Kinh doanh

Du thuyền của bà Trương Mỹ Lan được rao bán gần 50 tỷ có gì đặc biệt?

Du thuyền The Reverie Saigon sắp được đưa ra đấu giá đóng tại châu Âu, sở hữu thiết kế và tiện nghi thuộc phân khúc siêu sang.

Hoàng Minh (tổng hợp)

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản TPHCM đang thông báo bán đấu giá lần 2 du thuyền The Reverie Saigon của bà Trương Mỹ Lan với giá khởi điểm hơn 49 tỷ đồng. Trước đó, du thuyền này từng được đưa ra đấu giá lần thứ nhất với mức giá khởi điểm hơn 52,4 tỷ đồng, song không có người đăng ký mua.

Du thuyền The Reverie Saigon được đóng tại Pháp năm 2018 với tông màu chủ đạo là trắng – xanh. Hiện neo đậu tại bến du thuyền Tam Sơn Swan Bay (xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai).

Theo các thông tin quảng cáo trước đó, du thuyền The Reverie Saigon được thiết kế theo phong cách Italy cao cấp, bày trí nội thất hiện đại cùng đội ngũ phục vụ chuyên nghiệp. Với sức chứa 10 người, du thuyền sở hữu cabin, đồ dùng nhà bếp tiện nghi cùng nhiều khu vực thư giãn phía trong và trên boong tàu.

du-thuyen2.jpg
Du thuyền The Reverie Saigon là một trong các tài sản kê biên của bà Trương Mỹ Lan. Ảnh: Tài liệu giới thiệu du thuyền

The Reverie Saigon là du thuyền chuyên phục vụ cho khách lưu trú ở khách sạn 6 sao cùng tên và nổi tiếng với thiết kế nội thất sang trọng, đẳng cấp bậc nhất TP HCM. Nơi giới thượng lưu tận hưởng những dịch vụ xa xỉ.

Trong quảng cáo của khách sạn The Reverie, thời điểm trước khi du thuyền bị kê biên, một tour trải nghiệm tại du thuyền ngắm sông Sài Gòn trong thời gian 2 tiếng có giá 35 triệu đồng.

Du thuyền The Reverie Saigon – tài sản từng được bà Trương Mỹ Lan đề nghị xin lại tại phiên tòa phúc thẩm năm 2024 – đang được cơ quan thi hành án dân sự đưa ra đấu giá.

Việc đưa chiếc du thuyền ra đấu giá thu hút sự quan tâm của thị trường, bởi đây được xem là một trong những tài sản xa xỉ hiếm hoi xuất hiện trong các phiên đấu giá công khai thời gian gần đây.

Theo kế hoạch, phiên đấu giá sẽ được tổ chức vào 14 giờ ngày 08/01/2026. Hình thức đấu giá là đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại phiên, áp dụng phương thức trả giá lên. Người trúng đấu giá sẽ là người đưa ra mức giá cao nhất, hợp lệ và không thấp hơn giá khởi điểm theo quy định.

Với mức giá “không dành cho số đông”, phiên đấu giá du thuyền The Reverie Saigon được dự báo sẽ thu hút sự chú ý đặc biệt của giới đầu tư tài sản cao cấp cũng như những người quan tâm đến thị trường đấu giá các tài sản giá trị lớn.

Sở hữu du thuyền đang dần trở thành thú chơi mới của giới siêu giàu. Thống kê của nhiều tổ chức uy tín cho thấy, chưa đến 1% dân số thế giới sở hữu du thuyền phục vụ mục đích giải trí, du lịch và thể thao cá nhân. Dù vậy, thị trường du thuyền toàn cầu được dự báo sẽ đạt quy mô khoảng 15 tỷ USD vào năm 2032, với tốc độ tăng trưởng ổn định khoảng 6% mỗi năm.

