triển khai chuỗi chương trình độc quyền như Ducati Riding Experience (DRE), Ducati Track Days, các chuyến tour cao cấp, trải nghiệm lái thử và hội thảo kỹ thuật dành cho khách hàng.

Trâm Anh Motorsports (TAMS) cùng thương hiệu môtô Italy Ducati vừa chính thức công bố tái khởi động hoạt động kinh doanh tại thị trường Hà Nội.

Phát biểu tại sự kiện, ông Marco Biondi, Phó Chủ tịch Kinh doanh & Marketing khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của Ducati, nhận định Việt Nam là một trong những thị trường năng động và giàu tiềm năng nhất tại Đông Nam Á. Ông bày tỏ kỳ vọng rằng sự hợp tác giữa Ducati và TAMS sẽ mở ra chương mới cho hành trình phát triển thương hiệu tại Việt Nam, không chỉ về mặt kinh doanh mà còn trong việc lan tỏa tinh thần Ducati đến cộng đồng đam mê môtô phân khối lớn.

Sự hợp tác giữa Ducati và TAMS sẽ mở ra chương mới cho hành trình phát triển thương hiệu môtô đình đám nước Ý tại Việt Nam.

Tổng Giám đốc Điều hành TAMS – bà Vũ Bích Trang – nhấn mạnh đây là cột mốc đánh dấu sự tái gắn kết của Ducati với thị trường miền Bắc, dưới sự dẫn dắt của đội ngũ lãnh đạo mới mà bà gọi là “Thế hệ F2” – đại diện cho tinh thần kế thừa và đổi mới.

Đây là cột mốc đánh dấu sự tái gắn kết của Ducati với thị trường miền Bắc, dưới sự dẫn dắt của đội ngũ lãnh đạo mới mà bà gọi là “Thế hệ F2”.

Cùng với sự kiện tái khởi động, Ducati cũng công bố giá bán chính thức của các mẫu xe 2025 tại thị trường Việt Nam, trong đó đáng chú ý có các mẫu như Scrambler Icon (379 triệu đồng), Streetfighter V4 S (1,039 tỷ đồng) và Panigale V4 S (1,199 tỷ đồng). Các mẫu xe đều đã bao gồm thuế VAT.